Varios planes y escapadas familiares para los que aún no saben qué hacer esta Semana Santa

Se acerca la Semana Santa y con ella los ansiados días de descanso por las vacaciones escolares de los niños y laborales de los padres. Se trata sin duda de un tiempo estupendo para disfrutar todos juntos. Miles de familias ya tienen planificados sus planes para estos días, mientras que otras, por falta de tiempo o ideas, aún están en ello. Aquí van algunas propuestas para todos los gustos y bolsillos. Lo difícil va a ser elegir solo una opción.

The Friends Experience: The One in Madrid

The Friends Experience: The One in Madrid, la experiencia fan oficial de la emblemática serie de televisión Friends, ha llegado por primera vez a España y estará presente en Madrid hasta el próximo 29 de junio en el Pabellón 14.1 de IFEMA MADRID.

Esta propuesta de ocio para el público familiar acercará a los fans a su serie y personajes favoritos a través de decorados recreados a escala real llenos de nostalgia, escenarios icónicos, disfraces y una gran variedad de objetos de atrezzo y recuerdos.

Los asistentes podrán revivir momentos inolvidables, como posar detrás de la famosa puerta morada de Rachel y Mónica, relajarse en los sillones reclinables de Chandler y Joey, descansar en el legendario sofá naranja o pasar por la famosa cafetería de la serie, Central Perk.

Entre los aspectos más destacados de esta exposición se encuentra su enfoque único, que permite a los visitantes explorar diversos aspectos de la serie, como el vestuario, la decoración y otros detalles que enriquecen esta experiencia única. Además de la reproducción de los icónicos decorados y la oportunidad de hacerse fotografías, los visitantes también tendrán la oportunidad de visitar una tienda de regalos temática con productos exclusivos que solo se pueden encontrar en The Friends Experience.

los 236 episodios de la serie original en Max.

Información de interés

Horario de apertura: de Lunes a jueves, en horario de 16:00h a 20:30h y de Viernes a Domingo, en horario de 10:00h a 20:30h

Entradas desde: 10€

Encuentra los huevos de Pascua en Sweet Space

Sweet Space, el museo interactivo más dulce de Madrid celebra una búsqueda de huevos de Pascua. Del 11 al 20 de abril, los visitantes podrán recorrer sus animadas instalaciones en busca de los huevos que el Conejo de Pascua ha dejado olvidados por el museo. Quienes los encuentren podrán ganar divertidos premios. Un plan perfecto para despertar la curiosidad, fomentar la creatividad y disfrutar de una experiencia única en Madrid.

Más información: Sweet Space

Ikono, una experiencia inmersiva

Desde Ikono han creado una acción especial para esta Pascua, una activación que aúna la tradición con tecnología . Del 12 al 27 de abril, en Ikono Madrid y Barcelona los visitantes podrán participar en una búsqueda de 6 huevos de Pascua escondidos en los espacios inmersivos de sus diferentes salas ayudándose de realidad virtual. Aquellos que logren encontrar los seis huevos escondidos podrán ganar un premio especial: un viaje a otra ciudad con presencia de Ikono, con vuelos y hotel incluidos.

Premio: participación en el sorteo de un viaje a una de las ciudades donde la compañía tiene sede: Viena, Roma, Budapest, Berlín o Copenhague. Con traslados y hoteles incluidos

Es una actividad para todos los públicos : familias con niños, parejas, grupos de amigos… Las entradas están disponibles en su web, solamente hay que seleccionar el día y la hora para la visita.

La fiebre de los 80 llega a Madrid con el 80's Fest

La fiebre de los 80 llega a Madrid con el 80's Fest: Si eres un amante de la música, la magia y la diversión sin límites, prepárate para viajar en el tiempo. El próximo 11 de abril, NovemArt presenta 80's Fest, la fiesta más esperada del año, donde la nostalgia y el espectáculo se fusionan para vivir una noche inolvidable en compañía de la familia o amigos.

La cita será en ReviRock Estudios (Vicálvaro, Madrid), desde las 19:00 hasta las 23:30, con un cartel que hará vibrar a todos los asistentes:

• DJ en directo, con los grandes éxitos de los 80.

