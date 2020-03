Coronavirus «Ya he pagado el comedor del colegio: ¿Me devuelven el dinero? ¿Y el de la ruta escolar?» Las familias tienen numerosas preguntas y, de momento, muy pocas respuestas

Colegios cerrados por el coronavirus. Familias que no saben qué hacer los próximos días con sus hijos. El pánico de esta situación excepcional se está apoderando de padres y madres, que se ven sobrepasados ante las medidas que los responsables políticos van anunciando a cuenta gotas. Aaún así, «queremos lanzar un mensaje de tranquilidad», subraya a este periódico Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA).

La responsable reconoce estar recibiendo numerosas llamadas de familias con dudas a las que, de momento, CEAPA no puede responder. «Ningún ministerio nos ha emplazado a reunirnos con carácter urgente, ni nos han informado de las medidas que iban a tomar. A nosotros nadie nos ha dicho nada», denuncia. A la entidad están recurriendo numerosas familias en busca de respuestas. «Y no sabemos qué decirles», asegura.

Cardenal insiste en que no critica las medidas tomadas. «Somos conscientes de que se trata de algo excepcional y la salud pública está por encima. Pero las administraciones no han informado correctamente».

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) está en la misma situación. Reciben cientos de llamadas preguntando qué pasa con los servicios pagados en los colegios como: ruta escolar, comedor, actividades extraescolares… Desde la entidad indican que «debería estudiarse la posibilidad de devolver el importe proporcional de estos servicios no percibidos». Pero nadie lo ha previsto.

«Habrá que reclamar», insiste Cardenal, pues los padres y madres ya han pagado el comedor de sus hijos, la ruta escolar, el horario ampliado, etc. «Ese dinero ya está pagado así que deberían abonarlo», insiste la responsable de CEAPA que denuncia, al mismo tiempo, la proliferación repentina de ofertas de campus para menores por parte de empresas para 15 días. «Si se cierran los colegios también se deberían prohibir este tipo de ofertas que solo buscan sacar beneficio económico de la situación excepcional», opina.

Rendimiento escolar

Otra de las consecuencias derivadas del cierre de los colegios escolares es cómo van a recuperar los alumnos los días perdidos. «Les estamos quitando 15 días de materia que habrá que darles luego de manera urgente. Quizás deban replantearse el calendario escolar y acabar más tarde para no perjudicar al alumnado», apunta. Quienes se examinan este año de la EBAU son unos de los grandes perjudicados. «No se puede pretender que los alumnos lleven ahora, en su propia casa, el mismo ritmo de trabajo que llevarían en clase».

De esta situación se desprende otra: por mucho que los centros escolares faciliten el teletrabajo o manden los ejercicios a través de una plataforma online, el resultado no es el mismo. «Esta situación potencia las desigualdades porque no todos los alumnos tienen en su casa un ordenador ni una conexión adecuada. No pueden pretender que hagan lo mismo», insiste la responsable de CEAPA.

Situación especial es también la de las familias beneficiadas de las becas comedor. «Es la única comida decente que esos niños hacen al día. ¿Ahora que va a pasar con ellos? ¿Se harán cargos los servicios sociales o la administración?», pregunta Cardenal sin obtener, de momento, respuesta.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para encontrar respuesta a todas las preguntas. De momento, no ha recibido respuesta.

