Siete claves para hacer una maleta perfecta este verano En ocasiones se escogen cosas innecesarias que causan sobrepeso en el equipaje y generan gastos adicionales

Es muy normal que días antes de iniciar las vacaciones o un viaje corto en verano, crezca la preocupación por saber lo que hay que llevar en la maleta para no olvidar nada. En ocasiones, se escogen cosas que no son necesarias, causando sobrepeso en el equipaje y generando gastos adicionales y dificultad para encontrar lo que queremos una vez llegamos a nuestro destino.

Para evitar que esto ocurra, resulta muy útil hacer una lista durante los días previos al viaje con aquellas cosas que consideras que no puedes olvidar. Incluye desde el cepillo de dientes hasta medicinas si son necesarias, pasando por la ropa. Lo ideal es agregar o quitar cosas a medida que pasen los días.

Aunque todavía no se conozca el destino, las estaciones tienen un clima específico, por lo que es fácil saber qué llevar en cuanto a calzado y ropa. No hay que olvidar que las leyes de los aeropuertos no varían, por lo que en el espacio de artículos personales no se puede llevar más de 100 ml de líquidos separados. No se puede llevar en la maleta las tijeras, objetos inflamables y cualquier objeto con el que esté prohibido viajar en avión.

En el caso de las mujeres lo más práctico es apostar por tu fondo de armario con un vestido fresco y en el de los hombres, por los pantalones fluidos

Para elegir la ropa, es aconsejable combinar las piezas básicas teniendo en cuenta el número de días que durará el viaje y comienza a combinar piezas básicas para controlar la cantidad de prendas que llevarás. En el caso de las mujeres lo más práctico es apostar por tu fondo de armario con un vestido fresco y en el de los hombres, por los pantalones fluidos. En ambos casos, se recomienda combinarlo con zapatos deportivos y otros que se adapten a un paseo, cena o evento especial. Llevar siempre una camisa más por cualquier imprevisto y algo que cubra de cara al avión, ya que suele hacer frío, no está de más.

Una vez que está clara la ropa para meter en la maleta, llega el momento de encajarla para que ocupe lo menos posible. WowTrip, la primera agencia de viajes sorpresa online, aconseja enrollar las prendas como un tubo; se puede hacer con pantalones, camisetas, ropa para dormir y, al viajar con algo delicado o que se pueda arrugar, recomiendan dejarlo para el final. También resulta práctico separar la ropa interior y calcetines en bolsas de tela al igual que los zapatos, y así será mucho más sencillo encontrar todo.

Para distribuir de manera correcta la maleta, lo más pesado debe ir siempre abajo y en el centro, de manera que no se desbalancee. Si el tipo de viaje implica llevar trolley, bolso o mochila, es aconsejable que pese lo menos posible y así no dañe la espalda.

De cara a separar la ropa sucia de la limpia o aislar algún regalo o comida comprada durante el viaje, resulta muy útil llevar en la maleta bolsas de plástico o de tela.

Los dispositivos electrónicos y los documentos nunca deben ir en el interior del equipaje. En el caso de los dispositivos, hay que evitar que se golpeen o generen mucho peso, y en el caso de los documentos, que puedan llegar a extraviarse. Lo mejor tenerlos siempre al alcance de la mano.

Si se olvida meter algo imprescindible en la maleta, que no cunda el pánico. Puede ser una oportunidad para descubrir las zonas de shopping del destino que elijas, y así aprovechar para comprar algunos de los outfits de tendencia de este verano.