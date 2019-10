«Los estudiantes más creativos tienen mayores habilidades para identificar y solucionar problemas» María Dolores Prieto, catedrática de Universidad en el área de Psicología de la Educación (UM), es una de las invitadas al I Encuentro sobre Artes, Emociones y Creatividad organizado por Fundación Botín

Seguir Carlota Fominaya @carlotafominaya MADRID Actualizado: 11/10/2019 01:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Los estudiantes más creativos tienen mayores habilidades para identificar, definir e implementar soluciones eficaces a problemas». Esta es una de las afirmaciones hechas por María Dolores Prieto, Catedrática de Universidad en el área de Psicología de la Educación (UM), y una de las ponentes del I Encuentro sobre Artes, Emociones y Creatividad organizado por Fundación Botín y que se celebra estos días en el Centro Botín (Santander).

Tanto la creatividad como la inteligencia emocional son dos de las grandes cualidades más valoradas en el siglo XXI, ¿por qué?

En efecto. La primera porque es la habilidad para resolver problemas de forma novedosa y válida o correcta; y en el mundo cambiante en el que vivimos cada vez hay más problemas que nos son nuevos o a los que no nos hemos enfrentado antes. Con respecto a la inteligencia emocional, se trata de una competencia que permite al ser humano interactuar con los otros.

Esta interacción es sumamente relevante ya que no vivimos aislados; particularmente hoy día se valora el trabajo en equipo, tanto es así que los grandes logros de la ciencia y de la innovación tecnológica se consiguen gracias a los esfuerzos conjuntos. Es cada vez más infrecuente encontrar la figura del creativo solitario.

¿Qué nos permite la inteligencia emocional?

La inteligencia emocional, usualmente definida como la capacidad de percibir, expresar y manejar emociones en nosotros mismos y en otros, no solo nos permite interactuar con los demás; si no también conocernos a nosotros mismos y regular nuestras emociones; lo cual puede ser relevante cuando afrontamos un problema. Esta inteligencia emocional va a permitirnos mantener nuestra atención en el problema que queremos resolver y no desanimarnos en el proceso.

En su investigación han querido comprobar si existe alguna asociación entre la inteligencia emocional y la creatividad. ¿Qué es lo que han encontrado?

Lo que diferencia a nuestra investigación sobre el resto es que esta relación es una cuestión que había sido estudiada con adultos, pero no en edades infantiles. Para ello, se valoró la inteligencia emocional utilizando un cuestionario muy conocido (el de Bar-On, que está editado por TEA) y la creatividad (utilizando la prueba de pensamiento divergente de Torrance) en niños de educación primaria que habían sido identificados como alumnos de altas capacidades. Y sí, había correlación. Estos alumnos se caracterizan por tener no sólo una alta inteligencia sino también una alta motivación y una elevada creatividad. Además, también medimos la inteligencia emocional de otros niños de habilidades medias.

¿Qué más encontraron al realizar este análisis?

Los resultados indicaron que, al comparar a los alumnos de altas capacidades con sus compañeros, los alumnos de altas capacidades puntuaban más alto en la variable «adaptabilidad» de la inteligencia emocional. Esto significa que los alumnos que son más fluidos en sus ideas y que enfocan los problemas desde distintas perspectivas mostrando originalidad (que son más creativos), son también aquellos que comprueban si lo que sienten en un momento dado está acorde con la realidad externa, tienen facilidad para adaptar sus emociones y pensamientos a la situación, y ello les permite resolver problemas de forma efectiva. Este resultado es consistente con otras investigaciones realizadas por el grupo con alumnos de Secundaria, donde se comparó la inteligencia emocional de alumnos más creativos con los menos creativos.

En definitiva, aunque la creatividad es un fenómeno complejo en el que intervienen muchas variables (la inteligencia, el contexto educativo, el tipo de problema, el conocimiento previo…), parece que la inteligencia emocional podría estar jugando un papel muy importante en el desarrollo de la creatividad.

¿Dónde está el error cuando queremos mejorar la creatividad?

Esto es importante porque cuando pensamos en mejorar la creatividad, muchas veces nos centramos en mejorar las variables cognitivas: mejorar el pensamiento divergente, el pensamiento metafórico, el pensamiento crítico, la búsqueda de información, el uso de analogías creativas, el entrenamiento del insigh, etc., y nos olvidamos de esa parte no cognitiva que tiene que ver con rasgos de personalidad como es la perseverancia ante los obstáculos, la disciplina en el trabajo, mantener una motivación intrínseca incluso cuando no es fácil la tarea.

¿Y la relación entre creatividad y escuela? ¿Cómo se puede mejorar?

En la escuela a veces se asume que trabajar la creatividad implica jugar y divertirse afrontando retos, pero ¿qué pasa cuando un problema no es divertido? Si nos preguntan cómo debería de mejorarse la creatividad, la respuesta sería trabajar en las dos vertientes: tanto a nivel cognitivo, dando acceso al conocimiento que se va a necesitar para resolver los problemas, como a los razonamientos más complejos. Como a nivel no cognitivo, trabajando la motivación y la regulación de emociones, así como la autoestima y la voluntad de asumir riesgos en nuestro trabajo, saber asumir las críticas, convertirlas en «feedback» para mejorar...

María Dolores Prieto - Belén de Benito Sobre María Dolores Prieto María Dolores Prieto es Catedrática de Universidad en el área de Psicología de la Educación (UM). Seis sexenios de investigación. Maestra de Primaria, Licenciada en Filosofía y Letras, Pedagogía y Psicología. Becaria de colaboración y predoctoral del MEC. Premio extraordinario de doctorado. Estancias de formación: Hadassah-WizoCanada Research Institute (Israel); Lancaster University (UK), Yale University (USA), University of Newcastle Upon Tyne (UK), Harvard University (USA), Warwick University (UK), Universidad do Minho (Portugal), Canterbury Christ Church University (UK), Roehampton University (UK). IOE (Institute Of Education; London (UK). Líneas de investigación: Inteligencia; Pensamiento Creativo-Científico; Creatividad; Inteligencia Emocional; Inteligencia Triárquica. Ha impartido formación sobre la Alta Habilidad a profesionales de la educación en las siguientes comunidades: Islas Canarias, Andalucía, Madrid, Región de Murcia, Islas Baleares y Castilla la Mancha. Ha ocupado diferentes puestos de gestión de la investigación (ANEP, Ramón y Cajal, ANECA: Programa Academia, presidenta de la Agencia Andaluza de Evaluación, miembro de la CNEAI, miembro de la Agencia Valencia de Evaluación de la actividad investigadora: AVAP. Presidenta del comité evaluador de diferentes Master). Revisora de distintos Journals (Thinking Skills and Creativity, Learning and Individual Differences, Anales de Psicología, Thinking Skills and Problem Solving, Spanish Journal of Psychology, International Journal of Creativity and Problem Solving, entre otras). Miembro del comité científico de revistas como: Anales de Psicología, International Journal of Creativity and Problem Solving. Miembro de la comisión organizadora y científica de distintos Congresos Internacionales. Miembro Colaborador para la revisión del test BadyG-E2-r de la editorial CEPE.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia