La escuela infantil del Congreso de los Diputados: el rincón donde sí hay consenso

Tras la reciente entrevista de Irene Montero , ministra de Igualdad, en «Vanity Fair», muchas informaciones han trascendido. Y entre los numerosos temas de los que la líder de Podemos habló fue de cómo ella y su pareja, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, educan a ... sus tres pequeños: Aitana (1 año) y los gemelos Leo y Manuel (2 años).

Sobre cómo educan a sus hijos Irene Montero y Pablo Iglesias es algo de lo que ya hablamos. Sin embargo, en aquella entrevista en «Vanity Fair» se aseguraba que Aitana asiste a la escuela infantil del Congreso «y sigue el método Montessori». Sin embargo, esta información no es del todo correcta: acuden los tres pequeños y no solo siguen dicho método.

« Tenemos un proyecto educativo común y propio que bebe de muchas fuentes. Nos inspiramos en muchos autores, no solo en María Montessori , y siempre está en permanente estado de revisión y de innovacion», aclara a este diario Claudia Caso , directora de Work and Life , la empresa que gestiona la escuela infantil del Congreso.

La compañía, que cuenta anualmente con unos mil niños, nació en 2002 «con el objetivo de conceder servicios de conciliación de vida laboral y personal » a los profesionales, recuerda Caso. Y es que esta empresa es la encargada de gestionar algunas escuelas de empresas públicas y privadas así como otros centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. Por tanto, no sólo esta compañía está presente en el Congreso, sino también en las escuelas del Ministerio de Trabajo, RTVE, BBVA, Santander o los hospitales madrileños Rey Juan Carlos, en Móstoles; Hospital de Fuenlabrada y el Universitario de Torrejón .

Con Claudia Caso hablamos sobre conciliación, cómo funciona la escuela del Congreso, si los hijos de los diputados tienen ciertos privilegios, cómo es el proyecto educativo y cómo se han adaptado a la pandemia del COVID-19.

¿Cómo valoran los trabajadores, que son papás y mamás, este servicio en su empresa?

Es un valor añadido incalculable. Las ventajas que tiene tener este servicio en una compañía son numerosas: tranquilidad, flexibilidad de horarios, mayor concentración en tu puesto de trabajo (especialmente entre los progenitores primerizos), las madres pueden prorrogar la lactancia... Y, por todo ello, se produce entre la escuela y el empleado un vínculo emocional muy fuerte pero también con la empresa , que busca compromiso y fidelización por parte de sus empleados. Al final, ese padre o madre tiene la sensación de que la compañía «cuida de ti» porque cuida de lo que tú más quieres, que son tus hijos.

¿Cuál es el proyecto educativo del centro? ¿Se basa en la filosofía Montessori?

Nuestro proyecto educativo es común y propio y bebe de muchas fuentes . Nos inspiramos en muchos autores y está en permanente estado de revisión y de innovacion. Empezamos hace 20 años y ha ido evolucionando desde entonces porque todo ha cambiado. Por ejemplo, las familias cada vez están más involucrados en la educación de sus hijos, las nuevas tecnologías y los idiomas han adquirido cada vez mayor importancia... Vamos evolucionando con los tiempos y las familias.

Nos inspiramos en la metodología de María Montessori , por supuesto, en cuanto a la mirada que tenemos sobre el niño. Creemos que es competente en todos los ámbitos porque es capaz, es independiente y fomentamos su autonomía personal e independencia. También trabajamos los espacios de Montessori (reciclados, de madera clara, colores suaves...).

Pero también nos inspiramos en Emmi Pikler: entendemos que el niño tiene que tener libertad de movimiento . Así, desarrollamos espacios muy amplios para que pueda moverse, marcando su propio ritmo de desarrollo.

También trabajamos mucho la relación afectiva con el menor porque para nosotros es muy importante. Perseguimos que cada momento sea educativo: momento del cambio de pañal, higiene, alimentación, sueño… Y todo ello lo basamos en la relación afectiva que tenemos con él. Así, llegamos a la teoría del apego de Bowlby , otra de nuestras fuentes: es muy importante que el menor tenga una seguridad emocional muy fuerte , que se sienta querido y respetado porque le va a dar mucha seguridad en su desarrollo. El vínculo emocional empieza en la familia y nosotros tratamos de generarlo también en la escuela.

