El increíble caso del bebé con cola de ratón

La imagen de un bebé recién nacido con una especie de cola de ratón está dando la vuelta al mundo. Este pequeño nació el pasado mes de junio en un hospital en Colombia y los médicos tuvieron que intervenirle para retirarle esta malformación que se conoce como cola vestigial.

En el mundo, según los médicos, se han dado 100 casos de bebés que nacen con esta prolongación que, en realidad, tiene todo embrión al final de la columna vertebral. Se trata de un curioso vestigio de la evolución humana porque, en realidad, el coxis es una reminiscencia de la cola de nuestros antecesores. Cuando el feto se desarrolla, dicha prolongación se pierde.

Sin embargo, con este bebé no sucedió así. Y son muy pocos los casos en los que la cola permanece, procediéndose a su extirpación. Los médicos operaron al bebé para retirarse esta prolongación de unos 12 cm. que no se compone de vértebras ni de huesos y que no afecta al pequeño.

En poco más de una hora, los cirujanos retiraron la cola vestigial del pequeño, tal y como informa « Periódico El Debate».

