Esta es la verdadera labor de un socorrista

Todos recordamos la mítica serie de televisión, «Los vigilantes de la playa», en la que un dedicado Mitch Buchannon lidera un grupo de salvavidas en la Playa Malibú en Los Ángeles, que protege a los visitantes de los peligros del mar. Sin embargo, la figura del socorrista encierra algunos misterios. Pese a que lo hemos visto decenas veces en lo alto de las torres de vigilancia, ¿es legal que el socorrista esté tantas horas sin descanso?, ¿qué obligaciones tiene?, ¿deben estar en todas las piscinas?, ¿son vigilantes de seguridad?, ¿puedo dejar a mis hijos a su cuidado?, ¿a qué responsabilidades penales se exponen?

Los expertos de Das Seguros resuelven estas dudas y explican que el socorrista es una figura indispensable, y obligada de forma legal a existir en piscinas públicas o privadas, así como en playas, ya que es el encargado de velar por la seguridad de los bañistas en el agua. No en vano, la Organización Mundial de la Salud, en datos de 2018, advierte que cada año mueren por ahogamiento unas 360.000 personas, e incluso aseguran que es posible que las estimaciones mundiales subestimen notablemente la magnitud real del problema de salud pública que suponen los ahogamientos.

¿Qué obligaciones tiene el socorrista?

Los socorristas son considerados técnicos en salvamento y ésta es, pues, su principal obligación, que no pueden desatender en horas de baño. En concreto, no pueden abandonar el puesto de vigilancia bajo ningún pretexto, excepto en caso de atender a un accidentado o en un relevo. En definitiva, debe vigilar, controlar y atender a todo bañista.

Esto no incluye, por tanto, vigilar a los niños mientras los padres se bañan. Incluso las piscinas que tienen obligación de contar con un socorrista, no pueden prescindir de esta figura en ningún momento del horario de baño, por lo que si, por la causa que sea, el socorrista no puede estar ejerciendo su función y no hay nadie que le sustituya, los bañistas deberán salir del agua.

¿Tiene alguna responsabilidad penal el socorrista si se produce un ahogamiento o cualquier otro incidente grave?

Desde Das Seguros explican que el técnico en salvamento puede ser responsable de la comisión de un delito si bien no ayuda a una persona desamparada, o si no pide ayuda cuando él mismo no puede prestar auxilio. Del mismo modo, en el caso de ser negligente en su actuación, y si el bañista se ve afectado por una lesión o incluso por la muerte, también sería acusado de un delito y podrían inhabilitarlo.

Un socorrista no es un guardia de seguridad

Por otra parte, en caso de que fuera de la instalación que el socorrista debe vigilar (cafetería, vestuarios, jardín...) se produjera una situación de riesgo para la salud o la propiedad, como peleas o robos, no podrá abandonar su puesto para intervenir, debiendo avisar a otra persona encargada de la vigilancia y control de esas zonas.

Las largas jornadas del socorrista

Aunque parezcan horas interminables bajo la sombrilla, de acuerdo con el Convenio Colectivo, la jornada laboral del socorrista será de 40 horas semanales, con un mínimo de 12 horas de descanso entre ellas y un descanso semanal mínimo de día y medio. Aunque, por diversas circunstancias podrá contar con horario flexible.