• Concierto de Darwin, la banda que hará cantar y bailar sin parar.

• Grupo flamenco, porque la fusión de estilos nunca pasa de moda.

• Espectáculo de magia, para sorprender con ilusiones imposibles.

• Cóctel NovemArt de bienvenida, además de comida y bebida para disfrutar al máximo.

• Juegos, sorteos y muchas sorpresas más, para una experiencia única.

Para completar la atmósfera, los asistentes están invitados a lucir su mejor look ochentero. ¡Es el momento de rescatar las hombreras!

Más información: NovemArt

Novedades y campamentos en Faunia

Faunia propone un completo programa de actividades educativas emocionantes para disfrutar en familia durante la Semana Santa. Desde la búsqueda de huevos sorpresa hasta la llegada de nuevos habitantes o los primeros nacimientos de la primavera.

La primera cría de la Semana Santa es un pequeño wallaby de Bennet que empieza a asomar en el marsupio de su madre, una oportunidad única para aprender sobre el curioso proceso de desarrollo de los canguros, cuando el bebé no es más grande que un cacahuete. La ascensión del útero a la bolsa es un esfuerzo enorme para un ser tan pequeño, hasta que se introduce en esta «incubadora» natural que es el marsupio, donde se alimenta de leche durante los cinco primeros meses de vida. Transcurrido este tiempo, el pequeño canguro tomará la iniciativa y comenzará a dar sus primeros saltos fuera de la bolsa. Una imagen entrañable que se puede observar, en estos momentos, en el territorio australiano de Faunia.

Otra novedad es la llegada de un macho de tití león dorado a la jungla amazónica instalación compartiendo con el perezoso de dos dedos. Su nombre hace alusión a su impresionante cabellera dorada, similar a la de un león. Esta especie, clasificada en Peligro Crítico, es nativa del oriente brasileño, donde quedan unos mil individuos. Su cuerpo apenas mide 30 centímetros y no llega al kilogramo de peso. El tití león dorado es una de las especies con las que Faunia participa en Programas de Conservación y Cría, contribuyendo a su preservación.

En estas fechas, las crías de perritos de la pradera se convierten también en las estrellas del parque junto a los últimos gemelos recién nacidos de tití de Geoffroy en la Jungla de Faunia, completando así un plan de ocio perfecto para vivir en familia.

«Un huevo de aventuras by Kinder», del 12 de abril

Del 12 al 21 de abril y los días 26 y 27, Faunia organiza actividades educativas gratuitas en los pabellones de Veneno, La Jungla, Manglar de Cocodrilos, Ecosistema de Los Polos y Misterios Bajo Tierra. Las charlas, que incluirán curiosidades y preguntas sobre los huevos de algunas de las especies que habitan en el parque, se realizarán en horarios simultáneos, a las 12:00, 13:00, 14:00, 16:00 y 17:00 horas, con una duración de unos 15 a 20 minutos.

El juego es muy sencillo. A los más pequeños, en la entrada de Faunia, se les entregarán las instrucciones ya lo largo del recorrido, habrá diferentes educadores que explicarán curiosidades sobre huevos de diferentes especies.

Campamentos

Los campamentos de Semana Santa son una oportunidad perfecta para que los más pequeños disfruten de actividades educativas y divertidas en contacto con la naturaleza. Se llevan a cabo de 9:00 a 16:00 horas, los días 11, 14, 15, 16 y 21 de abril. A lo largo de rutas y talleres, los niños conocerán algunos de los animales más fascinantes y misteriosos del mundo. Para más información, visita Campamentos de Semana Santa en Faunia.

Wah! Un espectáculo de música, luz, sabor y emociones

WAH Show no es un espectáculo cualquiera; es una experiencia completa que lleva a un mundo de música, sabores y emociones a lo largo de distintos momentos:

El espectáculo más impactante de Europa: Más de 40 artistas en escena, efectos visuales de otro nivel, un sistema de sonido envolvente 360o y una de las pantalla LED más grande del continente hacen de WAH Show un show que te dejará sin palabras.

