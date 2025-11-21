Planes para hacer en familia con sabor a Navidad

El encendido de las luces de la Navidad ofrecen ese toque mágico en muchas ciudades, lo que invita a las familias a salir a pasear y a disfrutar de los planes especialmente diseñados en esta época del año. Aquí van algunas propuestas para calentar motores.

Expedición ULUM: El despertar jurásico

Innovación tecnológica y entretenimiento inmersivo consolidan la nueva apuesta de PortAventura World con «Expedición ULUM: El despertar jurásico», una experiencia de realidad mixta pionera en el mundo. La propuesta transportará a los visitantes al corazón de México en una expedición que combina escenarios físicos tematizados y entornos digitales de última generación.

Los visitantes se convierten en exploradores enviados a los cenotes de Yucatán para documentar la posible existencia de fósiles de dinosaurios acuáticos. Lo que comienza como una misión científica, pronto se transforma en un encuentro inesperado con criaturas jurásicas vivas ocultas durante millones de años bajo las aguas.

La narrativa, inspirada en las raíces mayas y el misterio de los cenotes, mezcla ciencia, aventura y fantasía para despertar la curiosidad y la imaginación de grandes y pequeños. El nombre ULUM, simboliza la fuerza y el movimiento, elementos clave tanto en el universo jurásico como en la propia historia de la expedición.

«Expedición ULUM» es la primera experiencia familiar de realidad mixta en un parque temático. Está diseñada para grupos de hasta seis personas, recomendada a partir de los seis años. La actividad utiliza gafas de realidad mixta PICO 4 Ultra Enterprise, que permiten fusionar elementos reales y digitales en un mismo entorno, y aplica tecnología virtual puntera nunca vista en un parque temático a nivel mundial. Con una duración aproximada de entre doce y quince minutos, ofrece una vivencia multisensorial e interactiva, en la que los visitantes pueden moverse libremente, interactuar con el entorno digital de formas distintas y vivir una versión única de la experiencia, descubriendo un universo jurásico en movimiento.

La propuesta abrirá al público el 26 de noviembre con una apertura especial con acceso gratuito por Navidad, mediante reserva a través de la aplicación oficial de PortAventura World.

Circlásica

Bajo la firma de Productores de Sonrisas –galardonados con el Premio Nacional de Circo y el Premio Cultura Comunidad de Madrid– regresa Circlassica, el espectáculo que se ha consolidado como un referente cultural de la Navidad. Año tras año, ha sabido devolver a las familias la emoción y la nostalgia de las carpas tradicionales, combinando la esencia del circo clásico con una puesta en escena innovadora y sorprendente. Cada edición propone un nuevo relato capaz de emocionar a espectadores de todas las edades.

En su sexta edición, presentan Circlassica, Noel, la historia jamás contada de Nicolás, un niño diferente con un destino extraordinario. Un nuevo espectáculo lleno de luz, emoción y ternura; una historia para soñar en familia. Con una puesta en escena deslumbrante, donde la escenografía, la iluminación, el vestuario y la música en vivo, con voces en directo, construyen una experiencia visual llena de alegría y color. Con más de 30 artistas internacionales que desafían lo imposible en cada función, fusionando destreza y emoción, dibujando con sus cuerpos y talentos una historia que acaricia el alma; un espectáculo que sorprende, conmueve… y se queda en el corazón.

Circlassica, Noel podrá disfrutarse en IFEMA MADRID hasta el 18 de enero, ofreciendo un viaje único al origen de un personaje mágico y una nueva oportunidad para redescubrir la esencia del circo en su forma más pura y emocionante.

En las remotas tierras del norte helado, bajo el manto danzante de la Aurora Boreal, nació Nicolás, un niño con el cabello tan blanco como la nieve, diferente y especial. Su infancia, marcada por la pobreza y las burlas de otros niños, encontraba consuelo en su don extraordinario: construir juguetes musicales que hacían sonreír a quienes los escuchaban.

Una noche, guiado por las estrellas y el crujido del hielo, Nicolás se encuentra con un reno mágico que lo conduce hacia Noel, un pueblo encantado habitado por artistas de circo donde la Navidad nunca termina. Allí, guiado por cuatro seres extraordinarios, Los Guardianes, Nicolás aprenderá que el tiempo, el amor, la música y la magia son los verdaderos regalos de la vida. Así comienza la increíble aventura de un niño que convirtió su diferencia en luz y su música en alegría para el mundo entero.

