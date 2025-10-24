Halloween: Los planes familiares se vuelven terroríficos hasta fin de mes

Se acerca el Día de los Difuntos y ya hay una gran oferta de ocio para disfrutar en familia y pasarlo de miedo: Aquí van algunas propuestas.

PortAventura Word

Atravesar las puertas de PortAventura World en estas fechas es adentrarse en un universo de fantasía, emoción y ... sustos cuidadosamente diseñado para celebrar Halloween. Telarañas, calabazas, esqueletos, brujas y fantasmas invaden las seis áreas temáticas del parque —China, México, Far West, Polynesia, SésamoAventura y Mediterrània— en una transformación total que convierte cada rincón en un escenario digno de película.

En Far West, el visitante camina entre carrozas fúnebres y personajes vivientes al compás de melodías misteriosas. Las familias se detienen para hacerse fotografías con esqueletos y forajidos, mientras otros prefieren continuar el recorrido, sorteando zombies y brujas que acechan en cada esquina. Uno de los trayectos más inquietantes conecta las zonas de China y Polinesia: un sendero al aire libre en el que muertos vivientes y almas en pena se abren paso entre las sombras, siempre listos para asustar —con suavidad— a los más pequeños.

Con motivo de su 30º aniversario, el parque incorpora novedades destacadas, como el espectáculo «1,2,3… ¡Ya es Halloween!», donde el Conde Draco y los personajes de Sesame Street™ protagonizan una historia musical de humor y amistad en el área infantil.

Para los visitantes más intrépidos, cuatro pasajes del terror garantizan una experiencia de miedo en estado puro. En La isla maldita, más de 50 piratas fantasmales acechan a los visitantes en un recorrido de un kilómetro. La muerte viva propone un viaje al inframundo mexicano lleno de sustos inspirados en la tradición del Día de Muertos. REC Experience, basada en la saga cinematográfica de Jaume Balagueró y Paco Plaza, sumerge al público en un escenario donde los personajes más terroríficos cobran vida. Y en Angkor, la leyenda del caníbal, el espíritu del rey Rajakarn desafía a quienes se atreven a internarse en la jungla asiática.

Una de las grandes innovaciones tecnológicas de este Halloween es «Hysteria in Boothill», una experiencia de realidad mixta con gafas Meta Quest 3 que traslada al visitante a una pesadilla sensorial repleta de rituales y fenómenos paranormales. Vibraciones, aromas y efectos de calor intensifican la inmersión en esta aventura de última generación.

El ambiente festivo se completa con espectáculos renovados como West Blood Frenzy, Vampires o Halloween Factory, que este año incorpora nuevos números acrobáticos. Además, el desfile Halloween Birthday Parade celebra tres décadas de diversión con los personajes de Barrio Sésamo y criaturas monstruosas en una colorida coreografía final.

Al caer la noche, el espectáculo Horror en el lago pone el broche de oro con una combinación de pirotecnia, música y fuentes danzantes sobre las aguas de Mediterrània. Es el cierre perfecto para una jornada donde el miedo, el humor y la fantasía se dan la mano en un Halloween que promete ser inolvidable.

Parque Warner

Parque Warner cuenta este año con más de 1.000 calabazas, 6.000 plantas de maíz y un gran despliegue de animaciones, artistas y decoración para ofrecer una experiencia única este Halloween. Como una de las novedades, el parque incorpora un nuevo show musical en Teatro Hollywood: «Drácula», una historia protagonizada por un joven abogado inglés que viaja a la residencia del conde Drácula. En este show, una atmósfera oscura y macabra es el escenario de una historia sobre el miedo, el peligro y el amor.

Los más pequeños también podrán vivir la experiencia de Halloween en Parque Warner en «Looney Tunes Dance Festival Halloween Edition», un show en el que los míticos personajes estarán completamente personalizados de Halloween. También, en Cartoon Village, se podrá disfrutar de animación de calle para la ocasión.

Se suma a otras experiencias exclusivas del parque como el show musical «El Día de los Muertos», en Old West Territory, y desfiles que llenan el parque de color como «Superstars of Halloween Parade» y «Trick or Treat Party Parade», con personajes tematizados y carrozas únicas.

