¿Cuánto es 78.000 x 550? Un niño de diez años lo acierta en segundos (y sin calculadora)

Se llama Sibahle Zwane, tiene diez años y ya apunta maneras en el ámbito de las matemáticas. Este niño sudafricano ha causado sensación en las redes sociales por resolver operaciones complicadas en segundos, sin necesidad de usar calculadora para ello.

Fue un policía local el primero en grabarlo mientras realizaba, con éxito, largas sumas matemáticas. Todo está en su cabeza y no hay cifra que se le resista a este pequeño.

Sin perder la sonrisa en ningún momento, atiende a todos aquellos medios que se prestan a entrevistarlo. Televisiones, radios..., las redes están llenas de vídeos de este menor. De este «genio de las matemáticas».

What's 78,000 x 550? 10-year-old, Sibahle Zwane can work that out for you - without using a calculator!



(Btw, answer is: 42,900,000) pic.twitter.com/FXVL7STYL9