Una experiencia gastronómico sin igual: Desde opciones de todo el mundo en su Street Food Market hasta menús gourmet en «El Cielo». Todo esto acompañado de actuaciones en vivo.

Un viaje musical por todos los géneros: Rock, pop, ópera, flamenco, electrónica... Un recorrido sonoro inolvidable con una puesta en escena que desafía los límites del entretenimiento.

Una experiencia que no termina: Cuando crees que lo has visto todo, llega La Catedral, un aftershow donde la fiesta sigue con DJs, cócteles premium y actuaciones en vivo en un ambiente único.

PortAventura World

Este 2025 es un año cargado de emociones únicas en PortAventura World, que celebra su 30.o aniversario compartiendo alegrías con varias generaciones. Durante tres décadas, el resort ha sido testigo de aventuras únicas y recuerdos imborrables para millones de visitantes.

Para celebrar este hito, la compañía lanza una campaña única dedicada especialmente a quienes comparten esta cifra tan especial: aquellos que cumplen también 30 años este mismo año. Con el lema inspirador «Los 30 llegan con una entrada bajo el brazo», regala entradas gratuitas a las personas nacidas en 1995. Quienes cumplan esta especial condición y se inscriban hasta el 27 de abril en la página web de PortAventura podrán disfrutar gratuitamente de una entrada a PortAventura Park. Y como los mejores momentos merecen ser compartidos, cada beneficiario recibirá además tres descuentos del 50% para invitar a sus familiares o amigos. Además, para que nadie se pierda esta celebración, todos aquellos que no cumplan 30 años, pero deseen unirse a la fiesta, podrán beneficiarse del descuento exclusivo del 35% en sus entradas.

Por otro lado desde el pasado 5 de abril ha vuelto a rugir el motor de Red Force, la montaña rusa más alta del mundo y la segunda más rápida del mundo, que acelera de 0 a 180 km/h en solo 5 segundos y lanza a los visitantes a 112 metros de altura. Una descarga de adrenalina que recrea la potencia de un auténtico monoplaza de Fórmula 1.

Red Force que se encuentra dentro del parque temático Ferrari Land, es mucho más que una atracción: es una experiencia exclusiva que combina velocidad, adrenalina y diversión.

Ferrari Land cuenta con 16 atracciones y disfrute para todas las edades, una cuidada tematización que transporta a los paisajes y edificios más emblemáticos de Italia, y una oferta gastronómica que despierta los cinco sentidos con lo mejor de la cocina italiana.

Gymkana turística por Cantabria

Siete pueblos de Cantabria invitan a descubrir su magia con gymkanas digitales gratuitas: Cóbreces, Novales, Barcenilla, Carmona, Mogrovejo, Bárcena Mayor y Ruente se podrán descubrir a partir de ahora a través de gymkanas turísticas basadas en la historia y los personajes ilustrados de estas localidades.

Gymkana Turística Digital, miembro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, invita a explorar y vivir la riqueza del patrimonio cultural de estas localidades mediante rutas turísticas gamificadas y autoguiadas en formato de gymkana. Los visitantes exploran cada destino a través de historias únicas y auténticas, sin necesidad de aplicaciones ni registros, recorren el pueblo resolviendo enigmas históricos.

«El fantasma de Cóbreces», «El tesoro de Novales», «El duende de Barcenilla», «La olla de oro», un rumor dice que, en Carmona, hay enterrado un caldero lleno de oro, «El refugio de la magia», en Mogrovejo, «El pueblo encantado» en Bárcena Mayor y «El misterio de la anjana» en Ruente, son sus títulos.

Cada ruta presenta una serie de enigmas inspirados en eventos y personajes históricos. Aquellos que dicen haber visto el fantasma del «Conde de las Praderas», los fenómenos inexplicables que tienen lugar en Barcenilla de Piélagos, donde los vecinos atribuyen la culpa a un trenti, duende travieso de la mitología cántabra, o el caldero lleno de oro enterrado en Carmona, entre otros. Los visitantes que juegan cuentan además con pistas de apoyo que les permiten continuar avanzando en el juego.

