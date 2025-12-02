Suscribete a
Todo sobre la nueva colección de Stella McCartney y H&M, que promete arrasar en ventas

Ambas casas de moda han vuelto a unir fuerzas veinte años más tardes con una propuesta que verá la luz en la primavera de 2026

Famosas con los primeros diseños de la colección de Stella McCartney y H&M
María I. Ortiz

Famosas internacionales de la talla de Amelia Gray, Anitta, Emily Ratajkowski y Yasmin Wijnaldum han sido las encargadas de lucir por primera vez algunos de los diseños que la esperada nueva colaboración entre Stella McCartney y H&M. Lo hacían en el marco ... de la celebración de los Fashion Awards en Londres, donde ambas casas hacían oficial un nuevo acuerdo para trabajar juntos en una propuestas que sin duda, promete agotar existencias. El anuncio llega casi exactamente 20 años después del lanzamiento de la primera colaboración entre Stella McCartney y H&M, en noviembre de 2005, siendo entonces la segunda colaboración que realizaba H&M con un reconocido diseñador.

