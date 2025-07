El valor del juego para unir generaciones

Jugar es una actividad que no sólo se limita a la edad infantil. No son pocos los psicólogos los que reconocen la gran cantidad de beneficios que supone pasar un rato entretenido se tenga la edad que se tenga y mucho más si es en ... familia. Ignacio Gaspar, director general de Toy Planet, reconoce este es el enfoque de Loca Moon, una línea diseñada para transformar la forma en que entendemos el juego. «Lejos de limitarse al público infantil, nace con un objetivo claro: convertir el juego en una experiencia emocional, divertida y sin complejos para todas las edades. Es una fórmula para unir generaciones y fomentar la risa compartida».

Explica que «nuestro mercado tradicional, el niño, está reduciéndose por la bajada de natalidad y edad de juego, por lo que hemos apostado por una estrategia de diversificación en el mundo de entretenimiento. Ahora el segmento de población 40-60 años es muy numeroso, y con un potencial de consumo importante. De todas formas, la nueva línea busca nuevos compradores no sólo en adultos, sino en jóvenes también, no sólo en el segmento 0-12 del juguete. Para ello contamos con productos de juego, entretenimiento, utensilios prácticos para el día a día, bromas… Queremos ofrecer experiencias que conecten, hagan reír juntos porque eso nos hace más felices, más humanos, más familia. Creemos firmemente que jugar no tiene edad. Por ello apostamos por ofrecer experiencias que conecten a padres, hijos, abuelos y amigos».

Asegura que pretenden llegar a nuevos públicos y consolidarse hacia segmentos que tradicionalmente quedaban fuera del radar juguetero, como el público adulto o multigeneracional. «No podemos ignorar que las dinámicas sociales están cambiando. Cada vez hay menos niños y más adultos -insiste- que buscan formas de ocio emocional, nostálgico y compartido«.