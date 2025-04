Seis ideas baratas para regalar a tu amigo invisible

Un divertido Funko

Son cabezones, ocupan poco espacio y nos recuerdan a menudo lo frikis que somos . Estas pequeñas figuras recrean personajes de películas, de series de televisión, cantantes, dibujos animados... Los hay de todas las clases.

Lo interesante aquí sería encontrar la pasión de quien nos ha tocado regalar en el amigo invisible. No suele ser muy complicado. Entre Harry Potter y Juego de tronos suele quedarse la cosa, pero si no es el caso, seguro que tiene una película favorita o un grupo de música sin el que no podría vivir. Aunque hay de varios precios y tamaños, estos rondan los 15€ .