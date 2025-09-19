Planes con hijos para pasarlo en grande la última semana del verano

Estamos ante el último fin de semana del verano, pero las ganas de pasarlo bien en familia no se terminan con esta estación. Aquí van algunas propuestas para disfrutar juntos padres e hijos.

Batman Day en Parque warner

Este fin de semana, Parque Warner Madrid se une a la celebración de uno de los días internacionales más populares para fans de Batman y DC: el Batman Day. Durante el 20 y 21 de septiembre, el parque rendirá homenaje al Caballero Oscuro, con una programación especial que combina acción, diversión y la oportunidad de conocer de cerca a algunos de los personajes más icónicos del universo DC.

Como gran novedad de esta edición, se podrá disfrutar de la participación de Claudio Serrano, la voz de Batman en la trilogía de Christian Bale. En concreto, el sábado, los visitantes podrán vivir una experiencia única, incluyendo una entrevista y ronda de preguntas para resolver cualquier curiosidad, además de una interpretación en directo y un taller de doblaje. Un encuentro que culminará con muchos premios, sorpresas y un photocall con Batman y Claudio Serrano para llevarse un recuerdo único.

El acceso al evento será gratis hasta completar el aforo del mítico Teatro Chino del Parque. Además, este fin de semana el parque contará con elementos clave del universo de Batman. Entre ellos, destaca una exposición exclusiva de coches míticos de Batman, así como shows entre los que se encuentra el espectacular Gotham City Stuntshow, un espectáculo de acción en vivo que hace vibrar al público en la Plaza del Ayuntamiento de Gotham City en la zona DC Superheroes World en una lucha entre Batman y Joker. La programación incluye otros grandes momentos como el desfile «Superstars Parade», que recorrerá el parque con la presencia de los personajes de DC.

Durante ambos días, los asistentes podrán disfrutar de múltiples Meet & Greet con sus personajes favoritos del universo DC incluyendo a Batman, Catwoman, Joker, Harley Quinn, Hiedra Venenosa y Pingüino, quienes estarán disponibles para saludar a los visitantes y hacerse fotos, ofreciendo momentos únicos para toda la familia.

La diversión continúa con los Superhero Looney Tunes —con Bugs Bunny, Piolín y otros amigos transformados en superhéroes y Ace de DC Liga de Supermascotas, el inseparable compañero canino de Batman. Además, los superhéroes de la Liga de la Justicia estarán también por el Parque para fotos y autógrafos.

Para vivir la adrenalina en primera persona, Batman también es protagonista de atracciones en el parque. Un ejemplo es Batman Gotham City Escape, una montaña rusa que ofrece un trayecto de más de 100km por hora, con 4 inversiones, que comienza en la mansión Wayne. En ella, los visitantes se ven inmersos en una historia de acción entre Batman y El Joker.

Tren de Cervantes

Del 20 de septiembre al 13 de diciembre, el «Tren de Cervantes» regresa para invitar a los viajeros a sumergirse en la historia y el legado de nuestro autor más universal. Esta experiencia es mucho más que un simple trayecto ferroviario, ya que es una invitación a revivir la obra y la figura de Miguel de Cervantes mientras el viajero descubre Alcalá de Henares desde una perspectiva distinta.

La actividad comienza en la estación de Atocha Cercanías Madrid, donde los viajeros son recibidos por divertidos personajes ataviados de época, que los acompañarán durante el recorrido. Entre risas y juegos de preguntas ingeniosas, los pasajeros llegarán a Alcalá de Henares en poco más de 30 minutos.

Entonces, comenzará un recorrido guiado que los llevará por la calle Libreros, la Plaza del Mercado, el Barrio Judío, la Plaza de los Santos niños y el Palacio Arzobispal. Por la tarde, y tras una pausa para comer será el momento de conocer la Universidad, antes de poner rumbo de vuelta a casa.

Esta visita guiada ha incorporado este año nuevas paradas y un 'pasaporte cervantino' que anima a descubrir cada rincón de Alcalá de Henares con un espíritu lúdico y cultural. Además, cuenta con un nuevo elenco de actores que aportan frescura y energía a la experiencia.

Los viajeros siguen los pasos de Miguel de Cervantes, recorriendo calles, plazas y monumentos que evocan su vida y su obra. Con esta propuesta, el «Tren de Cervantes» se consolida como una cita imprescindible para quienes buscan turismo cultural de calidad, combinando teatro, literatura y patrimonio en una experiencia inolvidable.

Estreno de Angelo en el Bosque misterioso

Desde su presentación en el Festival de Cannes en 2024, Angelo en el bosque misterioso ha cosechado nominaciones a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Seminci Joven y otra a Mejor Película de Animación en el Festival Lumières de Lyon. La adaptación del cómic homónimo de Vincent Paronnaud también conocido como Winshluss, Pepita de oro en el salón del libro joven de Montreuil en 2016, es una divertida cinta de animación infantil que llega el 19 de septiembre a salas de todo el territorio nacional de la mano de Vercine.

