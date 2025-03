Diez planes familiares para los que no hacen las maletas esta Semana Santa Opciones para que padres e hijos disfruten y fomente su vínculo de apego sin el estrés de las tunias del día a día

El tiempo pasa volando y ya están aquí las vacaciones de semana santa. la mayoría de los niños no estarán en clase desde el viernes 8 de abril hasta el 12 de abril. Muchos días para hacer planes, cada uno según las tradiciones en cada hogar. Sin embargo, este año, azotadas por la subida de precios en alimentos, gasolina, electricidad, hay economías familiares que no pueden permitirse un viaje para alejarse de las rutinas y obligaciones diarias . para ellos, para los que tienen vacaciones pero no hacen maletas estos días, adjuntamos una serie de sugerencias para aprovechar el tiempo en familia y estrechar vínculos.

1 Comer huevos de Pascua El chocolate es un gran atractivo para grandes y pequeños, y qué mejor que en esta Semana Santa que padres e hijos planifiquen una caminata por su ciudad en busca de los huevos de Pascua más ricos y originales. Para facilitar esta búsqueda, el chef Oriol Balaguer presenta sus propuestas. Una línea compuesta por diseños inspirados en el universo animal y la arquitectura: creaciones de diferentes tamaños y formas –como ‘Classic’ de chocolate negro, blanco o leche– y piezas de animales como Patos, Burros o Manzana&Gusano. Están elaborados de manera artesanal, a partir de 'Cacao Grand Cru', chocolate que el maestro pastelero emplea en su línea de bombones procedente de las plantaciones de cacao de Venezuela, Trinidad y Santo Tomé, además de chocolate negro y blanco. La colección podrá adquirirse previo encargo en sus espacios de Madrid –boutique Ortega y Gasset, 44; La Duquesita, en Fernando VI, 2 y en las boutiques de Barcelona (Pl. Sant Gregori Taumaturg, 2; Travessera de les Corts, 340; Classic Line en Benet i Mateu, 62 y C/Calàbria, 65). El precio de esta colección es: Animales Pato y Burro: 120€ | Manzana&Gusano: 75€ ; Línea Classic: desde 39€

2 Disfrutar sin moverse del sitio Son muchos los que aprovechan las vacaciones de Semana Santa para salir de sus ciudades y disfrutar de los tradicionales eventos religiosos, visitar otros lugares o engordar unos kilos probando las famosas torrijas de esta época. Pero también son muchos los que quieren escapar de estas típicas actividades y buscan un plan diferente que hacer en su ciudad. Para ellos una propuesta de ocio diferente son los centros de ocio multiaventura 7Fun! con instalaciones en Madrid, Barcelona, Lisboa, Zaragoza y Cornellá. Ocio de naturaleza sin salir de la ciudad Realizar actividades en la naturaleza siempre es una perfecta opción de ocio, pero no siempre es posible, ya sea por la distancia o por problemas climatológicos. Pues bien, esto ha dejado de ser un impedimento, y es que existen numerosas alternativas para realizar estas actividades, que a priori realizaríamos en la naturaleza, en nuestra misma ciudad, gracias a la existencia de centros que cuentan con instalaciones para su realización. Es el caso de 7Fun!, la empresa de espacios recreativos de ocio multiaventura, que cuenta con cuatro centros en España: Alcalá, Barcelona, . Entre las actividades más destacadas se encuentran: Practicar escalada. La escalada es un ejercicio que requiere de un algo grado de concentración y de coordinación, lo que fomenta la atención plena, liberando a nuestra mente de las preocupaciones, minimizando la sensación de ansiedad y estrés. Los rocódromos que encontramos en la ciudad nos permiten disfrutar de esta actividad. Cabalgar las olas. Esta actividad levanta muchas pasiones entre sus aficionados. Y es que con esta práctica trabajamos gran parte de nuestro cuerpo, siendo una gran actividad aeróbica que nos ayuda a aumentar la capacidad cardiorrespiratoria y la resistencia. Las opciones que encontramos en estos centros son instalaciones de piscina con olas perfectamente diseñadas para comenzar a practicar este deporte. Circuitos de altura. Están perfectamente diseñados para poner a prueba las destrezas de todas las edades. Además, esta actividad supone un reto constante ante diferentes situaciones, retándonos constantemente a continuar con el recorrido y a trabajar con una meta en mente, superando nuestros miedos. Además de estas opciones propias de la naturaleza, existen otras actividades que también nos permiten recoger todos los beneficios de la combinación de deporte y ocio. Esta actividad es la siguiente evolución de los tradicionales parques de bolas, un auténtico laberinto que pone a prueba la habilidad de los más pequeños. Más información: 7Fun!

