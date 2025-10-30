Suscribete a
Vestido midi, como la Reina Letizia, o traje de chaqueta, como la Reina Sofía, he aquí la cuestión

En los Premios Princesa de Asturias se ha confirmado que Leonor está más favorecida cuando viste con pantalón y que a la Infanta Sofía le queda mejor el pelo recogido o la cara más despejada

Inés Table

Inés Table

Mucho se ha escrito y comentado sobre los 'outfits' de la Familia Real en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Al Rey lo pusieron por las nubes «qué elegante es y qué bien le quedan los trajes a medida», decía ... algún que otro diseñador digi-evolucionado en influencer. También fue muy alabado el vestido de la Reina Letizia. Una obra ingeniosa de costura para aprovechar el modelo negro firmado por Sybilla que estrenó su Majestad en julio de este año, en los Premios Mariano de Cavia de ABC. El diseño midi con escote palabra de honor, ajustado en la parte superior por un corsé interior, y elaborado en crepé de seda es envuelto por un sobrevestido de gasa de seda y manga corta. La cartera, también oscura y también de Sybilla (ojo a la colección de bolsos de esta diseñadora que son una locura), le añade empaque al conjunto. Lo acompaña.

