Parques de ocio para disfrutar los niños... y no tan niños

Comienza la temporada para disfrutar de unos meses de buen tiempo y buenas temperaturas, lo que hace que los parques de ocio sean una opción ideal para divertirse en familia. Estas son algunas de las propuestas más demandadas por los niños... y no tan niños.

PortAventura

PortAventura World acaba de abrir sus puertas, después de las últimas conversaciones mantenidas con los departamentos de la Generalitat de Cataluña responsables del Procicat, Salut e Interior. Por su parte, Caribe Aquatic Park abrirá sus puertas el 23 de junio .

Desde el pasado 15 de mayo también han inagurado temporada los hoteles Hotel Colorado Creek, Hotel PortAventura y Hotel Gold River. Con el objetivo de proteger al máximo la salud de clientes y empleados, se han tomado todas las medidas de seguridad, distancia social e higiene estipuladas por las autoridades y además certificada. El parque ha recibido el reconocimiento «Safe Travels», el primer sello global en seguridad e higiene para viajes y turismo.

Desde el inicio de la pandemia, PortAventura World ha centrado sus esfuerzos en implementar todas las iniciativas necesarias para convertirse en un espacio seguro con una inversión que ha superado los 5 millones de euros. Como principales medidas destacan la limitación de aforo, así como la obligatoriedad de usar mascarilla en el resort. Se mantiene la señalización correspondiente y se fomenta el uso del cashless para facilitar la experiencia del cliente.

Novedades

La oferta vuelve con un producto completo incluyendo sus míticas atracciones, como Shambhala, Red-Force de Ferrari Land o Street Mission. Como novedades esta temporada 2021 estarán la presentación del nuevo personaje de Sesame Street, Big Bird, y un nuevo meet and greet de Shrek que se estrenarán el 23 de junio.

Además, se ofrecerán de nuevo algunos de los tradicionales espectáculos en PortAventura Park, como Bang Bang West y Aves del Paraíso, así como animación de calle. A partir del 29 de mayo, también se podrá disfrutar del espectáculo Around the World en el Gran Teatro Imperial de China.

En línea con el objetivo de mejorar la experiencia de sus visitantes la compañía se encuentra inmersa en un proceso de aceleración digital para seguir ofreciendo un servicio de calidad, además de dar respuesta a las necesidades del contexto actual y convertirse en un referente en su sector.

Esta apuesta por la tecnología también se verá reflejada esta temporada en PortAventura Park y Ferrari Land con un escáner de acceso a las atracciones que cuenten con el Servicio Express.

Puy du Fou España

Puy du Fou España cuenta con cuatro espectáculos nuevos, cuatro poblados históricos, talleres de artesanos, mesones, casonas y 30 hectáreas de naturaleza. El proyecto español inspirado en el parque francés, que ha sido galardonado en dos ocasiones como 'Mejor Parque del Mundo', desembarcó en nuestro país en agosto de 2019 con su primer gran espectáculo nocturno: El Sueño de Toledo. La creación, que consiguió un éxito rotundo de público y fue aclamado por la crítica, excedió las expectativas del propio equipo con más de 120.000 espectadores durante las dos primeras temporadas a pesar de las necesarias restricciones generadas por la situación sanitaria. Desde entonces, Puy du Fou España ha estado trabajando en la apertura de un mundo espectacular para viajar en el tiempo, que abre hoy sus puertas por primera vez al público.

Puy du Fou España ha presentado los cuatro nuevos espectáculos, con elaborados guiones, coreografías espectaculares, magnífico vestuario y efectos especiales apabullantes. Además de los cuatro teatros, el visitante también podrá descubrir cuatro poblados históricos con más de 20 mesones, tabernas y casonas, y talleres en los que los artesanos practican sus oficios tradicionales explicando a los visitantes sus artes y oficios. Entre otros, encontramos a herreros, iluminadores, amanuenses, reposteros, encuadernadores, ceramistas, alpargateros o jaboneros.

Nuevas creaciones

Los grandes espectáculos que se estrenan en esta temporada se inspiran en relevantes acontecimientos históricos y figuras de leyenda de nuestro país. Efectos especiales deslumbrantes, asombrosas acrobacias, puestas en escena audaces e insólitas, decorados increíbles para hacer soñar a toda la familia. Cada uno de los grandes espectáculos diurnos dura alrededor de 30 minutos, con varias funciones al día, acogiendo entre 1.800 y 2.400 espectadores por representación; siempre adaptando el programa a la afluencia de visitantes del día y al aforo sanitario para que todos puedan disfrutar sin colas y esperas.

