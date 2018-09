Educación La prevención, elemento clave para reducir el bullying Las familias deben detectar más los casos de violencia, más pronto, para que las víctimas puedan encontrar apoyo y solución al sufrimiento

Tanto la Fundación Mutua Madrileña como la Fundación ANAR están de acuerdo en una idea: la prevención es el elemento clave ante cualquier tipo de acoso. Así, apoyan que esta debería centrarse especialmente en las víctimas más jóvenes, en edades más tempranas que están en vías de su desarrollo emocional. Son estas las que tienen menos recursos personales para afrontar el problema y están expuestas a una mayor vulnerabilidad, con un alto riesgo de sufrir aislamiento, ya que se enfrentan a sus primeras experiencias de socialización.

Entre las propuestas de actuación está la de reforzar el papel de los profesores en la solución del acoso escolar, dotándolos de medios y protocolos de actuación, que redundaría en una mayor satisfacción de los padres.

Por parte de las familias es necesario promover formas para detectar más los casos de violencia, más pronto, para que las víctimas puedan encontrar apoyo y solución al sufrimiento más tempranamente. Hoy en día, el 11% de los casos de bullying siguen sin ser conocidos por los padres.

En estudios anteriores, estas instituciones indicaron que el 80 por ciento de los alumnos cree que la movilización de los compañeros es una de las medidas más eficaces para frenar el acoso. Por tanto, se deben reforzar y activar las actitudes de rechazo a la violencia y de apoyo a las víctimas por parte del conjunto de la clase.

Al disminuir la agresión en grupo -a un 8%- , los acosadores se ven sin ayuda de ningún tipo cuando quieren iniciar unos ataques, lo que conlleva a que las víctimas «no se aíslen y se empoderen cada vez más, que reaccionen», apunta Cooklin. Concluye con esta idea: «Hay que tratar de concienciar a los menores de que no se es más “guay” por agredir, no va a convertirse en el “macho alfa”. El “guay” es el que toma posesión del lado del acosado, no el que agrede».