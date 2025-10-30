Vestido midi, como la Reina Letizia, o traje de chaqueta, como la Reina Sofía, he aquí la cuestión

Mucho se ha escrito y comentado sobre los 'outfits' de la Familia Real en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Al Rey lo pusieron por las nubes «qué elegante es y qué bien le quedan los trajes a medida», decía ... algún que otro diseñador digi-evolucionado en influencer. También fue muy alabado el vestido de la Reina Letizia. Una obra ingeniosa de costura para aprovechar el modelo negro firmado por Sybilla que estrenó su Majestad en julio de este año, en los Premios Mariano de Cavia de ABC. El diseño midi con escote palabra de honor, ajustado en la parte superior por un corsé interior, y elaborado en crepé de seda es envuelto por un sobrevestido de gasa de seda y manga corta. La cartera, también oscura y también de Sybilla (ojo a la colección de bolsos de esta diseñadora que son una locura), le añade empaque al conjunto. Lo acompaña.

La Familia Real de España en el acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, celebrado en el teatro Campoamor de Oviedo. GTRES

Sin embargo, la Princesa Leonor camina suelta, sin nada que llevarse a las manos. Tampoco habría arreglado el conjunto que el vestido de H&M hubiera tenido bolsillos. La imagen sería más pasota y eso es impensable en su caso. El modelo es bonito, los brocados son muy románticos, la manga también y el color está de moda, pero a ella no le favorece ni le viste para la ocasión. Parece que ha salido un momento del palacio a dar un paseo y saludar a la gente.

A la Princesa Leonor los vestidos midi, como el que también vistió hace dos años, firmado por Moisés Nieto, mucho más arreglado y bonito que el de esta ocasión, no le favorecen en exceso. He oído y leído que parece más señorona. No es un adjetivo acertado, pero se muestra más estilosa cuando viste trajes de chaqueta. Me gusta mucho el del Día de la jura de la Constitución, que creo que no se ha vuelto a poner y que está hecho a medida y que le queda como un guante y que se nota que está confeccionado por un sastre.

A la Princesa le pasa como a su abuela la Reina: que los pantalones y las chaquetas largas le estilizan la figura una barbaridad. Doña Sofía, siempre fiel a su estilo, combina en tándem casaca/americana más o menos sofisticada con pantalones rectos. En esta ocasión, la prenda superior de seda tiene piedras y cristales cosidos que le dan luz y le visten para la solemnidad del acto. He oído que hubiera sido mejor estrechar un pelín los pantalones, pero en ella el ancho es perfecto; es al que nos tiene acostumbrados. Sería raro que a estas alturas vistiese el mismo modelo, pero que la parte de abajo tuviese forma pitillo, flare (campana abajo) o barrell (anchos tipo barril), ¿se imaginan?

La Infanta Sofía juega con las transparencias como la Reina Letizia y también obtiene buenas críticas con el diseño que viste de Miphai. Sin embargo, el peinado ha sido muy cuestionado por poco favorecedor. Unas pequeñas trenzas hechas con los dos mechones delanteros habrían sido una buena solución, ya que el modelo era de inspiración clásica. Una coleta, como la de su madre, también. Ya sé que a las chicas de su edad les gusta lucir la melena suelta, con raya al medio y los mechones sobre la cara. Pero un flequillo cortina, peinado con algo de movimiento, habría dado una imagen más abierta, moderna y dinámica.