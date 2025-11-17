El vestido de novia con el que Rosalía ha actuado en el show de Jimmy Fallon

Rosalía continúa revolucionando el mundo con la promoción de su nuevo disto y en esta ocasión ha visitado el plató de The Tonight Show, donde Jimmy Fallon la recibió con honores y ella desplegó todo su encanto, una vez más vestida de ... blanco y con ese halo etéreo que ya es parte de su identidad visual que acompaña a su disco 'Lux'.

La catalana habló, se divirtió, conquistó al presentador y al público en primer lugar enfundada en un Chanel. Un diseño de la colección primavera/ verano 2026 realizado en tweed, con manga larga y bajo deshilachado rematando una abertura en uno de los lado.

Detalles del vestido blanco que Rosalía lució durante la entrevista Chanel

El vestido de novia de Rosalía

Más tarde, cantó 'La perla', una de las canciones más simbólicas de su último disco con una performance para que Rosalía se vistió literalmente de novia. En esta ocasión, la cantante apostó por un look bridal con un cierto toque punk, sello inconfundible de Vivienne Westwood, firma disponible exclusivamente en 'Love is in the air', la boutique de Isabel Ruiz en Madrid.

Rosalía con vestido de Vivienne Westwood @fallontonight

La cantante apareció sobre una cama con una presencia casi ceremonial y un vestido a la altura: un diseño de novia punk que transmite la misma rebeldía que la canción. El vestido, de silueta corsetera, drapeada y en un color blanco marfil, mantiene un equilibrio entre dramatismo y sofisticación que reafirman el romance de la catalana con la firma. No es la primera vez que la artista escoge un Vivienne Westwood: Rosalía ha lucido en numerosas ocasiones piezas de archivo, corsés de patrón histórico y vestidos inconfundibles de la creadora, consolidando un diálogo visual que une tradición, actitud y modernidad.

En esta etapa más íntima, la catalana utiliza la moda como extensión sensorial de su música. «Me encanta la combinación entre Rosalía y Vivienne Westwood: ella mezcla lo tradicional con lo moderno y su vestuario suele ser parte integral de su propuesta visual, mientras que la firma con su estilo rebelde e influencia punk ha sido clave en la moda contemporánea», cuenta Isabel Ruiz. «La fusión de ambas da lugar a un look totalmente memorable, combinando la estética vanguardista de Rosalía y la actitud rebelde de la firma», sentencia.

Este look se convierte en todo un símbolo: amor, fuerza, ruptura y reinvención, condensados en un gesto escénico que solo ella puede interpretar con esa mezcla de solemnidad y electricidad. Un diseño nupcial que trasciende el concepto de boda para convertirse en un relato de actitud y libertad creativa: exactamente el territorio donde Rosalía se mueve con absoluta naturalidad.