El fortuito viaje iniciático de Angelo, que sueña con ser explorador y tendrá que serlo obligado por las circunstancias, sirve de excusa a Vincent Paronnaud y Alexis Ducord para desplegar todo un ejercicio de imaginación y creatividad que desde el humor más sencillo pensado para los pequeños y pequeñas de la casa, regala una divertida comedia para los adultos trufada de ironías sobre muchos temas que están de actualidad, desde la ecología y la inteligencia artificial, hasta la resistencia o la tiranía.

Un filme que es una espectacular aventura pero también una una fina caricatura: «Con Alexis teníamos un principio: ¡Todos los botones en 11!» comenta Vincent; «Sí, llevar todos los conceptos al límite» continúa Alexis. Los dos adaptan con maestría el lado grotesco de los dibujos de Vincent, a un estilo de «cartoon» que en el aspecto técnico ha contado con Unreal, un software de creación de videojuegos 3D. La película, sembrada de referencias tanto al cine de animación como al cine de acción real, desde Belmondo, Chuck Norris, o Joe Pesci, hasta Miyazaki, Pixar o Dreamworks, es una oda a la ironía y la resistencia, palabras que definen el trabajo de estos dos versátiles cineastas; «Y mientras la abuela reparte dulces, hace trampas a las cartas y le enseña a su nieto el arte de hacer la peineta».

Noel en Circlassica

El estreno de la sexta entrega de Circlassica Noel ha entrado en la cuenta atrás. Se podrá ver en Ifema del 31 de octubre al 18 de enero y las entradas ya están a la venta. Productores de Sonrisas nos sorprende este año con la historia jamás contada de Nicolás, un niño diferente con un destino extraordinario.

Circlassica es el espectáculo familiar de referencia en España que año tras año sorprende con una nueva propuesta para vivir la auténtica magia del circo, gracias a su creatividad, elegancia y originalidad. Nicolás, un niño con el cabello blanco como la nieve y un don maravilloso para crear juguetes musicales que despiertan alegría, es llevado por un reno mágico a Noel, un pueblo encantado habitado solo por artistas de circo. Allí, guiado por cuatro seres extraordinarios, aprenderá que el tiempo, el amor, la música y la magia son los verdaderos regalos de la vida.

Noel es mucho más que un cuento: es una experiencia visual y emocional que combina lo mejor del circo con una puesta en escena envolvente, música en directo y una propuesta artística del más alto nivel. Más de 30 artistas internacionales desafían lo imposible en cada función, dibujando con sus cuerpos y talentos una historia que acaricia el alma.

Un buen bocado para familias celiacas

Ginos ha trabajado de la mano de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) para poder ofrecer sus platos más emblemáticos sin gluten. Ahora planificar una comida fuera de casa es más sencillo para las familias que tienen hijos con intolerancia o alérgicos al gluten. En lo que va de año, más de 36.000 clientes celiacos han visitado estos restaurantes especializados en gastronomía italiana. Por ello, desde mayo, todos sus locales en España (un total de 114) ofrecen una nueva carta sin gluten, desarrollada junto a FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España), que garantiza seguridad alimentaria sin renunciar al sabor auténtico y que está presente en todos sus restaurantes y que mantiene intacto el sabor auténtico de la cocina italiana.

Los platos más icónicos de Ginos siguen siendo los favoritos también entre los clientes celiacos. El Pane di aglio sin gluten se mantiene como el más demandado dentro de la categoría de antipasti y panes. Le siguen de cerca los Rigatoni al forno, la Pizza Piemontese y el postre estrella, el Cioccolatissimo, que concentran juntos buena parte de los pedidos sin gluten. La carta se completa con otros clásicos como la Pizza Pollo Barbecue y la Pizza 4 Formaggi, también disponibles en su versión sin gluten.

Además, como parte del acuerdo con FACE, los socios de las asociaciones integradas en la federación pueden disfrutar de un 10% de descuento en la carta sin gluten a través de la app Facemovil.

Muchacha, un taller para despertar la creatividad

Muchacha es un espacio creativo situado en Chamberí (Madrid) en el que conviven la creatividad, la gastronomía, la naturaleza y la cultura del vino bajo una misma premisa: disfrutar sin prisa y conectar con el presente.

Se trata de un taller al que pueden acudir las familias con niños para poder crear una pieza única mientras se disfruta de un brunch, una merienda o un vino a media tarde. El espacio acoge a sus visitantes en mesas ya dispuestas para comenzar la actividad a su llegada, con pinceles y pintura para vidrio. Puede realizarse sin reserva y en cualquier momento del día, ya que se trata de un taller libre en el que cada persona puede elaborar su propio diseño.

El alma de Muchacha es su taller de vidrio, abierto a cualquiera que quiera dejarse llevar por la imaginación. Se elige una pieza (vaso, jarra, portavelas, aceitera o incluso una botella de vino). Se pinta de forma libre con pinturas especiales para vidrio, sin protocolos ni reglas. Todo el material está dispuesto en las mesas del local (pinturas y pinceles y hasta plantillas). El resultado: una pieza única que combina artesanía, juego y diseño, convirtiéndose en recuerdo, en pieza de uso diario o en regalo especial.