Mágicas navidades

Vuelve la magia a Madrid con la apertura del emblemático parque Mágicas Navidades, considerado como el Parque de la Navidad de España por ser el mayor y más espectacular parque navideño del país. Un año más, Torrejón de Ardoz, 1a Capital Europea de la Navidad y Fiesta de Interés Turístico, se convierte en el escenario de este universo mágico. De la mano de Productores de Sonrisas, referentes en entretenimiento familiar, el parque promete una experiencia inolvidable, cargada de tradición, fantasía y diversión, en un entorno que respira la auténtica esencia navideña.

Brillará hasta el próximo 6 de enero, envolviendo cada rincón del parque con una iluminación deslumbrante y una decoración que transportará a los visitantes al corazón de la Navidad. Quienes se acerquen podrán vivir 15 experiencias únicas pensadas para emocionar a todas los edades y 6 zonas de restauración con propuestas gastronómicas pensadas para todos los paladares.

El lugar más icónico del parque es la Puerta Mágica que cobra vida con un impresionante videomapping de 1.000 m2. Sobre su fachada se proyecta un espectáculo visual y narrativo que nos traslada al universo mágico de Casca y Nueces, dos entrañables osos que nos guían por una historia encantada. Además, cada hora se presenta el espectáculo familiar El Secreto del Grinch, con música, baile y voces en directo que llenan el escenario de energía y alegría.

El recorrido continúa con un paseo fascinante por Linternas de Asia, un mundo de ensueño iluminado por cientos de criaturas: flores, insectos, leones, elefantes, dinosaurios y dragones luminosos que deslumbran a quienes se aventuran en este sendero de 1 km de vivos colores y fantasía. También se puede explorar el Laberinto Mitológico, un espacio onírico habitado por seres fantásticos en un paisaje de blancura invernal.

Para los más pequeños, la visita a la Casa de la Navidad será inolvidable, un lugar donde podrán conocer y entregar sus cartas a Papá Noel o a Los Reyes Magos. Además, el parque alberga el belén más grande de España, para pasear entre figuras a escala real y escenas tradicionales en el encantador Camino de Belén.

Este año, hay un instante mágico en el que todo se detiene, las miradas se elevan y la emoción se apodera del ambiente: Papá Noel surcará el cielo en su trineo en el espectacular Vuelo de Santa, dejando boquiabierta a toda la familia.

Mágicas Navidades acoge nuevamente la mayor exposición de figuras de hielo de Europa, con la 4a edición de Ice Festival con la temática Héroes y Villanos. El Festival Internacional de Figuras de Hielo reúne a los mejores escultores de hielo del mundo que competirán tallando gigantescos bloques de hielo durante una semana. El resultado es una exposición efímera donde el hielo cobra vida que transportará a los visitantes a un mundo helado.

El parque contará con la única pista de hielo sobre un lago en España, diseñada por el laureado patinador Javier Fernández, dos veces campeón mundial y siete veces campeón europeo. Con 1.000 m2 de superficie en un entorno natural incomparable, esta pista promete ser una de las atracciones más visitadas. Además, Javier y patinadores profesionales nos sorprenderán con exhibiciones de patinaje artístico que nos dejarán sin aliento.

La emoción continúa en la Zona de Atracciones, con más de una decena de propuestas para todas las edades, desde atracciones clásicas hasta novedades sorprendentes. Por encima de todas ellas se alza la imponente Noria Gigante, de 42 metros de altura, que nos regala las mejores vistas del parque desde sus cabinas iluminadas.

Nintendo estará presente con una zona dedicada a títulos repletos de emoción, risas y diversión, ideales para disfrutar en familia. Habrá 48 puestos de juego donde niños y adultos podrán ponerse a los mandos de la nueva Nintendo Switch 2 y sumergirse en algunos de sus títulos más icónicos: las alocadas carreras de Mario Kart World, la exploración y las plataformas de Donkey Kong Bananza, el entrenamiento y los combates de Leyendas Pokémon: Z-A, y los divertidísimos minijuegos de Super Mario Party Jamboree, entre otros.

El Mercado de Navidad complementa la experiencia con productos artesanales y gastronómicos, una zona ideal para pasear entre tiendas y encontrar regalos únicos para estas fiestas.

La oferta gastronómica se despliega en 6 zonas de restauración, entre las que sobresale el ambiente festivo de Bierhaus, un espacio cubierto de 2.000 m2 con actuaciones en directo.

