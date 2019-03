La radio ayuda a los niños a ganar autoestima y a perder la timidez XL Kids es una emisora «para niños, hecha por niños» que trabaja la escucha, el respeto y el trabajo en equipo

Cuando la radio te engancha ya no te suelta. Lo saben bien Laura Gutiérrez, Isabella Reyes y Gonzalo Martínez, tres de los niños que forman parte del equipo de más de 70 locutores de entre 6 y 16 años que presentan los programas de XL Kids Radio, una emisora on line «hecha por y para niños» que arrancó en 2015 y que acaba de inaugurar un nuevo local para su escuela en Madrid. Los tres, Laura (13 años), Isabella (12) y Gonzalo (12), cuentan con su propio programa (Laura, con uno de moda; Isabella, de mascotas; y Gonzalo, «de todos los deportes menos de fútbol»), pero además tienen otra cosa en común: nunca imaginaron que se convertirían en «estrellas» de la radio. Ahora los tres se sienten «como pez en el agua» delante de un micrófono, pero al principio «te bloqueas y te paras mucho, no tienes clara la idea que quieres transmitir y no sabes improvisar o utilizar bien tus recursos para expresarte», tal como reconoce Isabella.

Laura Gutiérrez, junto a una de sus compañeras, durante la emisión de un programa en XL Kids Radio. - Maya Balanya

Para Laura, de 12 años, uno de los momentos más emocionantes que ha vivido en directo fue cuando tuvo que entrevistar en inglés a Pamela Anderson y a Anastasia durante un evento al que acudieron como reporteros de XL Kids Radio. «Empecé fuerte pues fue una de mis primeras entrevistas. La hicimos a medias Gonzalo y yo, que también es bilingüe, y fue emocionante porque todo el mundo se quedó sorprendido... ¡Hasta nos hicieron fotos!», cuenta. Gonzalo también recuerda esa anécdota con emoción, aunque reconoce que lo que más le apasiona es cuando le toca narrar los partidos desde el Wanda Metropolitano o el Santiago Bernabéu.

Isabella Reyes y Gonzalo Martínez, dos de los locutores de XL Kids Radio - Maya Balanya

Ayuda a vencer el miedo escénico

Algunos de los niños que hoy forman parte del equipo de XL Kids Radio descubrieron la emisora durante su participación en el concurso «Tour School», con el que la emisora ha recorrido más de 50 colegios de la Comunidad de Madrid gracias a su «cubo móvil», una cabina de radio portátil que permite convertir cualquier espacio, tanto cerrado como al aire libre, en un show de radio.

Otros, sin embargo, quedaron atrapados por el encanto de las ondas durante los talleres que se organizan cada mes (durante los fines de semana). «Con la radio vencen el miedo escénico y la timidez, ganan autoestima y seguridad personal, practican la vocalización y la dicción, adquieren nuevas responsabilidades y aprenden a expresarse mejor tanto escrita como oralmente», explica Rocío Saro, directora de contenidos de la emisora.

Emerson Reyes y Rocío Saro, durante la inauguración del nuevo local para la escuala de XL Kids Radio - Maya Balanya

Pero además, como explica Emerson Reyes, fundador y director de Producción de XL Kids Radio, los niños aprenden a escucharse, a respetarse y a trabajar en equipo; «aunque con lo que más disfrutan es haciendo nuevos amigos, hablando de lo que les gusta y descubriendo sus talentos ocultos», revela. De hecho, reconoce que una de las razones por las que pusieron en marcha el proyecto tuvo que ver con la necesidad de aportar a los niños su propia vía de escape o de comunicación en un mundo en el que parece que no se les escucha. «El ritmo de vida que llevamos, la reestructuración de las familias y la hiperconectividad deja a veces a los niños algo desamparados. Permitirles comunicarse a través de su propio programa y hablar de lo que les gusta, ayuda a ganar confianza en sí mismos», asegura el fundador de la emisora.

Los famosos, a sus pies

En la parrilla de programación de XL Kids Radio es posible encontrar todo tipo de temáticas, tan diversas como los intereses y hobbies de los niños: viajes, deporte, literatura, animales, cine y televisión, ciencia ficción, humor, cocina, música, moda, idiomas, videojuegos y tecnología... Aunque una de las cosas que más emociona a los pequeños locutores entrevistar a los famosos, según explica Rocío Saro, que además revela que, a la hora de conseguir declaraciones jugosas, los menores juegan con ventaja. «Los famosos no se comportan igual con los adultos que con los niños. Conectan fenomenal y les cuentan con naturalidad algunas de las cosas que nunca contarían si se las preguntase un adulto. De alguna manera, se ponen en su lugar y vuelven a recordar su infancia», comenta.

Lo que más les cuesta durante los talleres de radio es ser el primero en hablar - Maya Balanya

En cuanto a los talleres de formación, la directora de contenidos de XL Kids Radio, explica que lo que más les suele costar es el arranque. «Romper esa barrera invisible que implica ser el primero en hablar es lo más difícil. Pero una vez que han superado ese pequeño trance, todo va rodado», aclara.

El objetivo de la escuela, según explican tanto Emerson Reyes como Rocío Saro, es que los niños aprendan a expresarse y se conviertan en buenos comunicadores. «No les formamos par aque sean locutores, ni youtubers, ni comentaristas… las formaciones están diseñadas para fortalecer valores», aclaran.

