Mayores y menores vuelven a ser los protagonistas en la Red con la campaña «Vive un Internet seguro» OCU y Google lanzan la segunda edición de esta iniciativa con el objetivo de continuar informando a los internautas y darles las herramientas necesarias para asegurar su protección en materia de privacidad y seguridad en el mundo online

Todo el mundo está conectado. Incluidos los pequeños y mayores. La mayor parte de la población utiliza internet. Escapar de ella es misión imposible pero también innecesario. Nadie duda de las bondades de la Red, pero también urge ser conscientes de sus peligros. Formar e informar es vital. Y por ello, OCU y Google, en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), han presentado este jueves la segunda edición de la campaña «Vive un Internet Seguro».

Según el INE, el 85,6 % de los niños de 10 años utiliza internet. De ellos, el 93%, usa el «smartphone» para estar conectado. «Con todos estos datos, teníamos que renovar nuestro compromiso en construir un entorno mucho más seguro», ha apuntado Francisco Ruiz Antón, director de políticas y asuntos públicos de Google. «La privacidad y la seguridad son tan importantes en el mundo online como en la vida offline -ha continuado-. La campaña 'Vive un Internet Seguro' ayudará a que los niños y las personas mayores aprendan los conceptos fundamentales de seguridad y ciudadanía digital para que puedan explorar el mundo online con confianza».

Todo proceso disruptivo conlleva desafíos y riesgos. Esto es lo que ha pasado con las nuevas tecnologías. «Nadie duda de que la llegada de internet ha producido un antes y un después en el acceso a la información pero también parece que hemos pasado de un mundo Disney a otro apocalíptico», ejemplificó el responsable, que subrayó cómo mayores y menores hacen cada vez más uso de las TIC. «Sin embargo, no sucede lo mismo con las herramientas de seguridad. Y esto es algo que a todos nos afecta. Es necesario llevar a cabo una tarea de prevención y formación pata hacer un uso responsable de la Red».

El objetivo de esta iniciativa es que los usuarios tengan un mayor control y conocimiento sobre su seguridad y privacidad, ya que los menores y personas mayores tienden a ser especialmente vulnerables, al presentar un mayor desconocimiento sobre el medio y los riesgos que puede entrañar.

Más y mejores contenidos

La nueva plataforma «Vive un Internet Seguro» busca informar a familias sobre cómo tener un control adecuado sobre su seguridad y privacidad online mediante:

- Una guía para padres y educadores para enseñar a los más pequeños a reconocer y abordar los distintos retos de internet de una manera original y dinámica.

- Una guía para mayores: con consejos para poder disfrutar de todas las ventajas de internet.

La plataforma continuará ofreciendo también información general sobre aspectos tan relevantes cómo:

- Proteger tus cuentas, activando la verificación en dos pasos o utilizando contraseñas seguras.

- Conexiones seguras, asegurándote de que la red Wifi que utilizas es oficial.

- Métodos más seguros de efectuar transacciones bancarias y compras.

- Configurar la seguridad en el móvil.

- Controlar la privacidad y los datos.

Mayores, al margen por falta de formación

«Las personas mayores son un colectivo muy heterogéneo en el que la brecha digital se da de forma mucho más notable», aseguró Carlos Martínez Ozcáriz, director de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), uno de los participantes en la mesa redonda que ha analizado el uso que hacen de las Red mayores y menores.

Y es que las cifras de acceso a internet por parte de este colectivo son asombrosas. Según el último Informe Mayoresudp, el 56% de los ciudadanos entre 64 y 74 años ha navegado por la Red alguna vez, principalmente por el ordenador (80,4%), aunque aumenta considerablemente el acceso a través de teléfonos móviles (50%).

Según la organización, pese a los avances, la brecha digital sigue existiendo, sobre todo entre los más mayores, ya que el 81,1% de los mayores de 74 años nunca ha entrado en internet. No hay que olvidar que el INE, en sus informes, no contempla a los mayores de 74 años. «Faltan más de 3 millones de personas que no están en las estadísticas», ha denunciado Martínez.