Además de la ambientación de calle con zonas de terror como «Ghost Town», se podrá disfrutar de pasajes del terror para despertar miedos inconfesables como «Expedientes Warren» -con nueva escena basada en la nueva película recién estrenada «Expedientes Warren: El Último Rito»-, que se suma a otros pasajes disponibles durante el día: «Crime Alley: Night of Chaos», «La Monja», estrenado el pasado año, e «IT Experience».

Para quienes buscan la experiencia más intensa, las noches de miedo de Parque Warner, Halloween Scary Nights, tendrán lugar las noches del 24 y 31 de octubre. Este año, como novedad, contará con una nueva zona de terror en las calles del parque: «Cronohorror». Será la más grande de la historia del parque hasta la fecha, con más de 50 personajes.

Se suma a otras novedades como tres nuevas ambientaciones de terror más, las llamadas scare zones: «The Evil Party», que transporta a un circo en el que las luces parpadeantes y los artistas harán que grites; «Eternal Winterland», espacio en el que criaturas de pesadilla se apoderarán del espíritu navideño; y «Old West Invasion», donde especies de otro mundo desatarán el caos en Old West Territory. También se incorpora un espectacular show con baile y fuego en la plaza de Gotham City: «La Noche del Hechicero».

Estas noches especiales incluyen todos los pasajes del terror mencionados que también estarán abiertos durante el día en el parque, a los que se añaden «La Maldición de Río Bravo», «La Llorona» y «Arkham», para vivir el miedo en primera persona en los 7 pasajes de Parque Warner.

Isla Mágica

Este año, Isla Mágica (Sevilla) aumenta los días de apertura del parque y permanecerá abierto hasta el día 9 de noviembre. Dos días más de terrorífica diversión para los incansables de esta fiesta tan significativa para el público amante del miedo y el terror.

El plato fuerte de la oferta son los Pasajes del Terror, una experiencia inmersiva en la que los visitantes vivirán el miedo en primera persona. Los hay para todos los públicos, con miedo en diferentes niveles de intensidad. Este año se estrenan dos nuevos Pasajes del Terror, La Peste, ubicado en el Corral de Comedias e Inferno: el Descenso de las Almas en el Muelle de la Travesía. En total son 5 los pasajes del terror en los que perderse y disfrutar del miedo en estado puro. Además, para mejorar la experiencia y como novedad, se puede adquirir un Acceso Express para dos de los pasajes más atractivos; La Peste y La Gruta de las Almas Errantes.

Pero para pasar miedo con mayúsculas nada como adentrarse en la nueva Scare Zone, La Marca Negra, repleta de siniestros personajes y espectros que deambulan por el puerto de la Guarida de los Piratas buscando venganza.

Isla Mágica siempre hace un guiño a los más pequeños de la casa y La Fuente de la Juventud, se trasforma en un espacio lleno de brujitas y vampiros, un Halloween más amable para que nadie se quede sin disfrutar de esta fiesta del miedo.

Y para los que no tienen miedo a las alturas Isla Mágica propone a sus visitantes subir a Nao Vigía y descubrir la versión más tenebrosa del parque desde el cielo. Igualmente se puede acceder al Globo de Sevilla de manera independiente a Isla Mágica por todo aquel que quiera disfrutar de unas vistas de la ciudad y del parque en estos días de otoño.

Pasajes del terror: Cuidado por donde caminas… ¡la isla se ha vuelto tenebrosa con estos pasajes!

La Peste ¡Nuevo!

Una experiencia inmersiva que te transportará a la Sevilla de 1649, época en la que la ciudad está azotada por la Peste. Algunos religiosos apuntan a un castigo divino por haberse convertido la ciudad del pecado. Insectos, chillidos de roedores y otros sonidos siniestros, cuerpos carbonizados (quemados quizá por los inquisidores), voces misteriosas que apuntan hacia cierta secta secreta, paredes pintadas con horripilantes dibujos por un artista enloquecido, escenas relacionadas con canibalismo y vampirismo… La verdad será descubierta: esta no es una epidemia habitual si no algo terriblemente macabro. No recomendado para menores de 12 años

La Gruta de las almas errantes. Un cementerio pirata lleno de esqueletos y maldiciones. Sombras que se mueven y cofres misteriosos esperan a los más valientes. No recomendado para menores de 8 años

La Cueva Encantada. Recorrido para nuestros visitantes más pequeños, donde uno de sus personajes te hará protagonista de su propia historia. Divertido y animado circuito ambientado en la temática Halloween.