Dulces típicos, street food navideño y sabores del mundo se distribuyen por todo el parque para deleitar a los visitantes.

Cada jornada culmina con Rocking Christmas, un espectáculo deslumbrante en la Puerta Mágica. Al ritmo de la mejor música navideña, fuegos artificiales y luces llenan el cielo de color y emoción, cerrando el día con broche de oro.

Horarios: Consultar fechas y horarios

Precio: Entrada general 7 €

Consultar web para descuentos especiales y experiencia VIP

Al tener aforo limitado se recomienda adquirir las entradas anticipadamente por la web. Existen 3 opciones de aparcamiento gratuito, aunque se recomienda el uso de transporte público, especialmente Cercanías Renfe.

Puy du Fou y el Belén más grande de España

Puy du Fou España ya está preparado para su época más especial del año: la Navidad. El que acaba de ser reconocido como mejor parque de Europa en los World Travel Awards, se vuelve a transformar en el Belén más grande de España y en el lugar donde revivir la Navidad de nuestros abuelos de una manera única y especial.

En su cuarta temporada navideña, Puy du Fou España mantiene intacta su esencia: un viaje en el tiempo a la Navidad de nuestros abuelos. Los visitantes podrán disfrutar de sus grandiosos espectáculos diurnos —como El Último Cantar, A Pluma y Espada o El Tambor de la Libertad (la gran novedad de este año)— y recorrer el singular Mercadillo Navideño de la Puebla Real, donde los oficios antiguos cobran vida entre brasas, luces y villancicos.

El aire se impregna del aroma de las castañas asadas, las migas y los roscones recién horneados, mientras los artesanos muestran con orgullo su trabajo. Cada puesto, cada gesto, revive las tradiciones que nunca se apagan.

Uno de los momentos más esperados llega con la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar, que harán un alto en su camino hacia Belén para recibir a los más pequeños en su Gran Jaima. Allí escucharán con paciencia y dulzura los deseos de cada niño, en un encuentro lleno de emoción y miradas que hablan.

Al caer la noche, los Reyes Magos recorrerán en cortejo las calles de la Puebla Real, acompañados por su séquito, heraldos y caballos. Las luces centellean, las zambombas resuenan y los corazones se abren ante la majestuosidad de esta llegada solemne.

Este año, Puy du Fou España estrena La Alegría de la Navidad, un nuevo espectáculo creado en exclusiva para esta temporada. Un viaje de luz y esperanza que revive los grandes relatos bíblicos —desde Moisés hasta el nacimiento de Jesús— en una puesta en escena única, donde la emoción, la historia y la fe se entrelazan para celebrar el misterio que cambió la faz de la tierra.

Cada escena invita a redescubrir la luz que brilla y la alegría que perdura, envolviendo al espectador en una atmósfera de asombro y emoción. El espíritu de la Navidad resonará este año más que nunca. Para la IV edición de su Concurso de Coros Navideños, han participado más de 100 colegios de toda España. De entre ellos, 19 grupos finalistas actuarán en el parque y competirán por alzarse con el premio al mejor coro navideño del país.

La Navidad en Puy du Fou España también se vive a través de los sentidos en el Mercadillo Navideño de la Puebla Real. Con puestos que evocan la esencia de épocas pasadas, los visitantes podrán deleitarse con sabores tradicionales y artesanías que evocan dulces recuerdos de la niñez.

La experiencia se completa con una oferta gastronómica que rinde homenaje a las navidades de antaño. Los visitantes podrán disfrutar de un menú navideño especial, además de los platos típicos que se preparan en los fogones del mercadillo: migas, gachas, chocolate caliente o roscones recién salidos del horno.

El precio de la entrada será a partir de 38€ y ya se pueden adquirir a través de la web https://puydufouespana.com/espana/es. Además, se podrá disfrutar de un paquete de entrada con menú navideño.

Puy du Fou España – CM 40, Salida 13 – 45004 Toledo

A 55 minutos de Madrid

Carnaval en la Selva

La compañía Beti Alai, creadora de éxitos familiares como Fiesta en la Granja o Nora y el Dragón, presenta en los Teatros Luchana su nuevo espectáculo: «Carnaval en la Selva», un divertido montaje de títeres, lleno de color, música y humor, que hará disfrutar a toda la familia.