3 Viajar a un mundo ficticio... y virtual Durante años, el ser humano ha fantaseado con la posibilidad de vivir en un mundo ficticio, alejado de la realidad que conocemos, en el que poder experimentar sensaciones, acontecimientos y vivencias que no serían posibles en nuestro día a día. Esto es algo que cada vez está más presente, con la futura materialización del proyecto Metaverso. Pero no hay que esperar hasta su llegada, ya que hoy en día ya podemos disfrutar de un mundo virtual, gracias a Zero Latency , empresa pionera en ofrecer experiencias de Realidad Virtual free-roam. Esto quiere decir que los jugadores, hasta 8 en total, pueden jugar con total libertad de movimientos por un espacio diáfano de unos 200m2, gracias a un equipo de última generación y a una desarrollada tecnología que hace que se pueda ofrecer una experiencia totalmente inmersiva. Far Cry VR: Dive Into Insanity: ¿Preparado para descubrir la definición de la locura? Este es el último lanzamiento en España, y es considerada como la experiencia más intensa y realista en realidad virtual hasta el momento, alcanzando un nivel de jugabilidad nunca antes visto. Undead Arena: En un mundo postapocalíptico se desarrolla esta historia en la que los jugadores participarán en un verdadero reality show transmitido mundialmente en el que para alcanzar la victoria tendrán que enfrentarse a zombies de la vida real. Mission Maybe: Una aventura de realidad virtual para disfrutar en familia, ya que está recomendada para mayores de 10 años, en la que se tendrá que trabajar en equipo para rescatar los animales y plantas de este planeta, impidiendo que sean devorados por una sustancia tóxica. Además, las experiencias de Zero Latency se desarrollan en un entorno seguro, ya que, además de la completa desinfección de los materiales y el uso obligatorio de mascarilla, la compañía ha modificado su algoritmo para asegurar la distancia interpersonal entre los jugadores. Más información: Zero Latency ,

4 Aprender de la naturaleza en Madrid La Semana Santa comienza en Faunia con espacios novedosos para algunos de sus habitantes como el “spa” para los dragones de Komodo. Una remodelada instalación diseñada con todas las comodidades para esta especie asiática, clasificada En Peligro de conservación, y concienciar sobre la importancia de proteger a estos inteligentes lagartos mientras disfrutan de rayos ultravioleta o zonas de baño y pradera cuando suben las temperaturas. Una nueva colonia de perritos de la pradera, que ya asoman de sus madrigueras con la llegada de la primavera o los nacimientos de curiosas especies como el de la última cría de coendú, un curioso puercoespín arborícola, o un perezoso de dos dedos se suman a este plan perfecto de Semana Santa para disfrutar del reino animal sin salir de Madrid. El espacio temático de Veneno, fascinará al visitante con nuevos ejemplares como la víbora de foseta o la espectacular exposición de mariposas y escarabajos donde incluso es posible reservar una visita exclusiva a la zona técnica para participar en su Escuela de reptiles dirigida por expertos herpetólogos donde es posible conocer de cerca una iguana de las Fiyi o la alimentación de un camaleón de Meller. En el Ecosistema Polar se afanan estos días en la retirada de la nieve, sustituyéndola por guijarros. Un momento clave para la época de reproducción de estas aves acuáticas que marca el inicio del cortejo de los pingüinos con sus sonoros cánticos. Una ocasión perfecta para participar en una Expedición Polar junto a sus cuidadores y conocer 5 de las 18 especies de pingüinos que habitan en el mundo, sus costumbres y alimentación. Vivir una lluvia amazónica , sin siquiera mojarse, es posible en la jungla de Faunia y descubrir, a lo largo de su recorrido en forma de árbol circular, hasta siete especies diferentes