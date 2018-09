Educación «Estamos enseñando a los niños a no pensar» La doctora en Ciencia e investigadora Melina Furman afirma que hay que educar mentes curiosas y críticas

¿Cómo convertimos la escuela en un espacio que fomente el pensamiento crítico, curioso y creativo en los niños y jóvenes? A partir de ejemplos del aula y aportes de la investigación educativa, Melina Furman, doctora en Ciencia de la Educación de la Universidad de Columbia (EE UU) e investigadora del CONICET (Argentina), quiere analizar el papel que juegan las preguntas, el trabajo con relatos y otras estrategias de enseñanza que posicionan a los estudiantes en un rol intelectualmente activo y contribuyen al desarrollo de capacidades para la vida.

Furman afirma que es importante elogiar el esfuerzo, no el talento. Y que estamos enseñando a los niños «a no pensar». Ante este panorama, la argentina aboga por despertar la curiosidad en los estudiantes en el aula y en casa porque «lo importante no es la respuesta sino enseñarles a tener ideas maravillosas».

El programa de Conferencias de SIMO EDUCACIÓN 2018 contará este año con la intervención de la investigadora que, durante la mañana del miércoles 14 de noviembre, ofrecerá la ponencia «Educar mentes curiosas: la escuela como espacio de formación del pensamiento».

