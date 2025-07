Planes para hacer con tus hijos aunque el calor apriete

Aunque algunas familias aún no están al completo de vacaciones, su cercanía, el calor y los días de luz tan largos hacen que parezca que casi están en 'modo vacaciones'. Para añadir planes divertidos para estas fechas, aquí van algunas propuestas para compartir juntos.

Show nocturno en Parque Warner: llega «JusticeLeague

Una propuesta refrescante y emocionante para disfrutar al aire libre es la que ofrece Parque Warner Madrid con su nuevo espectáculo nocturno: «Justice League: Rise of the Penguin», un show exclusivo protagonizado por el Pingüino, Batman, Wonder Woman y Aquaman. Cada noche, justo antes del cierre del parque, el lago de Parque Warner acoge esta novedad, que ya está disponible hasta el próximo 31 de agosto. Una experiencia única para cerrar el día con una dosis de acción, efectos especiales y los icónicos personajes.

La historia de «Justice League: Rise of the Penguin» nos transportará hasta la ciudad de Gotham en la que Pingüino pretende convertirse en alcalde para imponer su propia ley. Los planes del viejo Cobblepot pronto serán descubiertos y se desatará el caos. La Liga de la Justicia, representada por Batman, Wonder Woman y Aquaman, tendrá que enfrentarse a los secuaces de Pingüino que, junto con el villano, les intentarán derrotar.

El nuevo show, que sustituye a Aquaman Nighttime Spectacular, generará una increíble experiencia inmersiva audiovisual en el agua y en el cielo que abarcará diferentes puntos de las instalaciones del lago de Parque Warner. Así, sus más de 300 drones iluminando el cielo, espectaculares coreografías acuáticas, impactantes efectos de pirotecnia, fuego, agua y luz se combinarán para ofrecer un cierre de la jornada único e inolvidable, nunca antes visto en el parque. Todo ello acompañado de una selección musical especialmente creada para la ocasión.

En los momentos de acción en los que los valerosos miembros de la Liga de la Justicia se enfrenten a los malvados que pretenden hacerse con el control de Gotham, los especialistas, equipados con trajes led y efectos especiales, consiguen volar a 20 metros de altura y sumergirse en el agua a gran velocidad, haciendo sentir a los espectadores que están metidos directamente en una auténtica historia de DC. Más información: Parque Warner

Silent Disco Tour

La experiencia «Silent Disco Tour» en X-Madrid es una original e inmersiva gymkana musical que combina retos, bailes y flashmobs, todo ello mientras recorres X-Madrid con auriculares sincronizados con tecnología Silent. Solo los participantes escucharán la música y las instrucciones de los DJ y monitores, quienes te guiarán en este tour silencioso lleno de sorpresas y los hits pop/rock más top. ¡Una forma divertida de bailar, cantar y reír sin límites!

¿Cuándo y cómo participar?

Los «Silent Disco Tour» se llevarán a cabo todos los martes y jueves, del 8 de julio al 7 de agosto de 2025 , en los siguientes horarios:

* 19:00h – 19:20h

* 19:40h – 20:00h

* 20:20h – 20:40h

* 21:00h – 21:20h

Es decir, martes 8, jueves 10, martes 15, jueves 17, martes 22, jueves 24, martes 29 y jueves 31 de julio + martes 5 y jueves 7 de agosto .

Para participar hay que acercarse al Punto de Atención al Cliente (caravana roja en la plaza interior de la planta baja), donde se te hará la entrega de todo lo necesario. El recorrido comienza en la plaza central interior de la planta baja, y hay que estar allí 5 minutos antes de la hora del pase que te confirmamos.

Es importante tener en cuenta que la edad mínima de participación es de 8 años. Los menores de 14 años deben ir acompañados de un adulto, quien también deberá inscribirse y tener su propio pase. Los menores también deben llevar cascos. Los pases tienen una duración de 20 minutos y aconsejan llevar ropa y calzado cómodos, ya que la actividad implica caminar, bailar y, ocasionalmente, correr.