El turismo experiencial y la digitalización sostenible marcan tendencia en el sector, y Gymkana Turística Digital ofrece una solución innovadora que crea un vínculo emocional entre los visitantes y los destinos. Su propuesta busca atraer turismo a los pueblos, dinamizar el comercio local y fomentar el desarrollo económico, elevando al mismo tiempo la experiencia de los viajeros.

Más de 200.000 viajeros ya han disfrutado de las más de 220 rutas activas de Gymkana Turística Digital en toda España, las cuales no requieren una aplicación ni registro , solo escanear un código QR en el destino o acceder al mapa de gimnasios. Estas rutas, gratuitas y disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, ofrecen experiencias inclusivas y accesibles que combinan cultura, patrimonio e historia local. Diseñadas para eliminar barreras sociales y digitales, permiten explorar los destinos de manera sostenible .

Para 2025, la empresa está desarrollando grandes proyectos de territorio, como la Región de Murcia, Navarra, Cantabria, La Rioja, Canarias o Baleares, con una red que permite al usuario visitar diferentes destinos, y recibir premios y recompensas del lugar. Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Industria y Turismo.

Dinópolis, para disfrutar a lo grande

El parque de ciencia y ocio ubicado en Teruel, Dinópolis, presenta novedades en su vigésimo quinta temporada, el Oblitosaurus bunnueli¸ una escultura corpórea de gran realismo del último dinosaurio descrito por parte del equipo de paleontólogos de la Fundación Dinópolis.

Además de este nuevo dinosaurio, los visitantes podrán disfrutar de Dinópolis y de sus sedes en Semana Santa con la oportunidad de viajar a través de sus diversos recorridos temáticos, como el último en incorporarse «Mar Jurásico»; espectáculos como su «T-REX show», zonas temáticas como «La Paleosenda», que simula un yacimiento y campamento paleontológico; de su espectacular Museo Paleontológico (Museo Aragonés de Paleontología), con esqueletos y fósiles originales de dinosaurios únicos en el mundo, entre otros múltiples contenidos que alberga este parque de ciencia y ocio 'único en su especie'.

Escultura de Oblitosaurus

El corpóreo de Oblitosaurus bunnueli, que es uno de los dinosaurios de mayor calidad con acabado especialmente realista de todos aquellos que se exhiben en Tierra Magna, tiene unas medidas de 6 metros de largo y algo menos de dos metros de altura. Este nuevo dinosaurio ha sido realizado por el equipo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y encabezado, desde el punto de vista artístico, por Daniel Ayala. Oblitosaurus se ha esculpido totalmente a mano, desde el diseño estructural hasta el acabado de la última capa, y ha sido realizado con masillas especiales que permiten el modelado de cada una de las «escamas» que recubren su cuerpo.

Se encuentra instalado tras el perímetro que delimita el recorrido por el espacio Tierra Magna, situándose muy cercano al visitante, para poder observar el detalle y realismo en su totalidad. Todo el asesoramiento científico ha sido muy riguroso, ya que este dinosaurio fue excavado y descrito por los propios paleontólogos de la fundación. Por lo tanto, se han tenido en cuenta aspectos multidisciplinares, como las proporciones generales, la morfología de pies y manos a través del estudio de sus huellas, la musculatura e, incluso, la elección de un ojo de cristal con la pupila horizontal, como la de algunos animales herbívoros que les permiten una amplia panorámica de visión frente a los depredadores. En términos generales, el aspecto de la policromía superficial seleccionada es la de un varano de la sabana, con un patrón cambiante a lo largo de su cuerpo y unas tonalidades sutiles que le permitirían mantener cierto grado de camuflaje.

