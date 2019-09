El curioso método de una profesora para motivar a sus alumnos en la vuelta al cole

La vuelta al cole se desarrolla estos días entre nervios, alegrías y llantos. Tantas son las emociones que genera el regreso a las aulas que una profesora ha decidido hacer aún más especial este día.

La historia de Staci Lamb, una profesora de secundaria del Condado de Cecil, que en 2018 fue finalista a la Enseñanza del año de Maryland (EE.UU.), está dando la vuelta al mundo. Y es que la joven considera que las clases son muchos más que esos simples espacios dotados de pizarra, tizas, mesas y sillas ocupadas por los pequeños. Se trata también de un espacio único y singular, donde las emociones se suceden de manera constante, donde los niños experimentan cosas nuevas y ponen a prueba su curiosidad. En definitiva, la clase es un lugar especial, en el que las emociones superan a la más estricta y pura educación.

La joven decidió compartir a través de sus redes sociales cómo decidió afrontar la vuelta al cole: decoró su aula como el Colegio Hogwarts, la escuela mágica de «Harry Potter» con el objetivo de sus pequeños no sintieran angustia alguna en su primer día, sino todo lo contrario.

Desde el momento en el que se ve la puerta de la clase, el mundo mágico de Harry Potter cautiva a todo el que pasa por allí. Pero al abrir la puerta, la sensación es aún mayor: la canción de la popular ficción suena al abrirla, las paredes han sido cubiertas con papel que simula ladrillo y decoradas con numerosos retratos. Incluso las cortinas y los escritorios parecen sacados de la propia película.

No falta detalle alguno a esta aula que Lamb decoró con su propio dinero pensando en sus alumnos, consiguiendo que los pequeños tuvieran aún más ganas de volver al día siguiente.

Welcome to Hogwarts ⚡ (aka my classroom lol) pic.twitter.com/txZPBU7KCQ