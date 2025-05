«Nicolasita», la prenda que hace furor entre las madres que dan el pecho a sus bebés

Elena Díaz es una de tantas madres primerizas que en cuanto escucha el llanto de su bebé hambriento se sienta a toda prisa en el sofá para darle el pecho y se queda inmóvil para que amamante tranquilo, expulse después sus gasecillos y se quede plácidamente dormido. Todo este proceso, que lleva un buen rato, suele repetirse en numerosas ocasiones durante las 24 horas del día, sobre todo en aquellos casos de hijos muy demandantes.

«Javi, ¿me traes un vaso de agua, por favor?». « ¿Me acercas también el babero del niño? ... ¡ah, y el mando de la tele... y, ya que estás, el móvil!». Elena ha sido consciente de que atender a su hijo correctamente le generaba a ella también ciertas necesidades que no podía ver cumplidas a menos de que tuviera cerca a Javi, su pareja. Pero tanta petición colmó la paciencia de Javi, y Elena no quiso quedarse, en esta ocasión, de brazos cruzados en el sofá.

Se le ocurrió la genial idea de crear una cómoda y ligera prenda tipo poncho con varios espacios a modo de bolsillos que permitiera llevarla todo el día puesta en casa con aquello que pudiera necesitar cada vez que tuviera que salir a la carrera para dar de mamar a su pequeño. Dicho y hecho. Empezó con varias toallas de algodón muy absorbentes (que le servían tanto de babero para su pequeño como para retener la leche sobrante del pecho en cada toma) que unió con imperdibles. Un bolsillo lo destinó a guardar el móvil , el mando de la tele, el ebook; el otro para colocar una botella de agua con una boquilla por la que saliera el agua y así no necesitar ni inclinarla para beber, muy útil porque con el bebé en brazos solo se dispone de una mano libre.

Al principio la usaba en casa, pero por comodidad la empezó a utilizar también en la calle. «Cuál fue mi sorpresa cuando se me acercaban madres para preguntarme dónde la había comprado. Entonces me di cuenta de que era una demanda no cubierta para muchas mujeres en mi misma situación y decidí formarme en confección y patronaje, aprovechando mi baja de maternidad como periodista, y producirlas de forma más profesional».

Esta joven emprendedora de 36 años perfeccionó su top incluyendo una cinta de seguridad bajo el pecho para recoger los posibles derrames de leche y evitar que lleguen al abdomen de la madre con la sensación de estar todo el día mojada. Así nació Nicolasita, en honor a su hijo Nicolás.

Ocultar el pecho

Elena ha creado su propia web donde muestra esta útil prenda de tejidos de gran calidad y que no contiene ningún botón ni enganches que puedan suponer un peligro para el bebé. «A muchas mujeres les gusta también porque con ella pueden esconder su pecho cuando acaban de dar a luz, al recibir visitas en el hospital y se sienten cohibidas por tener que amamantar al hijo, y cuando, posteriormente, acuden a lugares públicos. Aunque no era el objetivo inicial de las nicolasas», reconoce.

Recalca que lo ha patentado «porque no existe ninguno diseño igual en el mercado y porque recibo numerosas visitas en mi web de una ciudad americana y de China, y me da miedo que me lo copien —confiesa—. También he recibido ofertas de algunas firmas infantiles, pero de momento no he aceptado. Actualmente Elena trabaja como periodista freelance, pero ya está elaborando nuevos prototipos de nicolasas con lo que se confiesa estar muy ilusionada». Por cierto, Javi también está encantado.