Más información: X-Madrid

Fiestas tradicionales en Formentera

Las fiestas del Carmen de Formentera permiten vivir la tradición con la diversión para toda la familia. La primera parada de este trayecto lleva a La Savina . Antes del día de la Virgen, el 16 de julio, la localidad celebra múltiples actividades pensadas para todos, como fiestas infantiles y juegos de agua. Ya el 16, la patrona de las gentes de mar recibirá su merecido homenaje con procesiones, música en directo, actividades para los más pequeños de la casa y, en definitiva, todo un día dedicado a conmemorar la tradición marinera de la isla.

Apenas dos días después, Es Pujols saca su lado más canallita y celebra dos días de música en directo, con la Sound Party del 18 de julio, y la Fiesta Planet Flower el día 19. Eso sí, el día 20 toca ponerse más solemne y celebrar la misa y procesión en honor a la Virgen, acompañado de una exhibición del tradicional ball pagès .

El verano alcanza su cúlmen con las Fiestas de Sant Jaume en Sant Francesc (23-27 de julio). La festividad del patrón de la isla transforma Sant Francesc en el corazón de la celebración, donde una semana repleta de actividades despliega su magia. Exposiciones que respiran cultura, talleres que despiertan creatividad, deportes que unen, conciertos bajo las estrellas y la fuerza ancestral del ball pagès se entrelazan en una fiesta mayor pensada para todos. Concierto infantil, actuaciones por la noche, tarde de mayores,… Aquí nadie se queda sin plan por cuestión de edad. Más información: Formentera

Picoteo a gusto de todos

Un lugar ideal para disfrutar de un día en familia en la ciudad mientras llegan las vacaciones es el que ofrece tabernas perretxiCo con sus propuestas para caragar energía. Permite saborear la gastronomía vasca sin hacer la maleta, con opciones apetecibles para todos los miembros de la familia: raciones, pintxos, bocaditos para un plan informal y divertido. Sabor a norte sin salir de Madrid, Logroño o Vitoria. En perretxiCo, el verano se vive con pintxos y una carta que hace honor al recetario vasco, con un giro contemporáneo y refrescante . Y sí: la ensaladilla rusa de la casa, un plato preferido por los niños, está en el Top10 de España. No es una ensaladilla cualquiera: ha sido reconocida entre las diez mejores de España en el prestigioso II Concurso Nacional de Ensaladilla Rusa del Congreso San Sebastián Gastronomika – Euskadi Basque Country. Su cremosidad, el equilibrio de sabores y la calidad de sus ingredientes —como la patata alavesa Monalisa, el bonito pescado a caña, el huevo Eusko Label o su inconfundible talochip— la convierten en una opción muy apetecible para degustar en familia.

Festival de la Lavanda

El Festival de la Lavanda ha convertido este rincón de Guadalajara en un epicentro de elegancia rústica. Al caer el sol, conciertos únicos resuenan entre las flores, mientras los asistentes, vestidos de blanco, se funden con el paisaje en una coreografía de colores y aromas. No es solo un evento, sino una ceremonia sensorial donde la música, el atardecer y el perfume de la lavanda se alían para crear memorias imborrables.

En los últimos años, la gastronomía, elevada por maestros como Dani García —cuya trayectoria brilla con dos estrellas Michelín—, ha encontrado aquí un escenario excepcional. Platos que dialogan con la esencia del territorio, convirtiendo cada bocado en un homenaje a la tierra.

La historia de estos campos es un testimonio de visión y perseverancia. Los Hermanos Corral, agricultores de la zona, inspirándose en la Provenza francesa, descubrieron que el clima y el suelo de Brihuega eran ideales para el cultivo de lavanda. Lo que comenzó como un experimento agrícola se ha convertido en un símbolo de identidad, revitalizando la economía local y atrayendo a miles de visitantes ávidos de belleza y tranquilidad.

Los campos se despliegan alrededor de Brihuega, en parajes como Malacuera, Hontanares y Villaviciosa de Tajuña, cada uno con su propia personalidad, pero unidos por ese manto violeta que parece no tener fin. A apenas 90 kilómetros de Madrid, este enclave ofrece una escapada perfecta para quienes buscan perderse —y encontrarse— en la naturaleza.