A pesar de ello, el responsable que querido reivindicar un «presupuesto de banda ancha» para el colectivo al que representa. «Es necesario un bono social para los mayores. El problema es que no le interesa a nadie porque ahora se vende todo el paquete integrado», ha explicado. Aún así, ha exigido una respuesta para dar una salida a quienes ni si quiera tiene ADSL, tal y como sucede en el mundo rural, donde «el panorama es desolador a pesar de que el acceso a la información es un derecho», ha recordado.

Esta falta de acceso fomenta aún más la falta de formación. «El 33% aprendieron a usar internet porque se jubilaron recientemente y lo aprendieron en el trabajo. El mismo porcentaje es el de aquellos que decidieron aprender por su cuenta. Y un 15% navega por la red gracias a la formación que le han facilitado los familiares», añadió Martínez, quien urgió a una necesidad urgente de que alguien se anime a formar a los mayores porque se trata de un colectivo que «se ha quedado fuera de todos los procesos administrativos que se hacen por vías telemáticas. Para ellos, relacionarse con la administración pública es algo horroso», ha asegurado. «Se les ha echado del sistema. Los mayores no interesan a la administración pública ni a la operadoras ni empresas», ha denunciado.

Pero internet no es solo un mundo oscuro. Tiene también muchas luces. «Más del 73% de los mayores considera que internet es muy útil para combatir la soledad», apuntó Martínez. «Las personas mayores miran a la Red con cariño y esperanza. Por ello hay que tenderles la mano», ha dicho el director de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España. Sólo si se les forma, dejarán de «temer» los peligros de la Red, que están sustentados en base al desconocimiento.

Menores en la Red

Junto a Martínez, también han participado en la mesa redonda Camilo Jené, presidente de FAPA, Federación de Asociaciones de Padres y Madres Giner de los Ríos, y Jorge Flores, director general de Pantallas Amigas.

«Internet nos preocupa», aseguró Camilo Jené a la hora de abordar los peligros que forman parte de la Red, en clara referencia al acceso que tienen los menores a cierto tipo de contenidos, como la pornografía, o prácticas que han nacido al calor de la tecnología tales como el «sexting» o el «ciberbullying».

«Nuestros hijos viven pegados al móvil. Esto ya es inevitable», ha reconocido. Luchar contra esta realidad no tiene sentido. Las nuevas tecnologías forman parte, de hecho, del aula, así como de los nuevos modelos de aprendizaje. «Pero es necesario que se forme a los docentes y a las familias en un buen uso de la Red».

Para el experto, las medidas de control parental no son la solución óptima con la que educar a los menores en el buen uso de la Red. «Yo opto más por el diálogo y escucha de nuestros hijos». Al mismo tiempo, Jené señaló en la necesidad de que la administración actúe sobre la publicidad online de casas de apuestas, por ejemplo, llega de manera directa a los menores, así como otro tipo de anuncios sexistas.

«Internet va muy deprisa», recordó Jorge Flores, director general de Pantallas Amigas, a la hora de analizar los peligros del mundo online. Si a ello se le añade la falta de formación de todos (padres, menores y docentes), «no tenemos tiempo para la reflexión». Aún así, ha abogado porque todos los usuarios de la Red tengan un pensamiento crítico respecto a los servicios que usan o personas con las que interactúan.

Pero hay una ecuación más que falla en cuanto la protección de la privacidad y seguridad en Internet: «Se trata de una cuestión de ámbito colectivo. Es decir, no es suficiente con que solo yo navegue seguro», puntualizó el experto, que ha abogado por ser selectivo en el mundo online para evitar determinadas vulnerabilidades. El director general de Pantallas Amigas recordó también cómo internet ha contribuido en los derechos de la infancia, ya que internet ha fomentando la participación de los menores en la sociedad, en el ámbito de la promoción del uso seguro, y les ha facilitado la prmoción, ofreciéndoles oportunidades que jamás habrían obtenido de otra manera.