de diminutos titís o los manatíes antillanos, conocidos popularmente como vacas marinas. Nuevos espacios como la exposición de “fauna amenazada” para concienciar sobre el tráfico ilegal de especies con diferente material incautado por CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) con terrarios tematizados de tortugas en peligro de extinción constituyen una de las interesantes novedades educativas para aprender sobre una de las grandes amenazas para nuestra biodiversidad. Campamentos para niños Los campamentos de Semana Santa para niños de 3 a 14 años, del 8 al 18 de abril, son otra de las ofertas educativas de Faunia para los padres que desean compatibilizar las vacaciones escolares con una opción divertida para que sus hijos puedan aprender del reino animal en recorridos temáticos y talleres, de 9 a 16 horas. Experiencias novedosas de Semana Santa entre saimiris, pelícanos o refrescarse aprendiendo de los osos marinos, a partir del 18 de abril. Sorprenderse con la actividad de alimentación de cocodrilos, reservar una de sus visitas guiadas en familia son otras de las propuestas más exclusivas que Faunia ofrece con la llegada de la primavera, sin olvidar las actividades educativas gratuitas de mamíferos marinos o de aves dirigidas al público general, en pases de mañana y tarde. Un espectacular rocódromo donde practicar escalada, a partir del 14 de abril, es otra de las novedosas actividades, recomendada para niños a partir de seis años, para combinar la práctica deportiva con la naturaleza en un entorno con una vista privilegiada del parque. Faunia ofrece así un completo plan para toda la familia esta Semana Santa donde es posible disfrutar de la medioambiente sin salir de Madrid. Más información: Faunia

5 Parque Warner Parque Warner está de celebración. Un 6 de abril de hace 20 años abría sus puertas al público para ofrecer las mejores experiencias de película a los sus visitantes. Desde 2002, el primer parque temático de la capital, perteneciente al grupo Parques Reunidos, se ha consolidado como parque destino para miles de turistas y visitantes de la Comunidad de Madrid que disfrutan de las mejores atracciones, espectáculos, zonas temáticas, performance y actividades familiares. Por este motivo, ofrecerá a sus visitantes una programación especial durante todo el 2022. La llegada de nuevos personajes de películas clásica y contemporáneas , formará un gran elenco de animación junto a los Looney Tunes, los Superhéroes o integrantes de la factoría Hanna Barbera. El público podrá conocer al entrañable Guizmo de la película ‘Gremlins’, la pareja Neo y Trinity de ‘Matrix’, o los populares protagonistas del clásico ‘Mago de Oz’ como son Dorothy, el Hombre de Hojalata, al Espantapájaros y el León Cobarde. ‘Central Perk’ en Madrid Una de las apuestas dentro del 20 aniversario es la recreación de una de las localizaciones más emblemáticas de la serie ‘Friends’, la cafetería ‘Central Perk’. El público que visite el parque podrá adentrarse en Nueva York y visitar este especial set donde los visitantes podrán hacerse fotos, llevarse un recuerdo original de merchandising y sentirse como los protagonistas de una de las series televisivas más exitosas de todos los tiempos. El arte y la cultura también hacen de este parque uno de sus valores más destacados. Con motivo del 80 cumpleaños, en este caso de Piolín, uno de los personajes más queridos de Looney Tunes, Parque Warner ha sido uno de los elegidos para formar parte de un proyecto artístico de Warner Media en el que diferentes parques del mundo dedicarán un mural a este icono de la cultura pop. El artista y grafitero Nicolás Romero será el encargado de dar vida a Piolín en un gran mural ubicado en la zona de Cartoon Village del parque. Durante varios días, el ilustrador argentino pintará en vivo un