El último cantar

En un insólito teatro nunca visto en nuestro país, el visitante vivirá grandes emociones al seguir las hazañas espectaculares de una gran figura de leyenda.

A pluma y espada

El visitante quedará deslumbrado por la gran aventura de Don Lope de Vega, brioso espadachín y autor de leyenda; así como por las monumentales coreografías de los caballos andaluces y bailarinas toledanas.

Cetrería de reyes

Una exhibición aérea sin precedentes, que permitirá sentir a muy pocos metros a majestuosas aves que desplegarán sus imponentes alas y transmitirán al visitante amor por la naturaleza y ganas de volar.

Allende la mar oceánica

Por medio de este espectáculo inmersivo el visitante compartirá las esperanzas y angustias de una tripulación épica hasta poder gritar: «¡TIERRA!».

Armonía con la naturaleza

Puy du Fou España está situado en un terreno de 30 hectáreas que ha sido repoblado con más de 27.000 especies autóctonas. Esas dehesas de vegetación mediterránea se llamaban antiguamente 'alijares', palabra de origen árabe que Puy du Fou ha querido recuperar para denominar las zonas paisajísticas en las que están enclavados los teatros y los poblados en el corazón de los montes de Toledo.

Información práctica

Puy du Fou España – CM 40, Salida 13 – 45004 Toledo

8 minutos en coche desde el casco histórico de Toledo

A 55 minutos de Madrid

Venta de entradas:

•Por Internet www.puydufou.com

•Por teléfono 925 63 01 35

Precios: Entradas a Puy du Fou España a partir de 27€ y al espectáculo nocturno 'El Sueño de Toledo' a partir de 24€.

Parque de Atracciones de Madrid

El Parque de Atracciones ha arrancado este mes de mayo con la vuelta de los espectáculos musicales más esperados para toda la familia. Los shows característicos del Gran Teatro Auditorio se representarán durante el 1, 2 y 3 de mayo para los visitantes del Parque de Atracciones de Madrid.

Además de las más de 30 atracciones para diferentes públicos , los visitantes podrán revivir la magia del teatro con los espectáculos en vivo de 'El maravilloso mundo de Alicia' y 'Los Hermanos Blues'.

Inspirado en la historia de Alicia en el país de las Maravillas, se trata de un musical para toda la familia. Con canciones originales en castellano, este espectáculo se dirige al corazón de todos, niños y adultos. El show cuenta con diez performers del teatro musical , los cuales en directo acompañan al público del Parque de Atracciones de Madrid en una aventura dentro de un mundo encantado, excéntrico y divertido.

Por su parte, 'Los Hermanos Blues' es una obra basada en la película The Blues Brothers (Granujas a todo ritmo), una increíble historia que cuenta la vida de Jake y Elwood Blues, dos hermanos enamorados de la música que intentan recomponer su antigua banda y rescatar el orfanato donde se criaron. Un espectáculo donde la música es la protagonista, gracias a temas inolvidables como Think (Aretha Franklin), Shake a tail feather o Every body needs some body, entre otros muchos más.

Los más pequeños de la casa se emocionarán con sus personajes preferidos de Nickelodeon. Uno de los espectáculos dirigido al público más infantil es el de 'Patrulla Canina' , que se representa en el Gran Teatro Auditorio. Además, los niños podrán saludar en los diferentes meet&greet con los personajes más populares como Bob Esponja, Dora la Exploradora, Calamardo, Arenita y otros muchos.

El parque cuenta con un 60% de aforo y mantiene todas las medidas de seguridad e higiene frente al Covid-19, tanto en el uso de atracciones como en el acceso del Gran Teatro Auditorio, donde un acomodador indica la ocupación de butacas a los grupos de familias y amigos. Es obligatorio el uso de mascarilla en todas las instalaciones y antes de acceder a ellas los visitantes deben usar el gel hidroalcohólico y mantener la distancia social con otros grupos.