Inferno: el Descenso de las Almas ¡Nuevo! Requiere pago adicional. Pasaje ubicado en la zona del muelle de Travesía inspirado en la temática del Infierno de Dante Alighieri. Durante una noche al año, las almas de los condenados encuentran una grieta en el tiempo que conecta el mundo de los vivos con los círculos del Infierno. Un viajero imprudente ha cruzado esa grieta... y tú, visitante, estás a punto de seguir sus pasos. No recomendado para menores de 12 años

Ad Bestium. Requiere pago adicional. Atrévete a sumergirte en las entrañas de la Nao Diablo si te crees con el valor y la astucia suficiente para escapar. Conoce al Capitán Caníbal, si crees que podrás soportar su demoníaca locura. Una nueva dimensión invadirá tu cuerpo y confundirá tu mente. Siete salas, increíbles criaturas, enigmas por resolver… y mucho, mucho miedo que superar. Solo para valientes. No recomendado para menores de 12 años

El parque también cuenta con espectáculos diferentes a los del resto de la temporada, inspirados en la temática del miedo, y se vuelven más terroríficos que nunca. Cuidado porque… ¡¡quizás no salgas vivo!!

La redención del Alquimista. Un cautivador espectáculo con efectos audiovisuales en el que espíritus, soldados malditos y criaturas deformes recorren El Fuerte tras la rotura del sello mágico. El Alquimista ha vuelto y nadie escapará de su poder.

El templo de los monos locos. Arístides Gonzáles y su amada Annú Hassari han llegado hasta el templo, pero no saben que van a despertar a un malvado ser que vive en su interior.

Mar de sangre, un espectáculo de fin de día en El Lago. Gran producción con audiovisuales, láser, pantallas de agua y pirotecnia. Los españoles que colonizaron esta zona de las Américas descubrieron que los indígenas de esta costa realizaban rituales con sacrificios a su dios de la muerte en el islote situado frente a la playa. Con su arrogancia, se establecieron en estas tierras. Lo que ignoraban era que los indios hacían aquello porque este mar es una entidad viva y hambrienta que reclama almas.

Ahora, este mar exige saciar su hambre y regurgita de sus entrañas los cuerpos de los ahogados y de aquellos que intentaron hacerle frente. Una historia de terror natural y espectros devoradores. Los espectros surgidos del mar se lanzan entre el público para atrapar a los descendientes de aquellos españoles arrogantes, que son atacados sin compasión.

Parque de Atracciones de Madrid

Parque de Atracciones de Madrid también se transforma en un escenario de emoción y terror para toda la familia. Como novedad, los más pequeños podrán vivir su propio Halloween en los nuevos pasajes infantiles: «El Castillo Misterioso», una historia divertida y mágica llena de enigmas, donde descubrirán que los vampiros no siempre son lo que parecen, y «La Pirámide Maldita», una aventura inolvidable en el corazón del desierto en la que se adentran en una pirámide oculta durante siglos, llena de jeroglíficos, trampas y guardianes eternos.

Asimismo, el parque contará con pasajes del terror como «Asylum», «El templo de Shanarkai», «El Viejo Caserón» y «Nosferatu», auténticos recorridos de miedo donde cada instante multiplica la tensión. The Walking Dead Experience, único pasaje de pago, también tendrá sus puertas abiertas.

Además de la ambientación temática en cada rincón, el parque contará con una programación de espectáculos con propuestas para todos los públicos que pondrán los nervios de los visitantes a prueba. Destacan shows como el mundo apocalíptico recreado en «Scream Show» y la fiesta para toda la familia con personajes Nickelodeon favoritos como Bob Esponja, Patricio, Dora La Exploradora, Chase, Marshall o Skye en «Nickelodeon Halloween Party» en el Gran Teatro Auditorio. Sin olvidar la Scare Zone Área 51, una zona inmersiva de ciencia ficción que transporta a los visitantes a los misterios más oscuros. Para terminar el día, una salida zombie invadirá las calles del parque, aportando el broche perfecto para una jornada de miedo.

Todo ello se suma a las más de 30 atracciones de cada parque para todos los públicos, que ofrecerán a los visitantes una jornada completa de ocio, adrenalina, diversión y mucho terror.