gran mural para que todos los visitantes puedan disfrutar del proceso creativo y finalización de esta obra tan especial que formará parte de la decoración permanente del parque. Además, la agenda de novedades del 20 aniversario contará con el show musical ‘Dreamers’, obra que se desarrolla actualmente y que realiza un recorrido por los mejores éxitos musicales de todos los tiempos, así como diferentes y sorprendentes animaciones de calle como es la ‘Bienvenida de Looney Tunes’ el desfile ‘SuperStar Parade’, el show ‘Steampunk’, o los meet&greet con los Superhéroes más queridos. 20 años de emocionantes atracciones El parque temático ha ofrecido las experiencias más vertiginosas y de adrenalina a través de las atracciones ubicadas en las 4 zonas temáticas distribuidas de Hollywood Boulevard, Movie World Studios, Cartoon Village, Superheroes World y Old West Territory. Las atracciones más visitadas por el público joven como son las montañas rusas de Superman, Stunt Fall, Batman o La Venganza del Enigma y las refrescantes Río Bravo o Cataratas Salvajes seguirán siendo algunas de las experiencias preferidas por ellos. Así como como las atracciones infantiles para los más pequeños de la casa como Scooby Doo o la montaña rusa Tom y Jerry, que junto a las casitas de personajes son algunos de los puntos más visitados por las familias que visitan el parque temático. Además, otra de las novedades más esperadas este año será la llegada de dos nuevas y emocionantes atracciones de agua a Parque Warner Beach, el parque independiente que cuenta con las mejores experiencias para el verano a través de divertidos toboganes, zona de playa con hamacas, piscinas de olas y zonas infantiles. Y en Halloween, una de las temporadas más esperadas por los visitantes, el parque estrenará también el nuevo pasaje de terror IT; una terrorífica experiencia para los más valientes. Todas estas atracciones compartirán protagonismo con una nueva montaña rusa que se estrenará en el año 2023 . Actualmente la nueva y espectacular atracción se encuentra en la primera fase de construcción. Se prevé que sea el próximo año cuando el parque cuente con una innovadora y sorprendente experiencia para todos los visitantes. Más información: Parque Warner

6 Moverse entre dinosaurios Los amantes de los dinosaurios tienen una cita ineludible en el parque turolense dedicado a los dinosaurios y la Paleontología, Dinópolis, que esta temporada trae novedades. Consisten en la combinación de ciencia y ocio clave del éxito de este parque único en España, y que permitirá a los visitantes disfrutar del esqueleto original, único en el mundo, del dinosaurio anquilosaurio Europelta carbonensis, que se une, compartiendo espacio expositivo, al de Proa valdearinnoensis, ambos hallados en el municipio de Ariño (Teruel). De esta manera, la ‘Sala de los Dinosaurios’ de su Museo Paleontológico mostrará en exclusividad dos esqueletos originales prácticamente completos de dos dinosaurios autóctonos. El parque turolense también sorprenderá a los apasionados de estos seres extintos con una nueva escultura a tamaño natural del saurópodo (dinosaurios cuadrúpedos de cuello y cola largos) Galveosaurus herreroi en su zona temática exterior denominada ‘Tierra Magna’, en la que se exhiben dinosaurios a tamaño real hallados en la provincia de Teruel. La particularidad de dicha reconstrucción, de 15 metros de longitud, es que muestra una inusual postura, al encontrarse tumbado y herido. Cabe reseñar, que el conjunto de acciones para la incorporación de ambos elementos expositivos y otros trabajos museográficos, ha contado con una inversión realizada con cargo al Fondo de Inversiones para Teruel (FITE) de 159.000 euros, y forman parte del Plan Director de Mejoras y Ampliación de Dinópolis. Pero las novedades no cesan aquí, porque una