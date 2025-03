Juguetes para disfrutar en familia y lejos de las pantallas

Si hay algo que les gusta a los niños es estar con sus padres y poder jugar juntos. Por este motivo, y de cara a las vacaciones escolares, proponemos una serie de sugerencias para que los Reyes Magos puedan tomar nota.

Scalextric

El regalo imprescindible de la Navidad vuelve este año con las novedades más tecnológicas y las propuestas atemporales que ponen el foco en los valores del juego y la competición más sana en familia. En un momento en el que abunda la oferta de juguetes y productos tecnológicos en los lineales, Scalextric apuesta por una forma de juego basada en el aprendizaje y la emoción compartida entre padres, hijos y abuelos.

Esta insignia de la diversión, con más de 60 años de rodaje, es mucho más que un juguete: es un gran hobby. Por ello, más allá de imitar la realidad, hacer adelantamientos y cambios de carril como un auténtico piloto de carreras, Scalextric crea las bases de una competición deportiva en la que pasar tiempo de calidad con los seres más queridos.

Se trata de una divertida herramienta para desarrollar habilidades, aptitudes y valores sólidos en la infancia. Además de fortalecer el vínculo familiar, es un juego educativo que ayuda a desarrollar las habilidades psicomotrices, los reflejos, la rapidez de movimientos, la coordinación mano-ojo y la organización espacial. Asimismo, potencia la capacidad de atención y concentración, y estimula el juego simbólico, mientras el niño integra valores sólidos como la paciencia, la disciplina, el orden y el trabajo en equipo.

Las múltiples posibilidades que ofrece han permitido que, el juego de niños sea también una afición para los mayores en forma de competición, de modelismo, de historia del automóvil o de coleccionismo.

Entre sus diferentes modelos destaca Scalextric Original - Open Rally Set, que emocionó a los ahora mayores y que abre de nuevo el mundo de las carreras 1:32 Scalextric. La escala 1:32 tiene el tamaño perfecto para disfrutar de la competición en toda su dimensión. Es fácilmente actualizable a Scalextric Advance, tanto los coches como el circuito, y supone la puerta de acceso al nuevo mundo Digital Wireless de Scalextric Advance. A partir de 6 años. Precio: 200 € Más información: Scalextric

What Do you Meme

Para las madres y padres de hoy en día, despegar de las pantallas a nuestros hijos e hijas es casi un reto imposible. Por ello, estas navidades IMC Toys, la juguetera catalana con más de 40 años de historia, ha pensado: ¡si no puedes con ellas, únete!, y ha creado una colección de juegos de mesa que aprovechan la cultura de las redes sociales y sus fenómenos, como los memes o la Kings League, para crear una colección de juegos de mesa con los que poder arrancar a nuestros hijos e hijas un rato de las pantallas y pasar un momento de diversión en familia. What Do you Meme - Edición Familiar es un divertido juego de cartas incluye una amplia colección de famosos memes de las redes sociales, que seguro que tú y tus hijos conocéis a la perfección. Ahora os toca a vosotros crear los más graciosos con este juego basado en la cultura de las redes sociales.

Edad recomendado: 8 +. Jugadores: De 3 a 20. PVP recomendado: 29,99€

Camera Escape

Camera Escape es un juego de espías para niños a partir de 6 años. deberán acercarse a la cámara sin ser, descubierto, pero cuidado, si la cámara te detecta 2 veces, habrás perdido. Una vez hayas logrado llegar a la cámara, tienes 20 segundos para descubrir la combinación correcta de cables y desconectarlos. Jugadores: +1 jugador. PVP recomendado: 39,99 euros

Bingo o parchís

¡Disfruta de horas de diversión con el set de 3 Juegos en 1 de CB Games! Este conjunto reúne los clásicos juegos de mesa de toda la vida: el parchís, bingo electrónico y el juego de la oca. Son juegos ideales para jugar 2 o más jugadores. Perfecto para fiestas, reuniones familiares o simplemente para pasar un rato divertido en casa. ¡Un set versátil que promete entretenimiento para toda la familia! Precio: 26,95 euros

Games Pictionary contra IA, Pictionary Other

Prepárate para añadir un giro innovador y de alta tecnología a tus tardes de juegos con Pictionary contra la IA. Todo lo que ya conocías y te fascinaba de Pictionary se ha llevado al siguiente nivel, ya que ahora los dibujos realizados por los jugadores se enfrentan a los poderes adivinatorios de la IA. Sin embargo, la forma de ganar puntos también es predecir qué bocetos adivinará la IA correctamente. Pictionary vs. IA es de lo más divertido y viene con muchas sorpresas, por lo que es un juego de mesa perfecto para una tarde en familia. Edad: +de 8 años. Precio: 29,99 euros

Games Phase 10, Phase 10

De los creadores de UNO™, llega un juego de cartas como el Rummy, ¡pero con un increíble giro nuevo! El objetivo del juego es ser el primer jugador en completar diez fases con dos tríos, una escalera de siete o siete cartas del mismo color. Lo interesante del juego es que la fase a completar puede cambiar en cada turno. Los jugadores que completan la primera fase pasan a la siguiente, pero los que no lo consiguen deben seguir intentándolo. La baraja incluye comodines y cartas Pierde el turno, lo que le da más diversión al juego y puede ayudarte a salir de una situación difícil. El comodín se puede usar para sustituir cualquier número o cualquier color con el fin de completar una fase, ¡mientras que la carta Pierde el turno sirve para que tu rival pierda un turno! Sé el primero en completar las diez fases para ganar la partida. Incluye 108 cartas y las reglas de juego. Los colores y la decoración del juego pueden ser distintos de los mostrados. Edad: + de 7 años. Precio: 14,99 euros.