Oblitosaurus Bunnueli

Oblitosaurus bunnueli, o «el lagarto olvidado de Buñuel», es uno de los últimos nuevos dinosaurios ornitópodos descritos en el mundo y el último en Aragón. Su nombre científico está dedicado al célebre director de cine aragonés Luis Buñuel. Sus fósiles fueron hallados por el equipo de la Fundación Dinópolis en Riodeva (Teruel) en rocas de hace unos 150 millones de años. Oblitosaurus es el ornitópodo de mayor tamaño descrito hasta el momento en el Jurásico de Europa y su excepcional hallazgo arroja luz para la ciencia sobre la evolución y diversidad de este amplio grupo de dinosaurios comedores de plantas.

Para los autores de la investigación sobre este dinosaurio, Sergio Sánchez-Fenollosa, Francisco J. Verdú y Alberto Cobos, y de la paleoguía, la publicación científica en el año 2023 en la revista Zoological Journal of the Linnean Society fue más allá de un trabajo estrictamente paleontológico. Modestamente, «también pretendimos dar un valor cultural adicional con el fin de fomentar la difusión del patrimonio cinematográfico de Aragón, España y México.

Hacer empanadas en familia en Mallorca

Lo que busca el nuevo turismo es aprovechar sus viajes para adentrarse en la cultura local y descubrir tradiciones ancestrales que les enriquezcan. Al menos es lo que sucede en el icónico hotel Son Bunyola, propiedad de Sir Richard Branson, donde todas las acciones que organiza tienen el objetivo de dar a conocer las costumbres mallorquinas y que son siempre un rotundo éxito.

Según su director gerente, Vincent Padioleau, «esta Semana Santa vamos a repetir una actividad que el año pasado tuvo una gran afluencia. Se trata del taller de panades (empanadas), que tendrá lugar el próximo sábado 12 de abril a las 10:30 horas, y que será dirigido por Joana Aguiló, la abuela de Patricia Canals, nuestra Front Office and Concierge Assistant Manager».

Lo bonito de esta experiencia, añade, «es que al ser impartido por familiares del personal del hotel se crea un vínculo muy especial, y los visitantes lo viven como una experiencia real, auténtica, que les conecta con la esencia de la isla y con sus habitantes. Éste es el tipo de turismo que queremos impulsar, el que respeta las tradiciones y las comparte con orgullo ».

Además de este taller, concluye, «vamos a hacer otro de crespells, y durante la temporada prevista tenemos realizar más actividades similares como actuaciones de ball de bot, talleres para elaborar hierbas secas e incluso cursos para enseñar cómo se prepara un auténtico pa amb oli. Todas ellas son gratuitas para los clientes, ya que forman parte del programa de animación del hotel».

Panaderías de diseño

Los participantes en el taller de panades organizado por este hotel aprenderán a elaborar este plato, que destaca por el uso de la manteca, la harina de fuerza y un poco de sobrasada, que aporta un color inconfundible. Además, se caracteriza por su forma redonda, y su tapa, que cubre el relleno de carne de cerdo y guisantes (también se hacen con otras carnes y pescados) con pellizcos que crean escuela.

Se trata de una experiencia que permite a las familias que se alojen en el hotel disfrutar y compartir juntos (padres, hijos, abuelos...) de una experiencia de ocio donde el aprendizaje resulta de lo más divertido y finaliza con un estupendo sabor de boca.

Diversión con los más pequeños en Canarias

Para aquellos que buscan el sol y vivir un adelanto del verano, desde Soltour ofrecen del 15 de abril al 15 de mayo de 2025 una ventaja exclusiva para las familias: el primer niño viaja completamente gratis, sin coste adicional por vuelo ni alojamiento.

Con un concepto pensado para las familias, los hoteles Bahía Príncipe combinan diversión, confort y experiencias en entornos privilegiados. Sus instalaciones ofrecen espacios para el relax de los adultos y una amplia oferta de actividades y animación para los más pequeños, con zonas splash - zonas de juegos acuáticos –, espectáculos y propuestas para que cada miembro de la familia disfrute a su manera. Además, sus localizaciones, tanto en Canarias como en el Caribe, permiten vivir unas vacaciones junto al mar, con servicios de calidad y atención personalizada para que cada estancia se convierta en un recuerdo imborrable.

