Planes para hacer con niños esta Semana Santa Varias propuestas para disfrutar en familia

Tener unos días libres para disfrutar con los hijos es una ocasión para disfrutar del tiempo juntos. En estas fechas numerosos parques abren sus puertas dispuestos a ofrecer una divertida oferta de ocio tanto para pequeños como para mayores. Estos son algunos de ellos.

Street Mission, la única atracción dark ride en Europa dedicada a Sesame Street

Este año, Port Aventura World arranca la temporada con la llegada de Street Mission, la única dark ride dedicada a Sesame Street en Europa. La nueva atracción es una aventura interactiva para todas las edades en la que los visitantes tienen que ayudar al Detective Coco a resolver una misión secreta. La atracción consta de un pre-show y un recorrido experiencial en 3D que cuenta con numerosos animatronics e impresionantes experiencias inmersivas gracias a la tecnología de videomaping en 3D.

Además, PortAventura estrenará el próximo 1 de junio su nuevo hotel temático Colorado Creek 4 estrellas superior, el sexto del resort. Cuenta con 150 habitaciones de 41 m2 distribuidas en tres edificios a los que se anexará otro destinado al restaurante y parking exclusivo. La tematización estará inspirada en la época de la fiebre del oro del lejano Oeste y continuará ahondando en la historia del complejo hotelero que forman el Hotel Gold River, el Hotel Callaghan y el Hotel Mansión de Lucy.

Más información: https://www.portaventuraworld.com/

Nuevos espectáculos en el Parque de Atracciones

Durante los días festivos de Semana Santa, miles de visitantes experimentarán la adrenalina y emoción con atracciones como son Abismo, Lanzadera, Tornado o Star Flyer, además de las nuevas propuestas en entretenimiento musical, gracias al estreno de shows musicales dirigidos a diferentes tipos de público.

Para las familias, las novedades del parque provocarán que todos muevan las caderas con el nuevo espectáculo infantil ‘Crash Noize’, protagonizado por un grupo de breakers que bailarán al ritmo del Hip Hop más original, y con el que fliparán los más pequeños de la casa en el escenario de Nickelodeon Land.

Otras de las actividades durante Semana Santa serán el musical infantil ‘Ghosthunter Moquetes’ o los espectáculos de ‘Patrulla Canina en Acción’ o ‘Let's Party’, representados por los personajes de Bob Esponja, Patricio, Arenita,Skye, Chase, Marshall, entre otros.

Grupos de jóvenes amigos aprovecharán la festividad para sentir emociones fuertes a través las montañas rusas de Abismo, Vértigo u otras atracciones de máxima adrenalina como es Lanzadera, Tornado, Top Spin o Star Flyer. Una de las novedades para los jóvenes son las entretenidas propuestas en animación de calle como es ‘Dancing in the street’, una improvisada pista de baile formada por una banda de rock&pop que interpretará en directo los temas más populares y conocidos. ‘Queens of Pop’ es otro de los espectáculos que se celebrará al aire libre en el parque y con el que todos bailarán y cantarán al ritmo de canciones del pop de artistas como Madonna, Lady Gaga, Beyonce, Rihhanna, Katy Perry o Adelle.

Y para los momentos de descanso y relax entre atracción y atracción, el Parque de Atracciones de Madrid ofrece una amplia oferta gastronómica. El Mercado de San Isidro es uno de los puntos de restauración donde los visitantes podrán degustar la nueva Carta del Chef diseñada por Mario Sandoval, chef con 2 estrellas Michelín, y en la que encontrarás toda una variedad de platos sanos, naturales y de origen 100% madrileño.

Más información: Consulta la programación en www.parquedeatracciones.es (entradas anticipadas online desde 20,90 €).

Los 12 días de Parque Warner

Parque Warner celebra la Semana Santa abriendo 12 días seguidos, del 12 al 23 de abril, garantizando a sus visitantes la diversión que ofrece sus atracciones, animaciones de calle, musicales, shows de especialistas y sus personajes exclusivos, todo en un entorno tematizado que nos traslada al maravilloso mundo del cine: Hollywood, el salvaje Oeste, los dibujos animados de los Looney Tunes o las ciudades de los superhéroes Gotham City y Metrópolis.

Parque Warner es el único lugar de Europa donde se encuentran los superhéroes DC Comics y ahora durante los fines de semana del mes de abril están de celebración porque tiene lugar el «Mes de los superhéroes». Durante esos días los niños pueden sentirse como un auténtico superhéroe, disfrazándose y disfrutando con las actividades que se han organizado, con Linterna Verde, Batman y Wonder Woman como protagonistas.