Parque Warner

Parque Warner Madrid, el parque temático más importante de Europa, ofrece este mes de mayo una programación completa con variedad de.

Uno de los espectáculos de animación más característicos es 'Loca Academia de Polícia', un performance con especialistas que podrán disfrutar las familias durante este puente. Este divertido y emocionante show combina la acción de los coches y la velocidad trepidante por parte de los Stuntdrivers . Además, el exclusivo pasaje del terror 'Expediente Warren' será otro de los platos fuertes para los visitantes más valientes y amantes de secuencias de películas como 'Annabelle' o 'La Monja', entre otros.

Parque Warner Madrid continúa la celebración del mes de los superhéroes en el que los visitantes podrán compartir momentos únicos con los conocidos personajes de La Liga de la Justicia como Superman, Batman, Linterna Verde, Flash y Wonder Woman . Además, el parque ofrece una actividad única para los pequeños de la casa, la 'Escuela de Aprendizaje de Superhéroes'. Los niños serán los protagonistas de un especial entrenamiento junto con Batman, Superman o Wonder Woman, y aprenderán a enfrentarse a los Villanos de Gotham como Joker o Harley Quinn.

El ocio familiar está asegurado con los personajes de Looney Tunes. Las familias podrán conocer en meet&greets a Bugs y Lola Bunny, Pato Lucas, Piolín y Silvestre, Oso Yogui y Boo-Boo, Coyote y Correcaminos, Sam Bigotes, Los Picapiedra, Scooby Doo, y muchos más. En la zona de Cartoon Village , los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo Looney Tunes Musical Live, o de otras atracciones infantiles como Cartoon Carrousel, La Aventura de Scooby Doo, He visto un lindo gatito o Pato Lucas Coches Locos, entre otros muchos.

Y como siempre, en Parque Warner todos los visitantes experimentarán grandes emociones en montañas rusas como son Stunt Fall, Superman, Batman, Coaster Express y en vertiginosas atracciones como La Venganza del Enigma o Lex Luthor Invertatron.

Entre las medidas de seguridad implementadas, el parque temático limita su aforo al 50% y controla las normas obligatorias para los visitantes como es el uso de mascarilla en todas las atracciones e instalaciones, distancia social entre grupos y uso de gel hidroalcohólico antes del acceso a cualquier atracción, restaurante o tienda.

Faunia

Faunia ha comenzado una nueva temporada de baños con osos marinos. La interacción estrella de este parque ayudará a destinar fondos al programa de conservación de la foca monje, uno de los mamíferos marinos más amenazados.

Los baños se podrán disfrutar en sesión de mañana o tarde, hasta el mes de octubre, acompañados por sus cuidadores. Coincidiendo con la llegada del buen tiempo, la familia de osos marinos de Faunia se lanza al agua animando a pequeños y adultos a participar en una divertida interacción en la que compartir un refrescante baño repleto de juegos y sorpresas. Hasta el próximo mes de octubre, esta actividad acuática permitirá a sus participantes experimentar la sensación de nadar, bucear e incluso interactuar con estos sociables mamíferos marinos bajo la supervisión de sus cuidadores descubriendo la personalidad de esta gran familia de osos marinos a la que se ha incorporado Namibia, la recién llegada.

Bajo la filosofía del 'más cerca imposible', Faunia acerca esta experiencia única que permite aprender a diferenciar focas, osos, leones marinos californianos y leones marinos de Steller para finalizar la interacción compartiendo un baño junto a los osos marinos y sus cuidadores.

Uno de los objetivos principales es concienciar sobre la importancia, protección y respeto de nuestros mares y océanos al mismo tiempo que se contribuye a financiar el proyecto de conservación de la foca monje del Mediterráneo, uno de los mamíferos marinos más amenazados del mundo, en la península de Mauritania.

Zoo Aquarium

El Zoo Aquarium de Madrid es un plan de ocio al aire libre donde las familias podrán conocer a la primera cría de takin y ser testigos de la estación más bella del reino animal. El parque invita a los madrileños a rememorar los recuerdos de la infancia inmortalizando la foto de entrada con la familia antes de vivir una experiencia única a través de los sentidos, respirando el olor de la primavera en plena floración, el colorido de su vegetación o cómo sus habitantes despliegan las mejores galas con bellos plumajes y llamativos cortejos.