nueva aventura en 3D les espera a los visitantes al parque turolense en su sala de cine. Vuelven de nuevo las gafas que permiten obtener esa tercera dimensión para disfrutar del film: “Return to Lost World” (“Regreso al Mundo Perdido”), continuación de la anterior película que Dinópolis exhibía en dicha sala. Esta nueva entrega muestra un accidente de helicóptero que deja al estresado ejecutivo Bob, protagonista de la primera parte, a la deriva en un bote en el mar. Traumatizado por sus encuentros anteriores, las peores pesadillas de Bob se hacen realidad cuando encuentra un aterrador polizón de dinosaurio a bordo. Pero su única esperanza de rescate se encuentra en la isla repleta de dinosaurios de la primera película, y Bob no tiene más remedio que llevar a su pasajero hasta allí, enfrentarse sus miedos y regresar al mundo perdido. Otra de las novedades para la nueva temporada de Dinópolis es la incorporación en Tierra Magna de la reconstrucción corpórea de un nuevo dinosaurio . Desde este año el saurópodo Galveosaurus herreroi, también conocido como Galvesaurus, forma parte de esta área dedicada a los dinosaurios de Teruel. Galve es un municipio de gran tradición histórica para el estudio de dinosaurios en España. Entre los nuevos géneros descubiertos allí se encuentra este saurópodo del Jurásico Superior que, a diferencia de otros dinosaurios cuadrúpedos y herbívoros de este tipo, presenta las extremidades delanteras algo más largas que las traseras (similar a las jirafas en la actualidad). La reconstrucción de 15 metros de longitud muestra una inusual postura, al estar tumbado y herido, y ha sido realizada durante meses por el equipo especializado de la Fundación Dinópolis en sus propias instalaciones. La minuciosidad en el modelado de la musculatura, textura y color de la piel plasma un gran realismo. Además de Dinópolis, tienen abiertas sus puertas las otras 7 sedes ubicadas en distintas localidades de la provincia de Teruel en las que ha habido hallazgos paleontológicos de gran relevancia internacional. Dichos centros son: Legendark (Galve), Inhóspitak (Peñarroya de Tastavins), Región Ambarina (Rubielos de Mora), Bosque Pétreo (Castellote), Mar Nummus (Albarracín), Titania (Riodeva) y Valcaria (Ariño). Dichas sedes se pueden visitar de manera individual o de forma conjunta gracias a la entrada de Territorio que, por tan sólo 2 euros más al precio de la de Dinópolis, incluye la visita a todas ellas. Además, para todos aquellos que adquieran la entrada de Territorio infantil obtendrán gratis el cuaderno de actividades “Descubre el Misterio del Yacimiento” dentro del programa Pequevisitas. Más información: www.dinopolis.com/ventaentradas www.dinopolis.com/bonodetemporada

7 Regreso al pasado Desde el sábado 2 de abril, los visitantes de El Parque de Atracciones de Madrid se podrán tomar un descanso entre atracción y atracción con uno de los estrenos más esperados, ‘El Palenque’, una historia frenética al pasado . Ambientado en la Taberna ‘El Palenque’, este nuevo espectáculo de baile y música escenifica el enfrentamiento más rudo entre los trabajadores del local y el presumido teniente López. ‘Car Wash’ será otra de las novedades en la que tanto adultos como pequeños disfrutarán junto a un coche loco y divertidísimo. Los personajes, subidos a un modelo de coche Cadillac, interactuarán con el público a través de un lavado de coche de lo más refrescante, ideal para los días soleados. El ritmo por las calles del parque se dirigirá especialmente al público infantil, a través de la nueva actividad de Nickelodeon ‘El Camión de Marshall’ , en el que uno de los personajes más queridos de La Patrulla Canina estará siempre listo para entrar en acción con su camión de bomberos desde Bahía Aventura. Otra de las nuevas animaciones será ‘Music R-Evolution’, un fin