Suscribete a
ABC Premium
Directo
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

El vestido de novia con el que Rosalía ha actuado en el show de Jimmy Fallon

La catalana lució varios vestidos firmados por Chanel y Vivienne Westwood manteniéndose fiel al blanco y con la inspiración religiosa que protagoniza la estética de 'Lux'

Los estilismos con los que Rosalía arrasó en París antes de la presentación de su disco

Rosalía en el 'show' de Jimmy Fallon
Rosalía en el 'show' de Jimmy Fallon Redes @fallontonight
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Rosalía continúa revolucionando el mundo con la promoción de su nuevo disto y en esta ocasión ha visitado el plató de The Tonight Show, donde Jimmy Fallon la recibió con honores y ella desplegó todo su encanto, una vez más vestida de ... blanco y con ese halo etéreo que ya es parte de su identidad visual que acompaña a su disco 'Lux'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app