En Tenerife ofrece tres opciones ideales para disfrutar en familia, todas ellas en enclaves privilegiados. El Bahia Principe Fantasía Tenerife es un paraíso para los más pequeños, con actividades, espectáculos y un entorno pensado para que vivan una experiencia mágica, mientras los adultos disfrutan de la tranquilidad y los servicios del resort. Muy cerca, el Bahia Principe Sunlight Costa Adeje combina unas vistas espectaculares al océano Atlántico con una piscina infinita y una oferta gastronómica de primer nivel, perfecta para quienes buscan desconectarse en familia. A estas opciones se suma el Bahia Principe Sunlight San Felipe , situado en el norte de la isla, que destaca por su ambiente tropical y por una amplia oferta de actividades tanto dentro como fuera del hotel, ideal para quienes quieren combinar descanso y ocio.

Fuera de España, proponen dos destinos en la República Dominicana, perfectos para unas vacaciones familiares inolvidables. El Bahia Principe Grand El Portillo, situado junto a una playa de aguas cristalinas, ofrece un completo programa de animación y actividades para todas las edades, además de un entorno natural privilegiado. Por su parte, el Bahia Principe Luxury Esmeralda , también en la costa dominicana, invita a las familias a descubrir su renovado concepto Taino's Soul , una propuesta que conecta a los huéspedes con la esencia y la cultura taína a través de la arquitectura, la gastronomía y las experiencias del hotel.

Navelgas (Asturias), en la búsqueda del tesoro

Navelgas, el tesoro escondido de Asturias para descubrir en familia esta Semana Santa. A tan solo 100 km de Oviedo y a 25 km de la playa más cercana, se esconde en Asturias una pequeña localidad con un pasado dorado. Navelgas, un emblemático pueblo asturiano situado en el concejo de Tineo, es conocido como el Valle del Oro por la abundancia de yacimientos que allí se hallaban y, que cuenta hoy en día con una de las tradiciones más antiguas y singulares: el bateo de oro.

Este rincón asturiano es el destino perfecto para una escapada en familia, especialmente si visitas la parte occidental asturiana durante la Semana Santa. Ofrece una experiencia única donde historia, aventura y tradición se combinan en una actividad apta para todas las edades: la búsqueda de oro en río.

El Museo del Oro de Asturias (MOA) ofrece a los más pequeños la posibilidad de convertirse en auténticos buscadores de oro. A través de talleres de bateo, los niños pueden experimentar la emoción de encontrar sus propias pepitas doradas y llevárselas de recuerdo. Los talleres, de 30 minutos de duración, son aptos para todas las edades, aunque se recomiendan a partir de 4-5 años (con ayuda de un adulto).

Los más peques podrán aprender en el museo esta técnica tradicional, junto con la historia que hay en la localidad de búsqueda de oro. Aunque su origen se remonta a la época romana, esta práctica fue revitalizada en 1949 por la «Sociedad Aurífera Asturiana», rescatando técnicas ancestrales.

Asimismo, este verano Navelgas volverá a acoger el Campeonato Mundial de Bateo de Oro 2025 que regresa a España del 3 al 9 de agosto, con el apoyo de Turismo Asturias. Esta competición internacional incluye una categoría para que las familias compitan unidas en la que pueden participar entre 3 y 5 miembros con relación acreditable y un máximo de dos participantes mayores de 16 años.

Además, la gastronomía de Navelgas es un verdadero festín para los amantes de la cocina tradicional, con platos llenos de sabor y carácter. Entre las recetas más emblemáticas destaca el potaje de berzas, un guiso reconfortante elaborado con berza, patata y embutidos de la zona, que aporta un toque ahumado y especiado. La famosa fabada asturiana, con sus fabes tiernas de Navelgas y su compango de chorizo, morcilla y panceta, es otro imprescindible de la zona. Además, el chosco, un embutido curado y ahumado a base de carne de cerdo adobada, es una especialidad única que se degusta tanto en tapas como en platos principales.

Esta Semana Santa los planes de familia estarán completos con esta visita que une tradición y gastronomía y donde los más pequeños podrán convertirse en buscadores de oro, una aventura que no podrán olvidar.