Maratón del terror de Cinesa

Cinesa, compañía de exhibición cinematográfica de España, celebra Halloween por todo lo alto con unos ciclos especiales, menús temáticos y actividades para disfrutar de la época más terrorífica del año. Este mes de octubre, la exhibidora redobla su apuesta por el género del terror, que en 2024 atrajo a las salas de cine españolas a más de 6 millones de espectadores.

Con el objetivo de acercar al público la mejor selección de películas, llevará a cabo un mini ciclo de Halloween entre los días 27 y 30 de octubre, con una programación compuesta por 'Longlegs', 'Hereditary' y 'Midsommar'. El 31 de octubre por la tarde, la compañía también realizará un ciclo especial de temporada con la proyección de 'Háblame', 'Sting Araña Asesina', 'Strangers Capítulo 1' y 'Together'.

En la misma fecha, Cinesa Mallorca Fashion Outlet celebrará su tradicional Maratón de Halloween, incluyendo en su programación las películas 'Háblame', 'Sting Araña Asesina', 'Strangers Capítulo 1', 'Together', 'Immaculate' y un título sorpresa. Las entradas para los ciclos y el maratón ya están a la venta en la web de la compañía.

A nivel de novedades en la cartelera, los títulos destacados de este año son 'The Black Phone 2' (24/10), 'Together' (31/10), 'La vieja loca' (10/10) y 'La hermanastra fea' (17/10). Para acompañar estos estrenos, Cinesa lanza su Menú Especial Halloween, que incluye 1L de refresco y un bucket de metal gigante para palomitas saladas o dulces, que además incluye un separador como obsequio. Como parte de una colaboración con Fanta, cada menú con esta bebida incluirá una pegatina de Halloween gratuita. Por otro lado, en Cinesa Diagonal Mar los visitantes se encontrarán con pasacalles de Halloween repletos de personajes disfrazados que recorrerán el centro comercial.

Sweet Space Museum

Este octubre, Sweet Space Museum invita a mayores y pequeños a convertirse en detectives por un día, transformando el arte en un juego. La icónica Menina del artista Felipao ha desaparecido, y cada sala del espacio se convertirá en un tablero de juego donde cada detalle será una pista y cada reto acercará a los visitantes a resolver el misterio.

¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Serán las tres incógnitas que los visitantes deberán descubrir para resolver el caso. Guiados por el equipo de Sweeters, se enfrentarán a dinámicas interactivas, juegos, acertijos y retos, registrando cada pista y anotando sus teorías en su hoja de juego hasta sacar sus propias conclusiones.

Al final del recorrido, quienes logren descifrar el misterio podrán ganar sorpresas especiales. Pero, la aventura no terminará ahí, solo quienes unan correctamente todas las pistas descubrirán el punto secreto del ABC Serrano donde se esconde La Menina, y tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de una Menina de Felipao de 20 centímetros. Para ello, los participantes deberán compartir una foto en sus redes sociales con el hashtag #MissingMenina, mencionando a @sweetspacemuseum y @felipaoart.

Fuerte Conil - Resort

Fuerte Conil - Resort se encuentra en una ubicación privilegiada, en primera línea de la espectacular playa de la Fontanilla y a pocos minutos del casco histórico de Conil de la Frontera (Cádiz). Rodeado de amplios jardines y con acceso directo al mar, este resort bañado por la luz del Atlántico ofrece una atmósfera serena, ideal para unas vacaciones en familia donde desconectar es tan natural como respirar. Gracias a los espectaculares eventos que ha organizado en los últimos años, se ha consolidado como uno de los mejores hoteles familiares de la Costa de Cádiz para festejar Halloween. Este año no va a ser una excepción, y del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre, el resort se transformará en un auténtico hotel encantado.

Así, durante el día, los pequeños descubrirán mundos embrujados llenos de imaginación y juegos: desde manualidades hechizantes hasta aventuras sobrenaturales que llenarán los jardines y salas del hotel de risas y emoción.

Mientras tanto, los adultos podrán gozar, si el tiempo lo permite, de su última escapada a la playa del año disfrutando de la tranquilidad del mar, el spa y las piscinas; y también de la rica gastronomía de este hotel gaditano, conocido por celebrar los sabores de Andalucía en cada bocado.

