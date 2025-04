Familiares, críticos, activistas en redes... Así es el perfil de los jóvenes de hoy en día

María (25 años): «Un problema importante que veo en los políticos es que todos hablan más de lo que "el otro" hace mal»

María González Simanas (25 años) estudió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) la carrera de Comunicación Audiovisual y en la actualidad es técnico de marketing en la línea de Educación de una empresa del sector editorial. Pese a ser consciente de que es muy probable de que tenga que emigrar, esta joven es positiva respecto a su futuro. «Tiene pinta de que voy a poder desarrollarme y tener expectativas de futuro en mi carrera», reconoce.

En el informe se refleja que los jóvenes sitúan en primer lugar los centros de estudio como el primer lugar donde identifican que se dicen las cosas importantes. ¿Estás de acuerdo?

Para mí, los centros de estudios también tienen una gran importancia. Al final, la primera ventana al mundo que tienes fuera de tu familia es el colegio , y considero que de los centros de estudio que vas pisando a lo largo de tu vida como estudiante, el colegio es el más importante. Porque es el sitio donde comienzas a socializar, aprendes a convivir y donde te educan para que cuando madures y llegues a la Universidad, un trabajo o a una FP, te puedas valer por ti mismo. Creo que estos aprendizajes tan importantes que haces durante el colegio son distintos en la Universidad, FP u otros centros de estudios. En mi opinión, cuando ya pasas a estas etapas de tu vida educativa, sigues aprendiendo mucho en estos centros, pero el desarrollo en este caso viene muy dado por uno mismo, por su grado de motivación o implicación en el centro. Pero pienso que el lugar donde más cosas importantes se dicen es en la familia , porque al final son las personas en las que más confías, por lo que lo que te dicen cala más y tiene una mayor repercusión.

¿La pandemia ha cambiado en algo tus proyectos de futuro?

Creo que a todos nos ha trastocado los planes de futuro un poco. En mi caso, siendo sincera, no tengo demasiado planificado donde espero estar en 3 o 4 años, porque prefiero ir viendo poco a poco hacia dónde quiero dirigirme y dónde quiero estar. Pero sí es verdad que, si tenía en mente poder estar medio estabilizada en un trabajo de aquí a dos años, ahora se complica todo aún más… Así que, si planificaba lo justo antes de la pandemia, ahora he decidido no planificar más allá del mes que viene.

¿Crees que vas a vivir mejor o peor que tus padres? ¿Qué perspectivas tienes para tener una vivienda, formar una familia y ser autosuficiente económicamente?

Creo que en algunos aspectos, por no decir la mayoría, voy a vivir peor que mis padres . Tengo la suerte de haber podido independizarme pronto, pero considero que adquirir una vivienda es algo que queda muy muy lejos en mi proyecto vital. Es verdad que tener un trabajo de lo tuyo antes de los 25 ya se considera «afortunado», pero lograr un trabajo estable antes de los 30 lo veo casi como algo imposible. Pero creo que en general, nuestra generación está muy acostumbrada a que el mundo laboral ahora es así, y tienes que ir sumando distintas experiencias y aprovechar cada una al máximo cada x meses o años.

¿Te planteas ampliar tus estudios en el extranjero? ¿Crees que en un futuro tendrás que irte a trabajar fuera de España?

Sí, más que estudiar en el extranjero me planteo irme a trabajar. El año pasado tuve la oportunidad de irme a vivir unos meses fuera, a trabajar en una cafetería entre contrato y contrato, y la verdad que creo que es una experiencia única e increíble. La repetiría todas las veces que tuviese la ocasión. En cuanto a «tener que» irme para encontrar trabajo de lo mío, espero que si me voy sea porque puedo en ese momento y no porque aquí no me quede esperanza de encontrar un futuro laboral.

¿Cómo has vivido el confinamiento? (En cuestión de amistad, familia...)

El confinamiento sinceramente lo he llevado bastante bien, como estoy independizada desde hace relativamente poco disfrutaba de tener mi casita (compartida) tan a gusto. El trabajo también hace que al final se te pasen volados los días, y encima soy una privilegiada con terraza. En cuanto a familia, he tenido la suerte de no tener ningún familiar grave, ni aislado sin poder valerse por sí mismo. Al final, ¡con las videollamadas hemos hablado más que antes del confinamiento! Pero como todos, he echado de menos ver a mi familia, tomarme algo con mis amigos y, sobre todo, poder desconectar, que estando todo el día en casa a mi me resulta muy difícil tener momentos reales de descanso.

¿Ha cambiado tu perspectiva de vida tras el confinamiento?

Aunque las grandes líneas de vida siguen igual (ser una madre joven), he cambiado en cuanto a la planificación y soy incapaz de verme en este momento. Es verdad que antes tampoco planificaba más allá de dos años, pero ahora cualquier tipo de ilusión a largo plazo la he perdido.

¿Hay algún valor que consideras que tu generación defiende mejor que las generaciones anteriores? (la igualdad de género, la protección del medio ambiente, la justicia social...)

Creo que estamos bastante concienciados especialmente con la protección del medio ambiente y la igualdad de género, creo que son valores que tenemos bastante «integrados» en nuestra forma de actuar en el día a día.

¿Cuál es tu nivel de confianza en los políticos?

Considero que los políticos de España tienen un gran problema de transparencia, y cuando no hay transparencia se pierde la confianza. Otro problema importante que veo en los políticos, es que todos hablan más de lo que «el otro» hace mal que de lo que quieren hacer ellos bien.

¿Cómo es el uso que haces de redes sociales?

De política me informo en redes. Las uso una media de dos y tres horas al día, aproximadamente.