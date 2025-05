Planes con niños antes de las vacaciones escolares

El último fin de semana antes de que den las vacaciones escolares a los niños, Madrid luce con todo sus esplendor de luz y color a medida que se acercan las fechas señaladas de esta Navidad. Aquí va una selección para disfrutar a tope con los peques de la casa.

Árticus. La estrella de la Navidad

Este parque temático estará abierto hasta el próximo 8 de enero

La Casa de Campo cuenta del 16 de diciembre al 8 de enero con un parque temático navideño de la mano de LETSGO. Más de 100.000 m2 de Navidad con paseos llenos de luz, atracciones, espectáculos mágicos como Peter Pan On Ice, un mercado navideño de cuento, una pista de hielo, animales polares y prehistóricos, y auroras boreales. El parque cuenta con diferentes zonas de entretenimiento. Církulus, el lugar donde se concentran las grandes atracciones, como la gran noria climatizada desde la que se ven La Almudena y el Palacio Real. La senda del ártico, un paseo de los creadores de Naturaleza Encendida donde ver más de 80 animales luminosos y las auroras boreales.

Existe también la posibilidad de visitar Tahitipuru Barbacoa Tipi Bar, un poblado ártico donde probar desde carne asada al fuego, cócteles o la variedad de chocolates y dulces de Willy Wonka, protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate. Y no puede faltar un mercadillo navideño en Nivalis, con más de 50 puestos con todo tipo de productos. Desde allí se llega a la arteria principal de ARTICUS, la Gran Vía del Ártico, ambientada con música y espectáculos con desfiles cada noche.

El Pabellón de Cristal contiene muchas sorpresas: Diverhouse, una gran pista de hielo cubierta bajo un enorme abeto navideño; Mahou-Town, una cervecería de inspiración alemana y oferta gastronómica, y Jurásicus Park, una exposición de dinosaurios de más de 3000 m2. Y en Neverlandia, Peter Pan on Ice, el famoso musical con patinadores olímpicos sobre hielo como protagonistas de la compañía Imperial Ice Stars, con varios éxitos internacionales. Una aventura sobre hielo, con canciones en vivo, efectos especiales y muy interactivo.

Hay un hueco también para Grandi-Oso, un cuento inmersivo en el que se realiza un recorrido por un iglú gigante y nubes, que culmina con el envío de una carta a los Reyes Mayos. Y una variada oferta gastronómica con el Igloo Ice Bar, un bar de hielo en el que se pueden disfrutar de auroras boreales y el Nuuk International Food Village, con la más variada oferta gastronómica internacional: crepes, hotdogs, ensaladas, pokes, hamburguesas, kebaps, pizzas, etc, y un healthy corner.

Más Información Acceso Lago: Av. del Lago s/n // Acceso F14: Calle del Arroz s/n

Taquillas en los dos accesos

El pozo de los mil demonios

Esta obra familiar está recomendada para niños a partir de 8 años

La Sala Fernando Arrabal A de Naves del Español en Matadero, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, presenta el 16 de diciembre el estreno en Madrid de 'El pozo de los mil demonios', obra familiar de la compañía Karlik danza-teatro, escrita por Maribel Carrasco y con dirección de Cristina D. Silveira, que podrá verse hasta el 15 de enero. El espectáculo es una obra para la infancia a partir de 8 años que aborda la historia de Jacinta, una niña que busca recuperar el agua de la vida. Jacinta tiene que salvar a la tierra del demonio de la sequía. Para ello deberá recuperar su cántaro, donde está el agua de vida, y con él su identidad, en una serie de pruebas de las que saldrá fortalecida. La protagonista tendrá que recuperar algo perdido en una carrera contrarreloj sumergiéndose dentro de un universo fantástico donde encontrará amigos y enemigos, donde tendrá que enfrentarse a diferentes obstáculos y asumir la responsabilidad de salvarse y salvarnos de la sequía.

Más información Dónde: P.º de la Chopera, 14, 28045 Madrid

Rabbit Academy: El gran robo de los huevos de Pascua

¿Abrazar al enemigo es la mejor forma de ganar un amigo? Quién iba a decir a un pequeño conejo de Pascua que un zorro se convertiría en su mejor aliado, pero tanto en los cuentos -reflejos fieles del devenir social-, como en la vida, ¡estas cosas pasan!

