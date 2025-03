Buenas ofertas y destinos no masificados animarán a 7 de cada 10 familias a viajar en 2022 Según la Federación de Familas Numerosas, aumentará el número de las que viajan a la aventura, sin reserva, debido a la incertidumbre por el Covid

No hay duda de que el confinamiento y el riesgo a contagiarse de Covid frenaron en 2019 de forma muy significativas los viajes en nuestro país, afectando gravemente al sector. Sin embargo, la recuperación de los desplazamientos familiares parece patente, puesto que en 2021 un 85% de las familias realizó al menos un viaje de vacaciones , lo que supone un incremento del 5,35% con respecto a 2020, un pequeño aumento que demuestra una mayor confianza. «La clave definitiva estará en la próxima Semana Santa porque si no hay restricciones, que parece que no habrá, las familias están decididas a viajar», aseguró Francisco Javier Castillo, consejero delegado de la consultora DNA Ocio y Turismo, durante la presentación del IX Estudio de Turismo Familiar , realizado en colaboración con la Federación Española de Familias Numerosas .

Esta es una de las conclusiones del IX Estudio de Turismo Familiar, realizado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), en colaboración con la consultora DNA Ocio y Turismo, para analizar las pautas de consumo turístico de las familias, y que pone de manifiesto cómo la pandemia ha modificado su forma de viajar .

El informe deja de manifiesto que la pandemia ha dejado huella en la forma de desplazarse y cómo las restricciones a la movilidad y las condiciones de seguridad para la salud han modificado las costumbres que se tenían anteriormente, pero que poco a poco se van recuperando. Según el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, «son cada menos las familias que deciden no viajar para evitar riesgos sanitarios (-3,57%) y más las que deciden realizar más viajes para ayudar a la recuperación del sector (+3,81%)».

Aegún los datos, las familias hicieron el año pasado un total de 2,97 viajes por España, frente a 1,6 viajes que hicieron en 2020, lo que supone un incremento de 1,3 viajes en un año en el que no se había superado la pandemia y se han afrontado varias “olas” de contagio. También ha crecido el gasto en viajes en 2021 en todos los periodos de vacaciones, excepto en Navidad, debido a la irrupción de la sexta ola de la pandemia, que ha frenado la tendencia viajera de muchas familias. El mayor incremento de gasto se dio en Semana Santa, con un crecimiento del gasto promedio por familia del 32%.

Además, en relación al año que acaba de comenzar y en términos de gasto en viajes, la tendencia es optimista : la mayoría de las familias, casi 7 de cada 10 familias (67,86%), afirma que en 2022 gastará más en viajes que el año 2021.

Eso sí, a la hora de viajar han cambiado los factores de decisión. «Lo que prima es el precio (37,89%) y muestran mayor preferencia por hoteles de media y alta categoría, seguido de apartamentos, casas rurales y camping. «Es curioso que el alojamiento de tipo rural registra un menor peso que en los dos últimos años, mientras que los campings y las segundas residencias aumentan su peso respecto el año 2020, recuperándose de la caída producida el año anterior y volviendo al peso que tenían en 2019. De cara al nuevo año, los que mejores perspectivas de crecimiento tienen son los camping, ya que experimentan un crecimiento acumulado del 7%, pasando a ser la opción favorita del 13% de las familias, frente al 6% de 2020 y el 8% de 2021. Es el único tipo de alojamiento que ha crecido en los dos últimos años».

Las ofertas y descuentos en precio, las habitaciones amplias y comunicadas y las medidas higiénico-sanitarias de distanciamiento social son los tres elementos que las familias esperan encontrar en un alojamiento en 2022. Los elementos a los que dan menos importancia son los servicios tecnológicos y la gastronomía adaptada a niños.

Además del precio —matizó el consejero delegado de DNA—, priorizan los destinos no masificados (33,68%), con el objetivo de disfrutar de lugares menos expuestos a los riesgos del Covid».

