«La caza de osos», contra el aburrimiento de los niños confinados por el Covid-19 en Nueva Zelanda

Objetivo: que los pequeños confinandos por la pandemia de coronavirus en Nueva Zelanda no sean presas del aburrimiento. Para ello, se ha puesto en marcha una curiosa iniciativa «Bear Hunt» o la «caza de osos... de peluche», que ha traspasado las fronteras de este país. Decenas de ellos se asoman por las ventanas de las viviendas, vestidos de las formas más variadas con el fin de distraer a los más pequeños de la casa. Así lo recoge el diario The Guardian.

Esa «cacería de osos» de peluche a nivel nacional ayuda a los críos a contarlos o a «apresarlos». Cada día aparecen más, de todo tipo y tamaño, y no es raro el ventanal que da a la calle que amplia el número de ejemplares, lo que demuestra también la maestría de residente. El éxito de este peculiar juego es tal que los adultos se han sumando a la causa, incluido el primer ministro.

I'm by the window with some friends hoping to see people going on a #bearhunt. pic.twitter.com/l1XFdc2EtG