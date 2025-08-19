'Hoteles amigos': Mientras el cliente duerme apoya a la infancia Desde 2011, Unicef impulsa al sector turístico al compromiso de proteger a los niños en situación de vulnerabilidad

Juan Carlos Sanjuán vivió su infancia y juventud en un barrio humilde donde la droga era visible, de hecho reconoce a ABC que perdió amigos por esta adicción. Quizá, aún sin saberlo en aquellos años, estas vivencias le marcarían e influyeron para despertar en él la semilla de la solidaridad para ayudar a los demás a tener una vida mejor.

Actualmente es presidente y fundador de Casual Hoteles, compañía valenciana con 27 establecimientos en 16 ciudades de España, Portugal, Italia y Grecia. Desde el principio de su aventura empresarial, Sanjuán mantuvo la idea de tener compromiso social y, tras varias charlas con sus empleados, decidieron enfocarse en mejorar la vida de los niños. «Comenzamos patrocinando actos de motociclismo infantil y baloncesto. También apoyamos actividades de ocio y llevábamos a menores en situación vulnerable al cine. Fue curioso porque algunos niños no habían ido nunca y cuando se apagaban las luces y escuchaban el sonido tan alto se asustaban y se ponían a llorar».

Tras las motos y el cine, llegaron otras acciones como eventos de baloncesto y, a partir de 2017 establecieron un acuerdo con Unicef España y su programa 'Hoteles Amigos', destinado a salvar, proteger e impulsar a los niños más vulnerables del mundo en crisis, emergencias humanitarias o en situaciones de paz garantizando su supervivencia, nutrición, salud, protección, educación e higiene.

Desde los inicios de Casual Hoteles, «la responsabilidad social ha estado presente en cada aspecto de nuestra operativa, integrándola tanto en el día a día de nuestros equipos como en la experiencia de nuestros clientes».

Añade Juan Carlos Sanjuán que para realizar este tipo de aportaciones a la sociedad «no hace falta ser millonario». «Aunque sólo sea aportando una pequeña cantidad se pueden lograr grandes avances como mejorar la vida de los menores, contribuir a su buen desarrollo, o en los casos más complicados, alargar la vida, paliar el sufrimiento y hacer más felices a aquellos que es inevitable que mueran. Se pueden hacer muchas mejoras. Si todos los empresarios diéramos un pequeño diezmo el mundo sería mucho mejor. Siempre se puede ayudar».

Cada vez que un cliente llega a hospedarse en uno de los establecimientos de la cadena Casual Hoteles encuentra toda la información necesaria al hacer su registro en el mostrador de entrada por si desea contribuir con la causa que les une a Unicef.

Los que desean contribuir «pueden donar la cantidad que consideren tanto en efectivo como en tarjeta –puntualiza Juan Carlos Sanjuán–. Suelen ser pequeñas aportaciones, pero todo suma porque el objetivo es ambicioso. En una ocasión nos llevamos la sorpresa de que un huésped donó 500 euros».

Con todo lo recaudado, «nosotros doblamos la cantidad por nuestra parte y lo entregamos a Unicef de manera anual. La última entrega fue en el mes de mayo, cuando donamos 23.772,91 euros», concluye el presidente de la cadena hotelera.

Confiesa a ABC, que él se considera egoísta. «Hago este tipo de acciones para sentirme bien. Me da muchísima felicidad saber que estoy generando una sonrisa a un niño, que hay pequeños que en vez de estar drogándose, gracias a este tipo de iniciativas están jugando al baloncesto, y saben que no están solos».

Marta López, responsable de Alianzas corporativas de Unicef España, explica a este periódico que el programa 'Hoteles Amigos' nació en 2011 con la visión de convertirse en el vehículo para el compromiso creciente del sector hotelero español hacia la protección y el bienestar de la infancia. «Nuestro lema durante todos estos años ha sido, precisamente, 'Puedes cambiar el mundo mientras duermes'. Y, juntos, lo hemos conseguido. Gracias a este programa, el mundo es un mejor lugar para decenas de miles de niños, desde República Dominicana hasta la región de África Subsahariana. Pero no podemos quedarnos aquí –puntualiza– queda mucho por hacer y los hoteles, como columna vertebral del sector, impactan en las comunidades donde operan».

Actualmente, el programa se enorgullece de contar con 43 hoteles, que en su conjunto aúnan más de 120 establecimientos en nuestro país. «Ante un sector que en España representa una aportación al PIB nacional del 13%, su poder transformador para contribuir al impacto social y a los derechos de los niños y adolescentes es enorme. Por todo ello –matiza Marta López–, la necesidad de concienciar, comprometer y dotar de herramientas a los hoteles es muy grande, e igualmente enorme es el potencial de impacto positivo que el sector puede lograr para la infancia. Por ello, estamos seguros de que el número de socios del programa seguirá creciendo progresivamente. Desde grandes y medianas cadenas hoteleras, hasta hoteles individuales, alojamientos rurales asociaciones: todos están invitados y son una parte indispensable del ecosistema», concluye la responsable de Unicef España.

Ver comentarios (0) Reportar un error