Al caer la noche, el resort mutará por completo. Cenas embrujadas, fiestas de disfraces y minidiscos fantasmagóricos llenarán los pasillos de música, luces y misterio. Los visitantes se sumergirán en un ambiente donde cada momento parece arrancado de un cuento gótico, donde la diversión y la elegancia se entrelazan, y donde la familia encuentra su propia historia para recordar.

La novedad este año consistirá en la presencia de Adela, la Dama del Hotel encantado, que ha prometido regresar al hotel para seguir el rastro de su amor perdido. Por eso, no es de extrañar si aparece por los pasillos y verla esconderse en la misteriosa habitación 77. Avisados con antelación, el equipo de Fuerte Conil – Resort hará todo lo posible para proteger a los huéspedes de su influencia, y evitará sustos innecesarios, envolviendo a los visitantes en un halo de intriga y fascinación.

Fergus Hotels

Muchos hoteles, especialmente aquellos enfocados al turismo familiar, están incorporando diversas acciones y propuestas temáticas durante el fin de semana del 31 de octubre, con actividades para niños y adultos que buscan convertir la estancia en una experiencia aún más memorable, personalizada y al mismo tiempo, añadir valor a la oferta hotelera.

Este es el caso de Fergus Hotels, ya que varios hoteles de su segmento Club (dirigida a familias) ofrecerán una programación especial durante el fin de semana de Halloween: del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre. Fergus Club Palmanova Park, FergusS Club Carema Splash, Fergus Club Europa y Fergus Club Pineda Splash, con un horario diario, a partir de las 15:00 hasta aproximadamente hasta las 21:30, contarán con actividades como la proyección de películas temáticas, talleres de calabazas, minidiscos de susto, escape room para niños y casas del terror, bingos familiares, o concursos de disfraces; todas iniciativas diseñadas para crear recuerdos inolvidables en familia.

Halloween Celtic Party

Halloween ya es tradición en el Espacio Gastronómico Villa-Lucía de Laguardia (Álava) Este año, por primera vez, organiza una fiesta 'celta' para dar un toque distinto para vivir una de las noches más terroríficas del año. La excusa perfecta para disfrazarse de un personaje de terror favorito y pasar una velada agradable con amigos y familia.

Si hay algo que caracteriza esta cita son las actuaciones en directo. Para abrir boca, el Mago Iceman pondrá los pelos de punta al público con show de ilusionismo y magia que mantendrá a los presentes, sobre todo a las niñas y niños, pegados al asiento con su propuesta impactante y emocionante. Después, el Dúo Imperial les hará entrar en calor para dirigirse a la pista de baile con la mejor selección de temas actuales y música de fiesta para no parar de bailar y divertirse. El toque celta de esta fiesta llega de la mano del grupo Folk & Kiss, que inundarán el espacio con sus pegadizas y bailables melodías celtas para seguir animando el ambiente.

El menú ideado especialmente para esta Halloween Celtic Party no dejará indiferente a nadie. Con propuestas tan interesantes como: pintxo de tortilla de patata manchada con salsa sangrienta de Martínez Somalo; arepas rellenas de txistorra al vino blanco; emparedados de pan de masa madre con vegetales, jamón de pavo y queso, emparedados de pan de masa madre veganos; perritos al más puro estilo halloween, sangre de ketchup y pus de mostaza; hamburguesas mini de carne picada de cerdo de caserío km. 0; pizza de embutidos Martínez Somalo con su jamón reserva; pizza vegana; platito de embutidos riojanos de Martínez Somalo y queso; o nachos con crema cheddar al estilo infeccioso.

Los más golosos están de suerte. Este año, los asistentes podrán disfrutar de cheesecake con cierto toque de calabaza de Halloween; cremosito de queso al revés con culís de Fresaraba, vino en el fondo y crumble crujiente en la corona; y helados artesanos al gusto del druida.

Todos aquellos que lleguen al evento caracterizados para la ocasión, participarán en un sorteo 'de miedo'. La entrada para adultos se puede adquirir por 27€ por persona, e incluye 3 monedas 'Vinfos' (valorados en 3€ cada uno, para canjear por la bebida o comida deseada) Se puede adquirir la entrada aquí.

La entrada infantil, para niños de entre 6 y 14 años, tiene un precio de 13,50€, e incluye 2 monedas 'Vinfos' para canjear por consumiciones. Los menores de 5 años tienen entrada gratuita, siempre que vayan acompañados de un adulto.