En esta disparatada selva, cada tarde se celebra el Carnaval, y todos los animales tienen un papel muy especial. La Jirafa, siempre responsable, organiza todo para que nadie se quede fuera; el León impone orden con su rugido; la Mona traviesa lo desordena todo con sus bromas, y el simpático Loro… ¡siempre acaba haciendo todo al revés! Pero este año hay un problema: Elefantito, encargado de iniciar la fiesta tocando su trompa, ¡ha desaparecido!

Dos granjeros despistados, Lino y Tato, deberán enfrentarse a los mosquitos, colaborar con los animales y encontrar a Elefantito para que la selva vuelva a llenarse de música, risas y alegría.

«Carnaval en la Selva» combina actores y títeres tipo muppet, llenos de magia, que se mueven, hablan y cantan, en una puesta en escena colorida y participativa. Con música original, canciones en directo y mucho humor, la obra invita a los más pequeños —y también a los mayores— a dejarse llevar por el ritmo de la naturaleza.

Fiel a su estilo, Beti Alai ofrece un espectáculo de calidad, cercano, educativo y lleno de vida, que transmite valores como la cooperación, la amistad y la alegría de compartir.

Lugar: Teatros Luchana, Madrid

Funciones: Sábados, 12:30 h

Duración: 60 minutos

Edad recomendada: desde 2 años

Entradas: https://teatrosluchana.es

Madrid miniaturas

La Sala de eventos del Hotel Madrid Marriott Princesa Plaza (Serrano Jover, 3) acogerá el sábado 22 de noviembre la quinta edición de la feria 'Madrid Miniaturas', donde se podrán adquirir infinidad de piezas originales e insólitas para casas de muñecas, diminutas obras de arte que harán las delicias de los coleccionistas y del público en general.

La feria cuenta con la participación de un total de cincuenta y dos artesanos nacionales e internacionales procedentes de países como Italia, Portugal y Países Bajos, que pondrán a la venta infinidad de artículos: punto, bordados, repostería, óleos, muebles, vestidos, vajillas, zapatos, muñecas, etc.

El público que visite la feria encontrará piezas originales e insólitas a escalas 1:12 e incluso 1:144, y estarán presentes todos los estilos decorativos: moderno minimalista, shabby chic, art noveau, e incluso los años 70 y 80 del siglo pasado. Los más manitas podrán encontrar kits y materiales para hacerse uno mismo sus propias miniaturas.

Como en las ediciones anteriores, Madrid Miniaturas organiza un concurso en el que podrán participar todos los visitantes. Los participantes podrán dar rienda suelta a su creatividad creando una escena en miniatura. «El tamaño de la escena no debe superar los 30 x 30 cm., y la escena debe ser única, original, inédita y completamente anónima», explican las organizadoras. Los mejores ganarán premios en metálico para gastar en la propia feria.

V feria 'Madrid Miniaturas'

Sábado, 22 de noviembre

Hotel Madrid Marriott Princesa Plaza, Serrano Jover, 3.

De 10.00 a 19.30 horas

Entrada: 6 euros. Menores de 14 años gratis acompañados por un adulto.

Mercados Navideños de El Corte Inglés

El Corte Inglés da la bienvenida a la Navidad con la apertura de sus emblemáticos Mercados Navideños en once ciudades españolas. Desde mediados de noviembre y hasta el 5 de enero, estos espacios estarán disponibles en los centros de Castellana (Madrid), Málaga, Murcia, Albacete, Badajoz, Cartagena, Jaén, Valladolid, Valencia, Tenerife y Las Palmas, ofreciendo una experiencia única para disfrutar de las fiestas.

Concebidos como lugares acogedores y familiares, los Mercados de Navidad se han consolidado como puntos de encuentro imprescindibles para vivir el espíritu navideño. En ellos se puede encontrar todo lo necesario para celebrar estas fechas: adornos para el hogar, belenes artesanales, ideas para la decoración de la mesa, propuestas de regalo y juguetes para los más pequeños.

Además, la oferta gastronómica combina los sabores tradicionales con propuestas novedosas que permiten disfrutar durante todo el día en compañía de familiares y amigos. Este año, los mercados presentan novedades que buscan hacer de la Navidad una experiencia aún más especial, adaptando la oferta a los gustos y tradiciones locales y acercando la magia de estas fiestas a todos los rincones.

Circo Price

Sueña despierto es la nueva apuesta de Circo Price. Una excursión escolar se convierte en una aventura inolvidable cuando un grupo de niños y sus acompañantes quedan atrapados en medio del bosque una noche de Navidad. Están perdidos, pero algo mágico les espera. Guiados por los animales del bosque, llegarán hasta un lugar misterioso: un circo olvidado.