Sobre un guion de Katja Grübel y Dagmar Rehbinder, basado en la historia de un libro infantil que data de los años 20 del autor Albert Sixtus (1892- 1960), la cineasta alemana Ute von Münchow-Pohl (Cuervito Calcetín, Los Elfkings), especializada en cine infantil, nos pone ante esta situación en Rabbit Academy: El gran robo de los huevos de Pascua, con el objetivo de que los más pequeños no solo se diviertan con su trama de aventuras, sino que también interioricen importantes valores sobre la amistad, la tolerancia y el espíritu de equipo.

Cines para ver la película -Embajadores, La Vaguada, Alcalá Norte, Multicines Tres cantos, Sambil Leganés, Yelmo Islazul, Rivas H2O, Yelmo Tres Aguas, Zoco Majadahonda, Plaza Coslada

Belén Monumental de San Sebastián de los Reyes

Este nacimiento es uno de los mejores de España según la Asociación de Belenistas

Las familias amantes de los nacimientos no se pueden perder el Belén Monumental de San Sebastián de los Reyes, que es gratuito y ocupa los Corrales de Suelta, el lugar para las reses durante los encierros de Sanse, convertido en una verdadera sala de exposiciones, un trabajo de transformación del espacio que empezó a principios de octubre y que ha supuesto más de 8.500 horas de trabajo. El belén de este año está lleno de sorpresas, no solo por las nuevas figuras y escenografías que la Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes ha preparado, si no por la disposición de las estructuras en diferentes alturas y la cantidad de cascadas y cuevas, que lo convertirán en el montaje más inmersivo y espectacular hasta el momento.

Cómo llegar: C. de los Graneros, 9, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid

Lunes a viernes, de 17:30-21:00 h. Sábados, domingos y festivos de 17.00 a 21.00 h. El 25 de diciembre, 1 y 6 de enero de 18.00 a 21.00 h. Días 24 y 31 de diciembre cerrado.

Navidad en Azca

Los niños podrán echar sus cartas a los Reyes Magos en los buzones de la misma plaza de Azca

Del 16 de diciembre al 8 de enero la Plaza de Azca se llenará de las mejores alternativas para regalar esta Navidad a los amigos, la familia, los hijos o la pareja ese algo tan especial que solo se puede encontrar en Mercado de Diseño. Este espacio tiene programada una Navidad llena de diseño, food trucks, esquina gourmet, el parque hinchable Big Jump, actividades y talleres infantiles, exhibiciones de baile y mucho talento emergente, un planazo imperdible y gratuito para disfrutar estas fechas.

Allí se concentra el market más creativo y divertido de la ciudad, programación musical (Safree, Nueve Desconocidos, Bearoid, Menend, Rebe, Tronco, Begut, Mamita Papaya y Amor Butano son los artistas confirmados), actividades para los pequeños (y no tan pequeños) con programación rotatoria de todo tipo de espectáculos que harán las delicias de todos los niños y tampoco puede faltar un espacio donde los pequeños manden su carta dirigida a Sus Majestades los Reyes de Oriente o a Papá Noel. Todo ello se completa con una oferta gastronómica en diferentes stands, un Big Jump Park, un parque hinchable para ofrecer una experiencia única en el que peques y mayores podrán escalar, hacer carreras de obstáculos, nadar en piscinas de bolas, e incluso jugar un partido de fútbol o baloncesto.

Lugar Mercado del diseño Plaza de Azca

Navidalia

En la casa de Papá Noel los niños podrán entregar sus cartas y hacerse una foto con él

Getafe afronta este año la Navidad con el parque temático «Navidalia», una gran propuesta para todas las familias. Este punto de encuentro, que estará abierto hasta el 8 de enero, dispone de 25.000 metros cuadrados del recinto ferial donde se han instalado más de 90 atracciones, con noria incluida, y castillos hinchables. Incluso se pueden encontrar dinosaurios a tamaño real. Además, incluye otros juegos en una mega carpa donde los niños pueden disfrutar al máximo del espíritu navideño. También disponen de un paseo con puestos de decoración navideña y una pista de hielo natural, una de las más grandes de Europa, según sus promotores, junto a una rampa donde se lanzan en trineo tanto niños como adultos.

En el parque se encuentra la «Casa de Papá Noel», donde los niños pueden esperar su turno para entrar en la casa, entregar la carta con sus deseos a Papá Noel y hacerse una foto con él. El recinto también dispone de un espacio llamado «Dino Aventura», donde los niños pueden maravillarse con los ruidos y movimientos que hacen los dinosaurios de tamaño real que habitan allí, o bailar con algunos de loa conciertos del programa de Navidalia.

Cómo llegar: Av. de las Ciudades, 41, 28903 Getafe, Madrid