Un recorrido en el que agudizar el oído para escuchar el barritar de los elefantes compartiendo juegos , el crotoreo de las cigüeñas mientras asoman los primeros cigoñinos o deleitarse con el 'pavoneo' de los machos de pavo real desplegando su espectacular abanico de color y sonidos.

Nacimientos de la primavera

Visita obligada en este recorrido a lo largo de 22 hectáreas es una parada en el continente asiático para conocer a la primera cría de la primavera, una hembra de takin de Mishmi (Budorcas taxicolor), especie originaria del Himalaya similar al bisonte, emparentada con las cabras, que se identifica con el vellocinio de oro de la mitología griega.

La hembra de takin que nació el pasado 14 de marzo, ante el asombro del público y la observación de sus cuidadores, es única en la península ibérica y primera cría de la pareja formada por Obélix y Lisa.

Otro de los acontecimientos reproductivos de la primavera lo protagonizan en el Zoo uno de los rituales que se pueden observar en la pradera de flamencos mientras preparan nidos de barro elevados en forma de volcanes donde incubar sus huevos.

El primer año del elefante Hope o de las 5 nutrias gigantes del Amazonas, observar los primeros pasos en solitario de la cría de orangután Sinar y conocer algunos de los nuevos habitantes llegados en los últimos meses como la rinoceronte Sananda o las primeras crías de raya que se pueden visitar en el Acuario son tan solo algunos de los atractivos para disfrutar, aprender y descubrir esta primavera la belleza del reino animal en un recorrido de 22 hectáreas al aire libre y en un entorno seguro.

Por ello, y con el fin de controlar el aforo del 30% en el parque y del 50% en las actividades educativas, Zoo Aquarium de Madrid recomienda adquirir las entradas de forma online a través de su web y consultar el protocolo Covid previo a la visita además de la afluencia de público actualizada en la web. Asimismo, y con el fin de gestionar el acceso a las actividades educativas de aves, delfines y leones marinos, se aconseja acudir 15 minutos antes a las mismas, hasta completar el aforo.

De esta forma se suma a la tendencia 'Madrileñeando' para disfrutar de Madrid con seguridad y todos los días de la semana de la mejor estación del año, de 11 a 19 horas (de lunes a viernes) y de 11 a 20 horas (los fines de semana), para redescubrir lugares que forman parte del pulmón de la Casa de Campo como el Zoo de Madrid.

Atlantis Aquarium

Atlantis Aquarium Madrid es una novedosa apuesta del Grupo Parques Reunidos en la que tecnología, educación y concienciación medioambiental se unen en un nuevo concepto de acuario interactivo más accesible y cercano al público a lo largo de una superficie cercana a los 6.000 m2 y con una capacidad de más de 2.300.000 litros de agua.

Dispone de 20 acuarios con unos 10.000 ejemplares de 150 especies como la tortuga careta (Caretta caretta), el pingüino juanito, el tiburón gris, peces tropicales, corales y medusas... Cada ecosistema, desde los manglares a los arrecifes de corales, pasando por los fondos abisales, La Antártida y finalizando en una playa virtual se complementa con diversas pruebas interactivas que permiten aprender consejos sobre el uso sostenible del agua, comprobar la velocidad o el peso de algunas especies marinas o pasear sobre una playa interactiva.

El primer acuario de Parques Reunidos en un complejo Indoor como intu Xanadú, en Arroyomolinos (Madrid) es p ionero en la adaptación a la directiva comunitaria de plásticos de un solo uso en España con el fin de concienciar al público sobre una amenaza real que está afectando gravemente a la biodiversidad marina y a toda la cadena alimentaria. Por ello, Atlantis Aquarium estrena sus instalaciones implementando en su estrategia responsable la eliminación de los 10 productos plásticos de un solo uso que se encuentran con más frecuencia en mares y playas, con el fin de contribuir así a la reducción de la basura marina. Ofrece un recorrido interactivo en el que se intercalan especies y ecosistemas de ríos y mares con elementos lúdicos digitales, virtuales y mecánicos que nos enseñan cómo proteger el planeta.

La visita se plantea como un reto lanzado desde Atlantis, una civilización del futuro afectada por el cambio climático. Durante la misma se atraviesan puertas de fuerza que nos permiten saltar a distintos puntos de nuestro planeta y participar en diferentes pruebas y juegos.