de fiesta a una jornada de diversión en el Parque de Atracciones. Antes del cierre del parque, los visitantes terminarán el día bailando canciones que recorren la evolución de la música, junto a un misterioso DJ y su cuerpo de baile. Una experiencia audiovisual de 360 grados de sonido, baile y luces. Nuevas animaciones de terror El ocio de terror también estará presente para los más valientes en la programación del Parque de Atracciones de Madrid con la nueva animación ‘The Walking Dead: Welcome to the Apocalypses’, ambientado en el oscuro y siniestro apocalipsis. Esta experiencia será una de las grandes novedades para los atrevidos a las emociones fuertes con los zombies. ¡Cuidado con los monstruos que deambulan por la Plaza Star Flyer del Parque de Atracciones de Madrid! Además, el pasaje de terror ‘The Walking Dead Experience’ seguirá siendo una de las experiencias más populares y esperadas, especialmente por los jóvenes. Junto a las atracciones y nuevos shows de calle, las emociones fuertes y efectos de miedo no faltarán esta primavera. Más información: Parque de Atracciones

8 Diversión sobre ruedas Para esos días en los que apetece hacer algo diferente y fuera de lo normal, Rolling Dance & Burger es una buena alternativa. Patinar al ritmo de la música, comer una deliciosa comida como si se estuviera en América y, esta Semana Santa, disfrutar del “Family Day” como nunca antes. La Semana Santa es un buen momentos para los que desean descansar, relajarse y disfrutar de un tiempo en familia y, desde la mayor pista de patinaje de Madrid, Rolling Dance & Burger, proponen aprovechar estos días para acudir a su “Family Day”. Los “Family Day” en Rolling Dance & Burger tienen lugar todos los domingos, y es que ofrecen un descuento ya que a partir de las 18:00h los niños y menores de 14 años podrán aprovecharse de tener la entrada gratis. Cualquier momento es perfecto para acudir a la pista de patinaje donde todo serán risas y diversión y más si es disfrutando de esta increíble promoción. Esta Semana Santa es el momento perfecto para divertirse patinando al son de la música mientras se degusta la comida al estilo americano más deliciosa. Es el plan perfecto tanto para los más pequeños de la casa como para los más mayores.

9 Atracciones en PortAventura PortAventura World reabre sus puertas el 8 de abril repleto de novedades y emoción y con la mirada puesta en conseguir una temporada exitosa. Dará el pistoletazo de salida con una novedad de récord: el primer Easter Celebration de PortAventura World, que contará con la instalación del huevo de Pascua decorado más grande del mundo , reconocido por el Guinness World Records, así como con animación itinerante y decoración especial en las zonas de Mediterrània y SésamoAventura. Asimismo, el resort recupera su completa oferta de espectáculos en 2022, con Destination Dance, un show musical acrobático- con nueva escenografía, coreografía y acrobacias- que tendrá lugar en el Gran Teatro Imperial de China, como una de las grandes novedades. Entre los shows más emblemáticos, destacarán Aloha Tahití, con sus exóticos bailes tradicionales de la Polinesia Francesa; la monumental Fiestaventura, que tiene lugar cada noche en el lago de Mediterránea y que vuelve renovada tras dos temporadas sin celebrarse a causa de la COVID-19, y el animado PortAventura Parade. También volverán Las Aventuras de Tadeo Jones y Rituales Mexicanos, que permanecía cerrado desde 2019, a La Cantina de México. Asimismo, se recuperará La Parada, el espectáculo previo a Fiestaventura, que también ha estado paralizado dos años. Ferrari Land y sus impactantes atracciones iniciarán la temporada 2022 tras una reapertura exprés el 27 de marzo con motivo del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1. Por su parte, PortAventura Caribe Aquatic Park, perfecto para refrescase en sus numerosos toboganes y piscinas, abrirá al público el 4 de junio. Además, una novedad para las familias que quieran celebrar el cumpleaños de los más pequeños de la casa será la posibilidad de hacerlo en exclusiva en La Casa de Woody, la mítica mascota del resort. Más información : PortAventura