En el taller Maquillaje se puede elegir entre un montón de pintacaras disponibles de Batman, Superman, Wonder Woman, Linterna Verde o Flash, que además se pueden combinar con las capas del superhéroe favorito disponibles en las tiendas.

Los niños tendrán un emocionante encuentro para conocer a los superhéroes, hacerse una foto con ellos y aprender sus trucos para salvar el mundo en el entretenimiento de superhéroes, que se celebra en la Plaza de Gotham City, donde los entrenadores de lucha enseñarán las técnicas necesarias para ser un auténtico héroe. Seguramente el momento más inolvidable llega al finalizar la jornada, cuando el niño que mejor lo ha hecho participa en el desfile de Parque Warner al lado de ellos.

Los Looney Tunes también se unen a la celebración del «Mes de los Superhéroes» vistiéndose como su superhéroe favorito; también los visitantes podrán disfrutar de la exposición de logos gigantes y escuchar las bandas sonoras de sus películas; además de vivir en primera persona la lucha entre Batman y El Joker, en el espectáculo en directo Batman Atunt Show realizado por especialistas que combina acción y efectos especiales, con persecuciones, luchas y explosiones. Sin olvidar que el área DC Super Heroes cuenta con las famosas montañas rusas Superman: La Atracción de Acero, con siete inversiones, y Batman: Arkham Asylum, con la novedosa experiencia de poder hacer su recorrido llevando gafas de realidad virtual.

Más información: https://www.parquewarner.com/

Nuevas crías en Faunia

Llegan las vacaciones de Semana Santa y Faunia muestra en todo su esplendor la estación más bella del reino animal. Las primeras crías de lémures de cola anillada dejan ver sus pequeñas cabezas sobre el lomo de sus madres en el Bosque africano y los wallabies de Bennet ya asoman en los marsupios antes de hacer sus primeras incursiones en solitario.

La pequeña granja celebra el nacimiento de corderos de Valaquia y minipigs mientras en Sombras Silenciosas la cría de perezoso de dos dedos esconde su cuerpo camuflada sobre el vientre de su madre y el pequeño binturong, de apenas dos meses, ya muestra sus habilidades como un oso gato y experto equilibrista. Entre los nuevos habitantes recién llegados a este hábitat nocturno, no hay que perder de vista a los curiosos puercoespines africanos, los auténticos reyes de la selva dotados con sus poderosas púas de keratina.

La colonia de más de 100 pingüinos del Ecosistema Polar se afana estos días en la preparación de sus primeros nidos, sustituyendo la nieve por guijarros y marcando así el inicio del cortejo de las parejas con sus cánticos. Una Semana Santa perfecta para visitar en familia esta recreación de La Antártida en un Viaje Polar dirigido por su cuidadores (todos los días, a las 15 horas) y observarlos a escasos centímetros para conocer su alimentación, sus costumbres y qué podemos hacer para preservar su especie frente al calentamiento global.

El manatí, la especie del año en La Jungla de Faunia

La Jungla amazónica será uno de los ecosistemas que centrará todas las miradas esta temporada con la primera recién nacida de 2019. Pelusa, la cría de manatí antillano de tres meses no se separa apenas unos centímetros de su madre mientras bucean, una de las más tiernas imágenes que se puede observar e incluso descubrir en una experiencia única de la mano de sus cuidadores en grupos reducidos, a las 13.15 y 17.15 horas.

La explosión de la época de reproducción de las ánades a lo largo de todo el recorrido del parque muestran al visitante la filosofía del más cerca imposible en Faunia. Una parada en el mirador de flamencos, permitirá apreciar cómo estas delicadas aves empiezan a construir los nidos de barro para incubar sus huevos no sin antes detenerse en la instalación de los dragones de Komodo, Sissa y Wera, para observarles tomando el sol en su remodelada y amplia pradera.

Campamentos de Semana Santa

En estas vacaciones escolares, en los días laborables no lectivos, Faunia además ha diseñado un programa especial para los niños de 3 a 13 años en los días sin cole (12 y 22 de abril) y campamentos de Semana Santa (15, 16 y 17 de abril) con divertidos talleres y rutas en las que se darán a conocer las crías más fascinantes y aprenderán sobre su dieta, reproducción y cuidados.

Más información:www.faunia.es