Games Monos Locos, Kids and Preschool Games

¡Este juego de habilidad y equilibrio es muy fácil de aprender y muy divertido de jugar para padres e hijos! El objetivo es que ningún mono se caiga del árbol durante tu turno. Después de crear una red de palitos de colores que atraviesan el tronco del árbol, hay que colocar todos los monos dentro del árbol. Luego, se tira el dado por turnos y los jugadores tienen que sacar un palito del color indicado en el dado. Empieza el jugador más joven. Si ya no quedan palitos de un color y al jugador que tira el dado le sale ese mismo color, está de suerte y el turno pasa al siguiente jugador. Los jugadores deben tener cuidado, porque si hacen un movimiento en falso y cae algún mono durante su turno, ¡tendrán que añadirlo a su montón de monos! ¡Gana el jugador a quien le hayan caído menos monos al final de la partida! Como no hace falta leer nada, el juego Monos locos es perfecto para niños pequeños. El juego viene con una palmera amarilla translúcida para que los jugadores puedan ver cómo se mueven los monos mientras intentan colgar sus colas de los palitos de plástico. También incluye 30 monos, 30 palitos de varios colores y un dado especial. De 2 a 4 jugadores. Edad: +de 5 años. Precio:23,95 euros.

Sushi Go! Gira y Come Dim Sum

Si te va el rollo japonés….Sushi Go! Gira y Come Dim Sum, creado por Quentin Weir y Ken Gruhl, es una opción ideal para disfrutar con amigos o en familia ya que combina simpatía y estrategia y es fácil de aprender, pero difícil de dominar.

Este juego, para 2 a 6 jugadores a partir de 8 años, ofrece partidas de unos 20 minutos. Inspirado en el querido Sushi Go!, permite a los jugadores reunir la mejor combinación de platos de dim sum a lo largo de 12 rondas. Con una mesa giratoria, más de 100 cartas de dim sum y un bollito suave a tamaño real, la dinámica es sencilla y divertida. ¡Prepárate para disfrutar de horas de entretenimiento y Sushi mientras esperas que llegue la Navidad!

Hilo

En esta Navidad, HILO se convierte en la opción perfecta para animar las reuniones familiares, con partidas rápidas de unos 20 minutos. Un juego creado por Eilif Svensson y Knut Stromfors, ideal para disfrutar en pareja o en grupos de hasta seis jugadores a partir de 8 años.

La dinámica consiste en reemplazar cartas de alto valor por otras de menor puntuación y formar filas de tres cartas del mismo color. Las reglas son sencillas y fáciles de seguir, lo que lo convierte en un entretenimiento adictivo para todas las edades. Con su ritmo rápido y su fácil aprendizaje, HILO promete añadir risas y competitividad en todos los encuentros. ¡Cuidado, porque es altamente adictivo!

Cities

Sin duda, si hay un juego de mesa que ha creado tendencia este verano, ese es Cities. Esta novedad de DEVIR ha ganado el premio al 'Mejor Juego del Año' en los Premios a los Mejores Juguetes 2024.

En estas fechas navideñas, donde todos volvemos a nuestros hogares y ciudades, este juego de urbanismo y construcción se convierte en la opción perfecta para retar a tus oponentes. Diseñado para 2 a 4 jugadores a partir de 10 años, Cities te convierte en el responsable de renovar un barrio, construyendo viviendas, oficinas y parques. Las partidas, que duran unos 40 minutos, se desarrollan en 8 rondas, donde usarás a tus trabajadores para obtener tarjetas de puntuación y losetas de ciudad. Con más de 100 piezas de construcción y un diseño colorido, Cities promete horas de diversión en familia. ¡Demuestra tu creatividad y construye el barrio más espectacular estas Navidades!

Party & CO. Family

Juega con toda la familia a Party & Co. Family, con dos niveles de pruebas para niños y adultos; imita, dibuja, haz locas posturas, contesta a preguntas y supera hándicaps ¡Quien llegue primero al final del tablero gana! Party & Co. Family tiene un tablero doble (cara/dorso) para poder hacer dos tipos de partidas: normal, con una duración de 50 minutos y corta, con una duración de 25 minutos. El objetivo del juego es ser el primer equipo en llegar al final del tablero y superar las pruebas de las diferentes categorías.

Contenido: 2 tableros en 1, 2 tipos de preguntas, para niños y para adultos con 150 cartas a doble cara, 3 Party Cubes, pizarra, marcador borrable, 2 relojes de arena, 3 peones. Edad: +8 años.PVP: 32,95€

