¡Los niños viajan gratis a Galicia!

Visitar Galicia es descubrir uno de los rincones mágicos de nuestra geografía en el que los niños pueden convertirse en protagonistas. Al menos así lo aseguran los responsables del Cluster Turismo de Galicia quienes invitan a las familias a «disfrutar de esta tierra de faros y barcos, de historias y leyendas, de fiestas y patrimonio, de vinos y gastronomía...». Y lo hacen con una iniciativa sin precedentes en nuestro país: «Los niños viajan gratis».

Desde el 22 de octubre y hasta el 30 de junio de 2020, un total de 40 empresas gallegas (establecimientos hoteleros, empresas de restauración, ocio...) se han unido a este proyecto para ofrecer gratis 50.000 plazas; 4.000 en pensión completa, 13.000 en media pensión, 1.500 actividades planificadas... La idea es que los niños hasta 12 años viajen de forma gratuita.

«Por cada dos adultos, el niño menor de 12 años no supondrá un coste en las empresas asociadas a esta iniciativa —apunta presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal—. Es más, tenemos en cuenta a todo tipo de familias, por lo que si vienen familias monoparentales, no tendrán que mostrar ningún carné de familia y accederán a esta oferta de manera que cada adulto no pagará por un niño e, incluso, hay establecimientos que incluyen que no paguen hasta dos niños por adulto. Respecto a las familias numerosas no se ha establecido una regla fija, pero nos consta que hay hoteles que permiten dos hijos gratis y por el tercer hijo hacen un 50% de descuento. En el caso de que uno de los hijos sea mayor de edad, también contabilizará como adulto para favorecer que otro menor no suponga ningún coste».

Uno de los motivos de esta apuesta es, según Manuel Veloso, secretario técnico de esta organización, que pocas veces se piensa en el turismo familiar y «apostando por los niños es más fácil fidelizar a los clientes. No hay que olvidar —apunta— que es muy importante cuidar a los niños porque ellos tienen una gran influencia en la decisión de los padres a la hora de viajar. Los progenitores saben que si los niños están felices y tranquilos, el viaje será un éxito. Por ello, les queremos conceder protagonismo. Nunca ningún destino ha hecho un esfuerzo tan grande por atraer a los niños y a las familias».

Para conocer los establecimientos que forman parte de esta iniciativa se debe acceder a: http://galiciadestinofamiliar.gal/es/nenosgratis