Muchacha también es floristería. El espacio está lleno de flores frescas que pueden comprarse directamente en el local. Desde ramos variados hasta composiciones de temporada, las flores se integran como parte del ambiente y como otra forma de llevarse Muchacha a casa.

De Martes a Domingo de 8:30h-21h

Calle García de Paredes, 22 Chamberí, 28010 Madrid

Jurassic Days en Arturo Soria Plaza

Desde el pasado martes 16, y hasta el domingo 21 de septiembre, las familias pueden disfrutar en una selva prehistórica para acoger los Jurassic Days, un evento gratuito del Centro Comercial Arturo Soria (Madrid) que promete dejar huella -de dinosaurio-..

Se trata de un pasacalle temático que incluye tres emocionantes minishows protagonizados por réplicas de dinosaurios guiados por un carismático explorador, quien será el encargado de revelar datos curiosos sobre cada ejemplar, mientras involucra al público en dinámicas interactivas. Las criaturas y el animador recorrerán los pasillos de la planta baja del centro comercial siempre acompañados por una ambientación sonora como el de las míticas bandas sonoras del cine jurásico.

Cada uno de los tres pases permitirá al público conocer de cerca un dinosaurio distinto. En el primer pase el protagonista será el Velociraptor y su adorable cría, que sin duda enamorará a toda la familia. Con 4 metros de altura, un dinosaurio ágil, astuto y veloz, que fascinará con sus movimientos.

El segundo pase estará dedicado al Triceratops, impresionante con más de 6 metros de largo. El animador se centrará en las peculiaridades de estos magníficos ejemplares herbívoros, destacando su imponente cornamenta y su escudo óseo como elementos defensivos.

Para cerrar la jornada, el inigualable T-Rex hará su aparición en el tercer y último pase. Este gigante prehistórico de 7 metros de longitud promete un cierre memorable, lleno de los atronadores rugidos como rey indiscutible de los dinosaurios.

Además de los minishows, el evento contará con la presencia itinerante del Velociraptor y su cría en la planta alta y las terrazas, lo que ayudará a crear un ambiente envolvente en todo el centro, sorprendiendo a quienes paseen por el lugar e incrementando la expectativa antes de cada pase.

Gracias a la hiperrealidad de los dinosaurios, la experiencia visual y sensorial de Jurassic Days será inolvidable. La fidelidad de los detalles, como la piel, muy similar a la de los reptiles, y los movimientos y sonidos específicos de cada especie, asegurarán una expresión de asombro única en los niños cuando aparezcan en escena.

Este pasacalle será una actividad ideal para dinamizar la vuelta al cole, combinando diversión y educación en una experiencia única que ofrece caminar entre dinosaurios y aprender de ellos en el camino. Todo esto ocurrirá el viernes a las 17:30h, 18:30h y 19:30h y el sábado y domingo se ampliará con unos pases por la mañana a las 12:30h y 13:30h y otros dos por la tarde a las 17:30h y 18:30h.

Un sorteo jurásico

Entre todas las familias que visiten el centro en las jornadas programadas se sorteará un viaje a Dinópolis, el parque temático de dinosaurios en Teruel, con entradas y alojamiento (familia 2 adultos y 2 niños).

Para participar en el sorteo, las familias deberán acercarse al stand que se habilitará en esos días y presentar un ticket de 20€ de compra mínima de alguno de los establecimientos del centro, excepto supermercado y restauración. El stand estará los días del evento en el horario de viernes de 17h a 21h, además de sábado y domingo de 12h a 15h y 17h a 20h.

Sweet Space

Sweet Space Museum cuenta con su universo con VR Explorers, una experiencia de realidad virtual que combina tecnología de última generación, narrativa educativa y entretenimiento visual en un recorrido interactivo de aproximadamente 7 minutos. Se trata de una propuesta pensada para todos los públicos y desarrollada junto a la empresa especializada en experiencias inmersivas B-Stadium.

La experiencia se vive en primera persona, a través de unas gafas de VR de última generación, y propone un viaje épico y colorido guiado por Astro, un simpático piloto espacial que acompaña a los visitantes en su misión como «Protectores de la Tierra». El recorrido se divide en varias etapas temáticas y sensoriales:

1. Estación espacial: punto de partida, donde los visitantes eligen su casco y se transforman en exploradores intergalácticos.

2. La Selva encantada de los sabores: frutas mágicas, color y sensaciones táctiles para activar el ecosistema y conseguir el primer sello de logro.

3. Arrecife de Corales: una travesía submarina para recoger basura, descubrir tesoros y aprender a cuidar los océanos.

4. Regreso a la nave: Astro felicita a los participantes por su misión completada y les entrega su carnet virtual de «Protectores de la Tierra».

Cada etapa está diseñada para estimular los sentidos y fomentar valores como la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, en un formato totalmente inmersivo y accesible.

VR Explorers se encuentra en un espacio exclusivo junto al museo, con acceso directo desde sus instalaciones. Gracias a esta ubicación estratégica, se pueden adquirir entradas independientes o combinadas para disfrutar tanto del museo como de esta nueva propuesta VR, que amplía la oferta lúdica y sensorial de Sweet Space.