La floración alcanza su cenit entre finales de junio y julio, aunque el capricho del clima puede adelantar o retrasar ligeramente el espectáculo. Durante el mes de julio, Brihuega se convierte en el epicentro de una experiencia sensorial única, donde los campos de lavanda en plena floración tiñen el paisaje de tonos violetas y perfuman el aire. Los visitantes pueden sumergirse en talleres artesanales, como la creación de velas naturales, perfumes alquimistas o cerámica decorada con motivos de lavanda, impartidos en el antiguo Lavadero. Las visitas guiadas a los campos —organizadas por el Ayuntamiento— ofrecen un recorrido íntimo por este espectáculo natural.

La programación cultural se enriquece con exposiciones como «España en floración» en la Iglesia de San Miguel, rutas a caballo por la Alcarria, e incluso vuelos en globo o parapente sobre los campos morados. Para los más tranquilos, las clases de yoga al amanecer entre lavandas o las visitas nocturnas con enfoque etnobotánico añaden un toque de serenidad. La gastronomía y el mercado artesanal completan una oferta que transforma Brihuega en un destino donde tradición, naturaleza y creatividad fluyen en armonía.

Cuatro grandes referentes musicales de este país serán los encargados de poner esa nota musical tan especial que le da ese punto extra a la atmósfera, ya de por sí idílica. El 11 de julio, Los Secretos, grupo inmortal seguido por generaciones de melómanos, abrirá la tanda. Le seguirá Iván Ferreiro, nombre propio de la escena indie estatal, el día 12. El día 18, El Arrebato será el encargado de amenizar la velada con sus temas más coreados de su prolífica carrera musical. Cierra el 19 otro artista reconocido por su estilo intimista y voz característica. El rapero Beret ofrecerá la última actuación del festival para todos aquellos que disfrutan con temas más introspectivos y emocionales.

Doble nacimiento de blesbok en BIOPARC Valencia

Las cacerías indiscriminadas que asolaron África en el siglo XIX llevaron al borde de la extinción a numerosas especies, entre ellas, a un antílope conocido por su peculiar rostro blanco, el blesbok, que vio exterminada su grandísima población a apenas 2.000 individuos. La movilización internacional surgió efecto y hoy es ejemplo de éxito, al haber conseguido recuperarse hasta los 55.000 ejemplares según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

BIOPARC Valencia participa en el programa internacional de conservación (EEP) del blesbok (Damaliscus pygargus phillipsi) albergando un grupo de cría controlada científicamente formado por un macho, cuatro hembras y, ahora, con dos nuevas crías, cada una de un sexo. Tras el reciente nacimiento y siguiendo el protocolo para garantizar su máximo bienestar, se comenzó con la observación no invasiva hasta comprobar que el comportamiento y alimentación era totalmente natural y óptimo. El equipo técnico realizó una completa evaluación veterinaria, además de sexar e identificar con el correspondiente microchip y crotal para facilitar su reconocimiento y los dos pequeños ya pueden verse fácilmente (por su distintivo color crema) disfrutando del impresionante recinto exterior que recrea la sabana en la época de lluvias.

Uno de los aspectos que llama la atención del público que visita el parque estos días es la posibilidad de contemplar las crías que muestran ese lado realmente enternecedor de la naturaleza salvaje y, al mismo tiempo, nos alertan de la necesidad de actuar hacia su preservación. Fruto de este compromiso de BIOPARC y de la actividad de su Fundación, se puede admirar la evolución de Makena y Malik, los elefantes de dos y un año respectivamente; también a la chimpancé Cala de la misma edad; o con tan solo unos meses a los conocidos como «Pumba», los dos facóqueros, y a las tres gacelas de Thomson. Todos ellos representan la esperanza para sus amenazadas especies, pues el objetivo es conseguir una población suficiente que garantice su supervivencia. Más información: Bioparck

