La Aemet avisa de los efectos de la borrasca Benjamín: lluvias, posibles nevadas y bajada de las temperaturas

Halloween: Los planes familiares se vuelven terroríficos hasta fin de mes

Los amantes del miedo están de suerte en estas fechas porque la mayor parte de los planes de ocio rinden homenaje a Halloween adaptando su oferta a diferentes edades

Madrid

Se acerca el Día de los Difuntos y ya hay una gran oferta de ocio para disfrutar en familia y pasarlo de miedo: Aquí van algunas propuestas.

PortAventura Word

Halloween: Los planes familiares se vuelven terroríficos hasta fin de mes

Atravesar las puertas de PortAventura World en estas fechas es adentrarse en un universo de fantasía, emoción y ... sustos cuidadosamente diseñado para celebrar Halloween. Telarañas, calabazas, esqueletos, brujas y fantasmas invaden las seis áreas temáticas del parque —China, México, Far West, Polynesia, SésamoAventura y Mediterrània— en una transformación total que convierte cada rincón en un escenario digno de película.