El turismo de sol y la costa siguen destacando como los preferidos para las familias, que lo eligieron mayoritariamente el pasado año (46,84%), seguido por aquellos destinos de naturaleza (19,47%) y turismo rural (9,47%), y los que ofrecen la posibilidad de acudir a parques de aventura, así como las visitas culturales.

Por comunidades

Una de las tendencias que se mantiene año tras año es que Andalucía es uno de los destinos nacionales preferidos en todas las épocas del año. De cara a 2022, las familias tienen claro que, si pueden, elegirán el sur de España, y después Cataluña y Baleares , para primavera y verano, y Aragón y Canarias, en el caso de una escapada para hacer en otoño e invierno, respectivamente.

Al margen del clima, las familias tienen también en cuenta a la hora de decidir dónde pasar sus vacaciones la adaptación de los establecimientos a las familias y las medidas higiénico-sanitarias para proteger la salud, los dos aspectos más importantes para la selección de destino en 2022, según afirman el 80,15% y 77,15% de las familias, respectivamente. Para las familias también resulta fundamental a la hora de elegir destino, que éste cuente con una oferta de actividades diseñada y pensada para familias con niños , lo que es “muy importante” para el 53% de ellas.

En cuanto a actividades, las familias se decantan por aquellas que pueden realizarse a l aire libre y con menor concentración de gente . Así, y dado que la costa sigue siendo el destino mayoritario, el baño es la actividad preferida por las familias, a pesar de disminuir ligeramente respecto el año anterior (-4,5%), seguido por los paseos y caminatas a pie (53,8%). En comparación con años anteriores ha aumentado el interés por las actividades relacionadas con la naturaleza y el ecoturismo (+10,3%), situándose entre las 5 actividades preferidas. También han incrementado sustancialmente las visitas a familiares y amigos (+12,8%) y las actividades de multiaventura (+10,3%).

Entre las medidas sanitarias implementadas por los destinos y las empresas, las familias consideran especialmente importantes la cancelación de actividades con riesgo de transmisión y las marcas logotipos de sitios seguros a la entrada (Safetourism) como garantía de la implantación de medidas. La adaptación de los establecimientos a las familias y las medidas higiénico-sanitarias para proteger la salud son los aspectos más importantes para la selección de destino en 2022 (80,15% y 77,15%, respectivamente). La adaptación de los restaurantes a las familias también es un elemento importante (69,29%), seguido por un entorno agradable (82,14%).

Viajar a la aventura, sin reserva

Debido a la incertidumbre generada por el Covid cada vez más familias decide realizar un viaje sin reserva o con un plazo de reserva bajo. «Las reservas con una antelación de 1 a 3 meses y de 4 a 6 meses han caído de manera considerable, mientras que sube el porcentaje de familias que viaja a la aventura (sin reserva), que antes de la pandemia suponía sólo el 2% y actualmente supera el 9%», explica Castillo.

También ha cambiado lo relativo a la información preparatoria de los viajes, como consecuencia de la pandemia. Tradicionalmente, las familias consultaban más fuentes de información durante la fase de inspiración, para elegir dónde y cómo viajar; sin embargo, ahora se consulta menos en la fase de inspiración (las consultas han caído del 39% al 20,3%) y en la de planificación (descenso del 22,9% al 14,5%) y mucho más durante el viaje (las consultas cuando ya se está viajando han pasado de un 14,5% a un 39,6%).

En la primera fase de inspiración (70,6%), los amigos y familiares siguen siendo la principal fuente de información y tienen también mucho peso los reportajes turísticos (68,9%) junto con las revistas y publicaciones destinadas a familias (68,9%).

En el resto de fases -elección del destino y organización- se consultan sobre todo, motores de búsqueda (40,4%) y webs del destino (39%); centrales de reservas (62,5%) y comparadores de precios (54,4%) y, ya durante el viaje, son fundamentales las oficinas de información turística (60%).