Estudiar idiomas en el extranjero este verano: una misión posible

Una vez finalizado el curso escolar, muchas familias tenían reservadas en verano algunas semanas de las vacaciones para que sus hijos asistieran a campamentos o cursos de verano en el extranjero. Con el panorama actual, el sector tiene la vista puesta en las medidas que ... adopte a partir de ahora cada país, especialmente la apertura de fronteras y la imposición de cuarentenas. Sin embargo, hay muchas familias que están decididas a seguir adelante con sus planes, mientras las academias de idiomas intentan readaptar su oferta a un verano que promete ser más nacional que nunca, con alternativas de inmersión lingüística sin pisar, incluso, suelo extranjero.

Pese a la incertidumbre , Pilar y Antonio, madre e hijo lo tienen claro: «Queremos irnos, mentalmente lo necesitamos los dos. Han sido meses muy duros». Su caso quizá sea particular al viajar los dos juntos, pero según cuentan desde el sector, cada vez son más las familias que se animan a hacerlo de este modo. Ellos tienen reservad a la primera semana de agosto en Canterbury (Reino Unido) con Mosaico Idiomas, una agencia de cursos de idiomas en el extranjero de Sevilla. Aunque les dieron la opción de recuperar el dinero del curso, lo que han decidido es pensar un plan b. «Nuestro objetivo es seguir con todo tal cual, mantener el viaje, pero si tenemos que plantear otra opción parece que Irlanda está mejor y si sanitariamente no fuera posible viajar a Reino Unido, optaríamos por otro país. Aun así, podría recuperar el dinero, pero lo que queremos mi hijo y yo es viajar».

Pilar y Antonio esperan que llegue cada verano para planificar su viaje de idiomas. Este año, en principio, viajarán a Canterbury

Amantes de los idiomas, esta peculiar pareja de madre e hijo ya ha estado antes en Edimburgo, Malta, Dublín y Scarborough (Inglaterra) y han probado tanto a pasar su estancia en una residencia de estudiantes como en familia, «la verdadera inmersión y lo que más nos gusta», según cuenta Pilar. Con 13 años, su hijo lo que le demanda es no estar con ella en la clase, aunque las actividades de grupo y excursiones sí que las hagan juntos más tarde. «Cada vez hemos visto más cómo ha aumentado el número de madres que viajan con sus hijos ; familias enteras también, pero sobre todo progenitoras. Hemos hecho grandes amistades con las que seguimos en contacto», añade. «Lo pasamos tan bien en estos viajes que, aunque otra gente no pueda entender este tipo de vacaciones, nosotros emocionalmente lo necesitamos y no perdemos la esperanza de poder hacerlo así también este año. Además, si nos pasara algo, por lo menos estaremos los dos juntos, pero si no pensara que nos va a ir bien no iría», sentencia.

La apertura de fronteras, clave

Desde Mosaico Idiomas , Máximo Sepúlveda , uno de los fundadores, afirma que «todo dependerá de la apertura de fronteras», y aunque ya ha habido clientes que le han pedido la devolución de su dinero, hay muchos otros que quieren seguir. Según informa, empieza a cambiar el panorama con la reapertura de las fronteras internas de la Unión Europea, y tienen la vista puesta en Reino Unido, que a pesar de seguir imponiendo la cuarentena de 14 días, está previsto que se sustituya por un test de entrada, como en Grecia. Gran Bretaña atrae al 34% de los estudiantes españoles , por lo que las decisiones como la de mantener restricciones a la movilidad influirán directamente en los miles de españoles que cada año deciden viajar al país a reforzar su nivel de inglés. «Si los padres dudan, quizá sea este el momento para recomendarles que realicen un campamento de inmersión en territorio nacional. Hemos notado que hay un aumento de la demanda de información para este tipo de cursos», informa el responsable e Mosaico Idiomas.

En su caso, trabajan también con campamentos de idiomas en la Sierra de Cazorla y en El Puerto de Santamaría. Y aunque confiesa que estas últimas semanas ya ha habido «más movimiento», prevé un verano «demasiado complicado» debido a la incertiumbre y a la falta de claridad de los distintos países donde normalmente desarrollan sus programas.

Aumento de la demanda

Según informan desde Aseproce , la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero, en 2019 viajaron fuera de España a estudiar otros idiomas 120.000 españoles, una tendencia que se ha manteniendo al alza en los últimos cinco años. Entre los motivos, destaca que los padres suelen valorar las «ventajas futuras que aporta una experiencia así en la búsqueda de empleo». Según informa su secretaria general, Marta Galea, «la temporada de verano comenzará el próximo mes de julio, cuando está previsto que se levanten las actuales restricciones a la movilidad de las personas, pero ni todos los programas se podrán realizar ni en todos los países será posible». «Como consecuencia del confinamiento son muchos los progenitores que se han animado a enviar a sus hijos fuera durante el periodo estival, y también se está produciendo un incremento notable de las solicitudes de programas de año académico en el extranjero», añade. La tendencia general para este verano será que vayan desapareciendo las cuarentenas y los programas se puedan desarrollar con normalidad, aunque «por encima de todo, hay que velar por el bienestar de los estudiantes».

Diferentes alternativas

Desde ESL , Laia López cuenta que en su caso han ofrecido a sus estudiantes la posibilidad de cambiar fechas o posponer su curso de verano para 2021. «Algunas de las escuelas con las que trabajamos en diferentes países han decidido reducir o anular los cursos estivales y, en su lugar, ofrecen opciones de cursos online con la misma estructura, profesorado e incluso alumnos con los que hubieran coincidido físicamente. En otros casos, hay algunas que están esperando por si tienen la opción de abrir a partir de mitad de julio», cuenta. Reino Unido, con cuarentena obligatoria de momento «no es un destino viable a corto plazo», y fuera de Europa la apertura de fronteras también está siendo desigual: «Nueva Zelanda y Australia ya han reabierto mientras que para Estados Unidos y Canadá posiblemente haya que esperar un poco más».

Para la segunda semana de junio ya fueron varios los estudiantes que pudieron entrar en Alemania a realizar cursos de idiomas, según cuenta una de las grandes empresas del sector. Para los que decidan quedarse han optado por adaptar las academias y residencias que tienen en España para extranjeros y poder recibir allí a alumnos que, sin salir de su país, quieran realizar una inmersión en inglés.