10 Disfrutar de los animales El Zoo de Madrid celebra su 50 aniversario con la imagen más entrañable de la Semana Santa que protagonizan los gemelos de panda gigante, You You y Jiu Jiu, compartiendo travesuras, mordisqueando sus primeras hojas de bambú o poniendo a prueba la paciencia de su madre Hua Zui Ba. Con más de 16 kilos de peso, los pequeños que fueron presentados el pasado 21 de marzo en el acto oficial de apertura del 50 aniversario presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía, forman parte de esta visita obligada en Semana Santa y de la historia del Zoo, estrechamente vinculada a los pandas gigantes desde 1979. Una especie clasificada en estado Vulnerable, según la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, única en España y que, desde los tiempos de Chulín, es un punto de visita obligada en Madrid para los amantes de esta emblemática especie. Rinocerontes asiáticos y blancos, gacelas dorcas, orangutanes o elefantes asiáticos forman parte de otras especies emblemáticas como “embajadores de nuestra biodiversidad” que se preservan en Madrid a través de los diferentes proyectos de conservación que se pueden conocer en la estación de Metro de Casa de Campo a través de una espectacular muestra de retratos fotográficos de animales del Zoo, captados por el artista Pedro Jarque, que cubren los andenes y los vestíbulos de Metro de esta estación ubicada en el pulmón de Madrid, con motivo del 50 aniversario del Zoo de Madrid. Conocer a la cría de gorila de dos meses y participar en la votación de su nombre , hasta el 24 de abril o agudizar el oído, en este paseo al Zoo de nuestra infancia, para escuchar las vocalizaciones de los gibones de manos largas o el crotoreo de las cigüeñas mientras asoman los primeros cigoñinos, son otras de las preciosas fotografías de una primavera de vuelta a la esperada normalidad para revivir los recuerdos más bonitos y entrañables de nuestra infancia en el Zoo de Madrid. Nacimientos de la primavera Visita obligada en este recorrido, a lo largo de 22 hectáreas, es la curiosa especie takin de Mishmi, originaria del Himalaya, similar al bisonte y emparentada con las cabras que cuenta con la habitante más joven, la pequeña Laya de un año. El elefante Hope de dos años junto a su inseparable hermana mayor Pilar y su prima Vera o la numerosa y divertida familia de las nutrias gigantes del Amazonas sin olvidar la preciosa cría de orangután de dos años Sinar, son tan solo algunos de los atractivos para disfrutar, aprender y redescubrir esta primavera el Zoo de Madrid en su 50 aniversario y conocer, al mismo tiempo, todas la actuaciones de conservación que se llevan a cabo, dentro y fuera del parque, para preservar especies amenazadas de los cinco continentes. Actividades educativas para toda la familia Los campamentos de Semana Santa para niños de 4 a 14 años, del 8 al 18 de abril, son otra de las ofertas educativas del Zoo de Madrid para los padres que desean compatibilizar las vacaciones escolares con una opción divertida para que sus hijos y que, al mismo tiempo, puedan aprender cómo proteger las especies amenazadas que habitan en nuestro planeta. Talleres para toda la familia, los próximos 9 y 30 de abril, en una agradable jornada guiada por expertos monitores, de 11 a 14 horas, o asistir a las actividades educativas de delfines, leones marinos, aves rapaces y exóticas forman parte de esta visita primaveral al Zoo de Madrid en sus 50 años. Más información: Consultar horarios