Allí, la música, las acrobacias y las luces volverán a brillar. Los niños descubrirán que la magia de la Navidad no siempre se encuentra donde la esperamos… y que, a veces, aparece cuando nos atrevemos a soñar despiertos. Las voces blancas y los números de circo llenarán de magia el Teatro Circo Price y conseguirán que esta historia se convierta en un cuento de navidad para recordar.

El montaje combina números de equilibrismo, sombras chinescas, magia, aéreos, malabares y payasos con música en directo, interpretada por un quinteto de músicos y un elenco de jóvenes artistas. Las canciones originales, compuestas por Eva Diago con música de Nicolás Castro, aportan frescura y emoción a un relato que celebra la ilusión, la amistad y el espíritu navideño.

'Circo Price en Navidad' es ya un clásico de las fiestas en Madrid. Está presente desde 2006 y se renueva cada año con una producción especialmente creada para este espacio municipal, siempre con una acogida entusiasta del público, con más de 65.000 espectadores cada temporada.

Las entradas ya están a la venta desde 14 euros, con descuentos de hasta el 30 % en funciones seleccionadas. Habrá funciones accesibles los días 2 y 3 de enero a las 12h y 20 horas.

Faunia y la joven Belize

Faunia refuerza su compromiso con la conservación de especies amenazadas con la llegada de Belize, una joven manatí hembra (Trichechus manatus manatus) procedente de Burgers' Zoo, en Arnhem (Países Bajos), que merece la pena conocer. Esta incorporación se enmarca en el Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), coordinado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), que busca garantizar la supervivencia de especies vulnerables mediante la gestión genética y reproductiva en entornos controlados.

Esta hembra de cuatro años que pesa más de 300 kilos y tiene una longitud de unos 250 centímetros se une así a la familia de manatíes de Faunia que, actualmente, forman Fiona, una hembra de 27 años y Bruno, macho de 24 años.

«Para Faunia, único parque de animales en España que cuenta con esta especie es un privilegio velar por su cuidado y preservación participando activamente en la cría y conservación del manatí que tan solo cuenta con una población total de 63 ejemplares en Europa», señala el director de biología y conservación de Faunia, Agustín López.

El traslado de Belize desde Países Bajos se ha llevado a cabo en un trabajo minuciosamente coordinado para garantizar su máximo bienestar en un camión especialmente acondicionado para esta especie a temperatura constante de unos 22 grados y con cámara de monitorización.

En este viaje le han acompañado cuidadores de ambos parques y un veterinario de Faunia, Manuel de la Riva, quien puntualiza «la importancia de los chequeos para garantizar un perfecto estado de salud, antes y después del traslado, así como el control de la temperatura del agua y la respiración mediante cámaras, asegurando que cada parámetro se mantuviera estable en todo momento«.

«Belize es un animal muy tranquilo y noble. Durante todo el viaje se mostró calmada, lo que refleja el carácter apacible de los manatíes. Ha sido un honor acompañarla y asegurar que llegara en perfectas condiciones a su nuevo hogar en Faunia en una perfecta coordinación entre los equipos», explica uno de sus cuidadores de Burgers' Zoo, Joeri Peters.

Belize que ya se encuentra en su nuevo hogar, el ecosistema de La Jungla de Faunia, se ha adaptado rápidamente a sus nuevos compañeros Bruno y Fiona y a su nuevo equipo de cuidadores que están pendientes en todo momento de su evolución y mimarla con su dieta favorita de vegetales como escarola, ramas de sauce, lechuga, brócoli y zanahoria.

« El equipo está volcado en ofrecerle todas las comodidades y su dieta favorita para que se sienta como en casa, somos nosotros quienes nos adaptaremos a Belize y a su personalidad, ella será quien nos marque las pautas. Su llegada a Faunia es una gran noticia para todos los que trabajamos conservando esta magnífica especie», añade la responsable de mamíferos marinos de Faunia, Verónica Márquez.

Datos curiosos sobre los manatíes:

Son conocidos como vacas marinas por su dieta herbívora y carácter tranquilo.

Pueden realizar inmersiones de 15 minutos.

No tienen depredadores naturales, su principal amenaza son las actividades humanas.

Un manatí puede comer hasta el 10% de su peso en vegetación acuática cada día.

Necesitan aguas cálidas (más de 20 ºC).