Oficios: «Hay que formar a las siguientes generaciones para no perder todo ese "expertise" tan valioso» Rocío Ortiz de Bethencourt, cofundadora de La tecnocreativa, considera que «la moda del futuro no se aprende como en las escuelas del pasado»

Laura Peraita SEGUIR Actualizado: 03/04/2020 18:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los oficios están de moda. Al menos así lo asegura Rocío Ortiz de Bethencourt, cofundadora y directora general de La tecnocreativa. «Hay un movimiento para recuperar aquellos oficios que se estaban extinguiendo por la deslocalización de la producción y para los que no había relevo generacional. Las empresas quieren fabricar en los países donde venden sus productos o, como mucho, en países cercanos geográficamente. No sólo por un asunto de sostenibilidad, sino porque la descentralización de la fabricación implicaba un ahorro de costes, pero ralentizaba la cadena de suministro. Llegar tarde, por ejemplo, en el mundo de la moda es no llegar. Cuando las empresas han querido buscar mano de obra cualificada en sus países han encontrado esa mano de obra jubilada. Es nuestra misión formar a las siguientes generaciones para no perder todo ese "expertise" tan valioso y característico de países como España, Italia, Francia y Reino Unido».

¿Cuáles atraen más en la actualidad?

Nuestra filosofía pedagógica se basa en la recuperación de los oficios tradicionales y, al mismo tiempo, en la formación de los llamados oficios del siglo XXI. Es decir, la combinación de la formación en Diseño y Patronaje analógico con Diseño y Patronaje digital en 3D. La enseñanza en Diseño de Interiores y el Interiorismo digital o la estampación textil artesanal e industrial y bordados también tienen bastante éxito.

Hemos hecho una gran inversión en equipamiento tecnológico para impartir el curso de simulación de prendas para animación en 3D, videojuegos y cine. Se trata de un programa muy novedoso y demandado por la industria audiovisual. Y el próximo año contaremos con un master en Sastrería Artesanal, Industrial y Digital.

¿De qué manera se están enseñando hoy?

Hay varios factores que influyen en la manera de enseñar: uno, no hay límite de edad; dos, la necesidad de estar al día en las nuevas tecnologías; tres, el desembolso en formación se considera inversión y, por último, la falta de tiempo. Estos cuatro vectores implican que los centros docentes adaptemos nuestros programas académicos a esta realidad ofreciendo formación presencial y online, cursos cortos donde se aprende una técnica concreta, sin asignaturas de relleno, al grano. Poniendo la tecnología al servicio de la creatividad.

¿Qué salidas tienen?

Muy variadas, desde trabajar en uno de los grandes grupos de distribución textil donde demandan diseñadores con formación digital, hasta trabajar en talleres donde necesitan mano de obra técnica, pasando por la industria de los videojuegos que reclaman perfiles con formación en simulación virtual.

¿Qué importancia tiene la creatividad para su desarrollo?

Somos una escuela de moda y diseño, nuestros alumnos vienen a desarrollar su creatividad. Sin embargo, muchos de ellos sueñan con emprender su propio negocio o, si ya lo han fundado, crear y posicionar una imagen de marca. Hemos lanzado unos cursos cortos donde les enseñamos a perder el miedo a los números, a hacer un escandallo y un sencillo plan de negocio y de marketing. El éxito de una empresa de moda o interiorismo es el equilibrio entre el diseñador y el gestor. Esto es lo más difícil de conseguir.

¿De qué manera pueden las personas seguir recibiendo formación práctica cuando no pueden asistir presencialmente a clase por el confinamiento actual? ¿Cómo se dan la mano en este caso la tecnología y la formación?

Desafortunadamente las circunstancias que estamos viviendo nos han obligado a todos los centros académicos a cancelar la formación presencial y a ofrecerla online. Fieles al ADN de La tecnocreativa, siempre tuvimos presente que la formación online era absolutamente necesaria. No entiende de fronteras geográficas, de barreras académicas, no hay requisitos de admisión, no hay límite de edad. La tecnología nos ha permitido ofrecer cursos compactos con un enfoque muy profesional para que el alumno los pueda hacer compatible con el ejercicio de su trabajo profesional o con el estudio de otras materias. La tecnocreativa es una escuela donde la moda del futuro no se aprende como en las escuelas del pasado.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia