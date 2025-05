Regalos de última hora para sorprender a todo tipo de madres

Este domingo, 4 de mayo, celebramos el Día de la Madre, una ocasión en la que rendir homenaje a todas esas mujeres que siempre están dispuestas a hacernos la vida más fácil. Disfrutar con ellas tiempo de calidad es el mejor regalo, pero ¿a ... quién no le gusta recibir un detalle en un día señalado? Aunque probablemente ya tengan de todo y no sea fácil sorprenderlas, en #ABCEstilo hemos recopilado una lista de propuestas con las que sin duda acertarás. Opciones para madres de todas las edades y con todo tipo de gustos. Desde las más 'fashionistas' a las amantes de la belleza, la gastronomía o el bienestar, no te pierdas nuestra lista de última hora.

BYAN Vestido de edición limitada El Dunas Rojo de la firma Byan forma parte de la Colección Quinta, una selección de prendas inspiradas en la serenidad y elegancia de la ciudad portuguesa de Comporta. Este femenino vestido tiene una tapeta de botones en la parte delantera y mangas cortas adornadas con delicados volantes. Se ciñe a la cintura con una pronunciada cinturilla añadida y su estampado floral lo hace sin duda una prenda especial. Está hecho a mano en España y es una pieza de edición limitada. Precio: 250 euros. Dyson Secador inteligente y súper potente Secador Dyson Supersonic Nural™ edición limitada Jasper Plum es el regalo perfecto para las madres que buscan un secador súper potente, que seque, moldee y cuide el cabello. Dyson viste su gama de tecnología de belleza de un nuevo color inspirado en la piedra preciosa jaspe. La nueva edición especial Jasper Plum celebra el amor, la individualidad y los pequeños pero importantes momentos de cuidado personal que las madres brindan y merecen. El secador más potente de la firma utiliza la tecnología de sensores Nural™ para medir la distancia entre el dispositivo y la cabeza, manteniendo una temperatura constante para proteger la salud del cuero cabelludo y potenciar el brillo natural del cabello. También cuenta con tecnología de aprendizaje de uso de los accesorios, que simplifica el peinado recordando el último ajuste utilizado con diferentes accesorios. Se vende con diversas boquillas de secado: peine de púas anchas, accesorio de aire suave para cuero cabelludo sensible, boquilla estrecha concentrada, difusor wave+curl y accesorio para cabellos encrespados. Precio: 499 euros. Parfois Bolso de piel trenzada Son sin duda una de las tendencias que más veremos en la calle en los próximos meses. Aptos para cualquier temporada del año, los bolsos de piel trenzada tipo shopper como este modelo que propone Parfois se han convertido en el complemento perfecto y el regalo ideal para esas madres amantes de la moda práctica. Confeccionado a mano, cuenta con asas de hombro fijas y tubulares, optar por un color neutro que sea sencillo de combinar será una buena opción en este tipo de accesorios. Precio: 99 euros. Shiseido Sérum para cuidar la piel del rostro Cuidar la piel, independientemente de la edad, es un gesto más allá de la coquetería, que proporciona momentos de bienestar y minutos de mimos que todas las madres deben tener. Ultimune 4.0 Power Infusion Serum de Shiseido es la cuarta generación de un producto mítico que tiene 10 años y cuenta con un sinfín de premios. Este suero facial ayuda a mejorar todos los signos de la edad: luminosidad, arrugas, elasticidad, aspereza, tono, líneas de expresión y firmeza. Detrás de esta fórmula, hay más de 30 años de investigación en inmunidad cutánea. De textura rica y rápida absorción, está diseñado para todo tipo de pieles y edades. Cuenta con una nueva patente Power Fermented Camelia+TM, procedente de una camelia que solo se cultiva en la isla de Gotoh, en Japón, y que ayuda a la eliminación de las células senescentes que aceleran el envejecimiento. Contiene un 91% de ingredientes de origen natural y se presenta en un envase rellenable. Precio: 163 euros, 75 ml. Singularu Joyas con mensaje La marca valenciana Singularu vuelve a celebrar a las madres un año más con una colección cápsula en la que encontrar collares, anillos, pulseras, charms y otras piezas con las que «rendir homenaje a todas las madres, en su pluralidad y autenticidad». Con baño de oro de 18 quilates, joyas como el sello o el collar con la palabra 'MAMÁ' rodeada de circonitas de colores son algunos de sus grandes éxitos de ventas. Precio: desde 25,99 euros. Flowwow Flores y otras propuestas de comercios locales Flores, plantas vivas o una tarta artesanal son propuestas también apropiadas para homenajear a