Pasillos inmersivos, olas de basura, recreaciones de la fauna abisal o pantallas interactivas con retos de sostenibilidad y conservación del medio marino serán tan solo algunas de las paradas que propone a escolares, familias y visitantes. La tecnología de vanguardia, como experiencia opcional, nos acerca también la Realidad Virtual en una emocionante inmersión con un tiburón blanco mientras que la Realidad Aumentada nos transporta a escasos centímetros de algunas de las especies más fascinantes del Polo Sur.

Superando estas pruebas y retos, se puede obtener el título de embajadores de Atlantis, comprometidos en la conservación de la Naturaleza.

Dinópolis, a partir del 5 de junio

El parque dedicado a los dinosaurios y la Paleontología ubicado en Teruel, Dinópolis, abrirá de nuevo sus puertas el próximo sábado 5 de junio y arrancará en dicha fecha su vigésimo primera temporada, en la que dicho centro de ocio celebrará su 20º aniversario , desde que este abriera sus puertas en junio de 2001, y que cuyas acciones y promociones para celebrar dicha efeméride tan especial, comunicará próximamente.

De esta manera, el parque principal, Dinópolis, y sus 7 sedes ubicadas en diversas localidades de la provincia de Teruel, abrirán de nuevo sus puertas el primer fin de semana de junio y continuarán su calendario de apertura como suele ser habitual para esta época del año. En el caso del mes de junio, todas estas abrirán sábados y domingos además de los días 24 y 25 de junio, ampliándose dichos días de apertura desde el 1 de julio y hasta la primera semana del mes de septiembre, coincidiendo con su temporada estival, abriendo todos los días de la semana de manera ininterrumpida.

De cara al último trimestre del año, Dinópolis continuará abierto fines de semana y festivos hasta finales del mes de diciembre y en el caso de las sedes, estas finalizarán temporada tras el puente del Pilar, a mediados del mes de octubre.

Plan de Contingencia

Como ya ocurriera en su temporada anterior, Dinópolis abre de nuevo sus instalaciones siguiendo un riguroso Plan de Contingencia con todas las medidas de seguridad e higiene de prevención por el Covid-19, tanto para los visitantes al parque, así como para los trabajadores del mismo. Para ello, se mantendrán los distintos puntos de hidrogel automáticos instalados en el acceso a los diversos contenidos y atracciones del parque; así como, una importante labor de limpieza y desinfección, cartelería y personal informando en todo momento de las normas a seguir, que el parque recomienda consultar antes de la visita a través de su página web: https://www.dinopolis.com/medidas-anti-covid

Tras el parón provocado por las restricciones derivadas de la situación epidemiológica por el Covid-19, más de 80 personas formarán parte de la plantilla del parque, llegando a más de 130 personas durante su temporada estival, en la que el parque permanecerá abierto todos los días de la semana. Por consiguiente, no solamente se recupera todo el personal en situación de ERTE, sino también a todo el personal fijo discontinuo, manteniendo los mismos puestos creados en la temporada anterior.

Adquisición de las entradas

Todos aquellos interesados en adquirir ya sus entradas para visitar el parque y sus sedes a partir del próximo sábado 5 de junio pueden hacerlo ya a través de la venta online de la página web del parque www.dinopolis.com/ventaentradas, así como consultar el calendario de apertura de la presente temporada www.dinopolis.com/calendario y horarios para poder planificar su visita. Es importante reseñar, que debido a la limitación de los aforos como medida por protocolo Covid, por parte del parque se recomienda la compra de las entradas con antelación para la fecha deseada, aunque las taquillas del parque estarán abiertas con normalidad en su horario habitual (a consultar según día de visita).

Del mismo modo, aquellos interesados en adquirir el bono de temporada de Territorio Dinópolis podrán hacerlo en las propias taquillas del parque o a través de la página web: https://www.dinopolis.com/bonodetemporada y solicitar su envío a domicilio o recogerlo directamente en Dinópolis.

Al Bioparc de Valencia de cumpleaños

Gori, el pequeño hipopótamo (Hippopotamus amphibius) de Bioparc Valencia , acaba de cumplir un año y sus cuidadores quisieron que fuera un día especial. A la salida al recinto exterior y acompañado de sus progenitores, Raf y Rigas, Gori se vio sorprendido por una tarta 'subacuática'. Preparada con todo el cariño y elaborada con deliciosa fruta y verdura, que los especialistas del departamento de aguas y responsables de estas especies colocaron en el interior del enorme acuario. Un acontecimiento extraordinario dentro de las actividades de enriquecimiento ambiental que disfrutan diariamente las diferentes especies del parque como parte del compromiso con el máximo bienestar animal.

El grupo de hipopótamos de Bioparc está en la mítica cueva de Kitum que recrea los hábitats de los grandes lagos y ríos africanos. Es el único lugar de España que ofrece una visión subacuática de estos 'gigantes' conviviendo con diferentes especies de peces en una perfecta relación simbiótica y supone toda una experiencia de observación del funcionamiento de un ecosistema en peligro.

Esta fascinante especie está catalogada como vulnerable en la lista roja de la IUCN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza) y su principal amenaza es la pérdida de hábitat. Su población se ha reducido dramáticamente y el 90% de los hipopótamos que habitaron África el siglo pasado ya han desaparecido. Este descenso amenaza los ecosistemas acuáticos de los grandes lagos africanos y, con ellos, la vida de numerosas especies acuáticas y peces.

Nacido en pleno confinamiento de la pareja de hipopótamos que residía en el antiguo zoo de Viveros, la llegada del pequeño supuso un soplo de alegría para todo el equipo del parque. Especialmente emotivo fue para uno de sus cuidadores que, como muchas familias esos días, había perdido a un ser querido. En la memoria de todos ellos el recién nacido recibió el nombre de Gori.

Palma Aquarium de Mallorca

Tras ocho meses de cierre, Palma Aquarium reabre sus puertas el jueves 3 de junio a las 10:00 con importantes novedades y muchas esperanzas puestas en el buen funcionamiento de la temporada. Inicialmente abrirá de jueves a domingo en horario completo, de 10:00 a 17:00, pero en las próximas semanas se espera abrir todos los días como en años anteriores.

Las expectativas para esta temporada son positivas. En palabras Joan Rams, director de General de Palma Aquarium «somos positivos y estamos muy ilusionados en volver a recibir a nuestros visitantes. La gente tiene muchas ganas de volver a disfrutar y de vivir experiencias. Así pues, con la mejora de la situación y control de la pandemia, gracias a la vacunación masiva, y confiando en que los controles de pasajeros sean efectivos, somos optimistas en tener una temporada de verano esperanzadora y un otoño ya muy similar a años prepandemia. Esperamos normalizar completamente nuestra actividad en breve, ampliando días y horarios, cuándo esta situación de mejora se confirme».

Novedades

Entre las novedades destacan la ampliación de zonas ajardinadas al aire libre donde encontraremos nuevos acuarios de interacción con animales. También incluimos nuevas actividades en los exteriores y experiencias que promueven la concienciación medioambiental.

En las galerías se han instalado dos nuevas exposiciones. En “el desierto azul”, se presenta en un amplio espacio que acerca la forma de vida de cuatro animales icónicos de las zonas pelágicas: el atún rojo, el dorado o llampuga, el mola mola y el tiburón azul. La otra exposición, dedicada al coral rojo, ensalza la relación cultural e histórica de este animal y su vínculo con el Mediterráneo. Es una muestra del trabajo en el centro de reproducción de corales de Palma Aquarium, uno de los laboratorios de investigación más importantes de Europa en la reproducción e investigación de estos animales.

We care, cuidamos de ti. Bajo esta campaña, Palma Aquarium ofrece a visitantes y empleados un entorno seguro ante el Covid-19. Se incluyen mejoras y adaptaciones en las instalaciones; como la ampliación de áreas de paso para permitir un flujo más dinámico durante las visitas y control de aforo. En zonas interiores, se garantiza una continua y controlada renovación del aire y se refuerza el protocolo de limpieza y desinfección de áreas específicas y puntos de contacto.

El parque dispone del certificado “Safe Tourism”, un sello promovido por el Instituto de Calidad Turística, expedido y coordinado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España (ICTE), que acredita la implantación del Sistema de Prevención de Riesgos para la Salud frente a la COVID-19, recogidas en la legislación sanitaria vigente.