Además trabajamos con psicomotricidad vivienciada de Aucouturier : proponemos instalaciones de juegos todos los días a los niños y les hacemos propuestas que ellos libremente ejecutan.

¿Y todo ello está presente en cualquiera de las escuelas?

Nos adaptamos a las circunstancias: niños que hay, incorporaciones... Es todo muy individualizado. Además, todas las semanas el claustro se reúne para ir viendo posibles cambios, adaptando lo que sea necesario, llevando a cabo un seguimiento, etc.

En ello tendrá que ver que no se trabaja igual en la escuela de cualquiera de los hospitales que gestionáis con lo que suceda en la del Congreso ¿no?

Efectivamente porque las necesidades de las familias y de los niños no son las mismas . En los hospitales, por ejemplo, con la pandemia, hemos trabajado una atención personal muy exhaustiva con los padres y madres, hemos sido más flexibles y hemos generado un vínculo muy especial. De hecho, en estas escuelas tenemos turnos de mañana y de tarde. En las escuelas que tenemos en los bancos, por ejemplo, trabajamos también más horas, adaptándonos al horario de los empleados.

¿Tiene alguna particularidad la Escuela de Congreso? ¿Funciona de alguna manera especial? Hay quién piensa que los hijos de los diputados pueden tener ciertas ventajas.

No, no tienen ninguna particularidad. Jamás se ha hecho ninguna diferencia con esos niños en ningún aspecto ni en ninguna escuela . A los hijos de Irene Montero se les trata igual que a los hijos del último bedel que trabaje en cualquiera de las otras empresas en las que nuestra escuela está presente. No hay diferencia.

Estamos muy volcados en dar un servicio a las empresas, que por supuesto, adaptamos en función de las necesidades, y a diferencia del resto de escuelas infantiles, las de las empresas se diferencian en que trabajamos con un colectivo propio, con sus circunstancias, cuya función nosotros conocemos. Por ello, nuestros equipos educativos están muy preparados para trabajar así. Los niños y sus familias son tratadas por igual y en las mismas condiciones .

La alimentación de los pequeños preocupa cada vez más a las familias debido a los altos índices de obesidad infantil en nuestro país. ¿Cómo trabajáis este aspecto?

Es algo fundamental y es verdad que las familias cada vez con más conscientes. Tenemos un equipo de pediatras y nutricionistas que velan por los menús . En las escuelas en las que tenemos cocina propia, se cocina todo ahí, y en los que no, tenemos un catering especializadas en nutrición infantil que también supervisamos.

Nuestros menús son completos y saludables, no hay fritos, sí tenemos muchos productos de temporada, mucha fruta, verdura... Y, por supuesto, tenemos en cuenta todo tipo de intolerancias y alergias.

¿Cómo os habéis adaptado a la pandemia?

Los protocolos están marcados por la Comunidad de Madrid pero nosotros también hemos puesto medidas adicionales: aulas burbujas, cada grupo está solo con su educador, los profesores van con mascarilla, insistimos mucho en el lavado de manos, uso de gel hidroalcohólico, salen por turnos al patio, lavamos todos los días todo... Otra de las cosas que hemos tenido que cambiar es que los padres y madres ya no pueden pasar tanto tiempo en la escuela porque no pueden entrar al aula… Pero los niños se han adaptado perfectamente. Son lo mejor.

Hay un aspecto, Claudia, que aún la gente desconoce. Y es lo importante que es la educación a edades tempranas. En tu opinión, ¿qué papel desarrolla la escuela infantil en este sentido?

El desarrollo cerebral, madurativo, fisiológico o neuronal del niño se desarrolla fundamentalmente en esta etapa que comprende desde los 0 a los 3 años. Lo que la escuela infantil le aporta son estímulos adicionales que complementan la labor de la familia, cuyo papel es insustituible. Nosotros tenemos los recursos necesarios para complementar y fomentar esa autonomía, seguridad, consciencia de ellos mismos que en casa a veces falta porque los padres son padres, no educadores.

Nosotros no aportamos conocimientos, sino que asentamos los cimientos del niño para que cuando vayan al colegio puedan recibir conocimientos con mayor fluidez. Acompañamos a las familias en este proceso.