una madre. Si quieres hacerle un regalo con alma, apoyando a floristas, artesanos y pequeños comercios de tu ciudad puedes hacerlo a través de la plataforma Flowwow. Este marketplace internacional conecta a más de 15.000 negocios locales — floristerías, obradores, artesanos— con compradores de todo el mundo. Lo hace fácil: sin complicaciones, sin desplazamientos, con entregas rápidas y un catálogo que se renueva cada día con propuestas frescas, estéticas y personalizadas. Aquí, cada pedido es un gesto de amor que también apoya al talento local. Y eso, en el Día de la Madre, significa aún más. Precio: desde 25 euros. Dior Máscara de pestañas para llevar en el bolso Un simple toque de color en las pestañas es capaz de cambiar el rostro, por eso la máscara de pestañas es el cosmético que nunca falta en el neceser de muchas mujeres. Para el día de la madre, nuestra propuesta es una máscara de lujo como Diorshow Overvolume, que combina volumen extremo con una definición de pestaña a pestaña. Gracias a una fórmula 'prêt-à-porter' que se carga al instante y a un cepillo de alto rendimiento, cubre las pestañas con un tono negro intenso de acabado mate satinado. La fórmula incluye, además, activos de tratamiento para revitalizar, fortalecer y nutrir las pestañas. Por fuera, se convierte en un objeto de colección, gracias a un estuche negro couture, inspirado en el cannage Dior. Precio: 42 euros. Pretty Ballerinas Pies metalizados Los acabados metálicos regresan con fuerza este verano, aportando un toque de brillo a los momentos más soleados. Son la elección perfecta para quienes buscan elegancia con un toque moderno y deslumbrante. El modelo Clementine de Pretty Ballerinas son unas mules con tacon bajo realizadas en piel que destacan por su originalidad sin dejar de lado la comodidad de un zapato plato que consquistará a las madres más atrevidas y dispuestas a brillar. Precio: 269 euros. Tous Perfume de primavera Tous Sorbet Garden Eau de Toilette es perfecto para regalar el día de la madre. Esta fragancia floral y afrutada tiene más de un 90% de ingredientes de origen natural. Ha sido creada por el perfumista Julien Plos que invita a perderse en un jardín con fruta fresca. Las notas de mango, manzana roja y pera se presentan realzadas por el toque efervescente de la pimienta rosa. A continuación, las notas solares de ylang ylang, junto con la peonía blanca y la freesia, crean una estela que ilumina este paseo que parece que no acaba nunca gracias a la huella cremosa y amaderada del haba tonka y el Dartanol, un componente reciclado con aroma a sándalo. Precio: 97 euros, 90 ml. Restaurantes El Invernadero y Virens Una experiencia gastronómica única Rodrigo de la Calle en Virens, Barcelona Una comida o cena de excepción acompañada de una experiencia única es lo que ofrece el chef Rodrigo de la Calle, famoso por su investigación y tratamiento del mundo vegetal, en sus restaurantes. En el de Madrid, El Invernadero (C/Ponzano, 85), con una estrella Michelin y una estrella verde, se puede probar su increíble menú omnívoro, en el que la proteína es solo un aderezo y los sabores crean una sinfonía apoyada en los colores y las posibilidades de las verduras de temporada. También se puede regalar su experiencia de shoowcooking en el restaurante Virens que tiene en el hotel Almanac de Barcelona. Allí el cocinero ofrece una demostración relatada mientras sirve su menú en la barra solo a diez comensales. Su próxima fecha es el 14 de mayo. Precios: menú en El Invernadero, 158 euros (cenas de martes a sábados; también almuerzos los sábados y festivos. Showcooking en Virens, 125 euros. Hotel So Sotogrande Escapada a un destino de autocuidados y disfrute El spa del hotel So Sotogrande El hotel So Sotogrande es un auténtico refugio familiar, verde y de bienestar en la Costa del Sol. Ubicado en la famosa urbanización de lujo de San Roque, Cádiz, en este hotel todo está preparado para disfrutar del deporte, la gastronomía, el ocio y el autocuidado en un entorno exclusivo. Con 20 kilómetros cuadrados y modernas instalaciones –abrió en 2021–, cuenta con spa (3.500 metros cuadrados con circuito hidrotermal, cabinas de tratamiento, gimnasio 24 horas y vistas al jardín y el mar), varios restaurantes y piscinas, laguna con todo tipo de deportes náuticos y pistas de pádel y tenis. Cerca de la playa y del campo de golf, lo tiene todo. Precios: acceso al spa, desde 60 euros el día (huéspedes, gratis). Habitaciones, desde 289 euros para dos la noche (en temporada, 400). Puro Bienestar Formentera Un retiro en un entorno natural Puro Bienestar Formentera, en el Gecko Hotel & Beach Club. Puro Bienestar Formentera se celebra del 9 al 11 de mayo en el Gecko Hotel & Beach Club, un espacio que potencia un estilo de vida saludable frente a las aguas turquesas de la playa de Migjorn. A través de clases magistrales, talleres prácticos y charlas dirigidas por expertas del ámbito de la psicología, la comunicación, el humor, el diseño, el fitness y la belleza esta nueva edición promueve el reencuentro con uno mismo, la desconexión y el florecimiento personal a través del aprendizaje de hábitos saludables. Entre los destacados ponentes participantes en esta nueva edición se supera el millón de seguidores en redes sociales. Precio: La experiencia completa por 150 euros ó 75 euros (residente balear). Descuento del 20% con el código PBFMADRE en https://purobienestar.es/ Libros de psicología y microbiota Libros que enriquecen cuerpo y alma Libros de la Doctora de la Puerta y del piscólogo Tomás Navarro. cedidas 'La senda Kaizen' (Neko Books), del psicólogo Tomás Navarro. El autor del bestseller Kintsukuroi, descubre en este libro el secreto japonés para transformar nuestra vida con pequeños cambios. Asegura que tener claridad sobre tus objetivos, un mapa que marque el destino, y una brújula que te guíe, junto con el apoyo de quienes te rodean, te permitirá reconocer tu punto de partida y definir la dirección hacia donde realmente quieres ir. Precio: 18 euros. 'La microbiota estresada' (HarperCollins Ibérica) de la Doctora de la Puerta es una guía esencial para todos los públicos para entender que la alimentación, el descanso, el deporte y la resiliencia son indispensables para evitar el estrés y la ansiedad. Basándose en sus años de investigación y en su experiencia clínica, ofrece las claves para mantener nuestro micromundo intestinal sano y fomentar la química de la felicidad. Precio: 18,90 euros. Libro de neurociencia y bienestar Obras con las que escucharse por dentro Libros de la neurocientífica Nazareth Castellanos y de la divulgadora María de León. cedidas En su libro 'El puente donde habitan las mariposas' (Siruela) la prestigiosa neurocientífica Nazareth Castellanos describe con sencillez el proceso de construcción del cerebro, desde la influencia del pensamiento hasta el papel transformador de la respiración como encuentro con la intimidad. En su obra parte del principio establecido por Santiago Ramón y Cajal: «Todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, si nos lo proponemos». Precio: 20,85 euros. El libro 'Vivir con sentido' (Rocaeditorial) de María de León es un testimonio personal que refleja un cambio de mirada de la autora sobre la realidad desde el exterior hacia el interior. Es el fruto de un viaje personal a lo largo del cual la autora descubre que la belleza depende del resplandor de la verdad y del bien, que esta se puede alcanzar si tenemos la voluntad de dejar una buena huella en quienes nos rodean. Precio: 20,80 euros. Hypersphere Go de Hyperice Un 'gadget' para relajar el cuerpo tras el ejercicio Hypersphere Go de Hyperice. Hypersphere Go de Hyperice es una bola de masaje que cabe en la palma de tu mano. Cuenta con tres velocidades de vibración (baja, media y alta), hazlo rodar sobre tus músculos para relajarlos y ayudar a mejorar tu flexibilidad. Es ideal para viajar ya que está aprobado por la TSA para ser llevado en el equipaje de mano. Relaja tus músculos en cualquier lugar. Lo mejor de este 'gadget' es que combina la tecnología de compresión (presión) y vibración para mejorar el rendimiento general del cuerpo. Las velocidades más bajas son útiles para la relajación y la recuperación muscular, mientras que la velocidad alta es más ideal para asegurar la relajación en todo el cuerpo. Precio: 109 euros. Para brindar en su día Un rosé y un godello Godello Sonrisa, de Dominio de Tares, y rosé de garnacha Unzu, de Unzurrunga & Chivite El Día de la Madre toca brindar por el amor y el cuidado maternal. Y qué mejor que con un buen vino a su gusto. El rosé Unzu es el vino de autor de Julián Chivite López, ex de Perelada, con su propia bodega, Unzurrunga & Chivite. Se elabora con la uva de la variedad garnacha tinta procedente de viñedos de 31 años de Cintruénigo, cuna de la saga Chivite. Criado sobre lías durante cinco meses, tiene aromas florales, a cedro y grosella. En boca resulta fresco y sabroso. Precio: 16 euros. Otra opción es Sonrisa de Tares, el godello de Dominio de Tares. La añada 2024 lleva la imagen de una sonrisa famosa, la de la Gioconda, para rendir homenaje a una variedad de uva histórica en la cuenca del río Sil y que ahora está de moda por su frescura y elegancia. Precio: 12 euros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión