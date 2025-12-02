Todo sobre la nueva colección de Stella McCartney y H&M, que promete arrasar en ventas

Famosas internacionales de la talla de Amelia Gray, Anitta, Emily Ratajkowski y Yasmin Wijnaldum han sido las encargadas de lucir por primera vez algunos de los diseños que la esperada nueva colaboración entre Stella McCartney y H&M. Lo hacían en el marco ... de la celebración de los Fashion Awards en Londres, donde ambas casas hacían oficial un nuevo acuerdo para trabajar juntos en una propuestas que sin duda, promete agotar existencias. El anuncio llega casi exactamente 20 años después del lanzamiento de la primera colaboración entre Stella McCartney y H&M, en noviembre de 2005, siendo entonces la segunda colaboración que realizaba H&M con un reconocido diseñador.

«Ha sido un honor lucir este increíble look y mostrar a la gente un adelanto de la colección Stella McCartney H&M. Me sentí increíble en rojo. Es sin duda una combinación perfecta entre dos marcas que adoro«, explicaba la cantante Anitta, otro de los rostros conocidos que ha podido lucir las prendas en exclusiva.

«Stella es una auténtica pionera. Desde sus inicios, revolucionó la moda con diseños que proponían una feminidad rompedora. Esta colección está repleta de piezas imprescindibles que rinden homenaje a ese legado«, explicaba Ann-Sofie Johansson, diseñadora de H&M. «La guía moral de Stella y su incansable compromiso con las prácticas sostenibles nos han inspirado a todos en H&M desde hace mucho tiempo, por lo que es un honor colaborar con ella en un proyecto tan ambicioso», exponía Johansson.

Sostenibilidad por bandera

Famosas con diseños de la nueva colección que verá la luz en primavera 2026; Ann-Sofie Johansson junto a Stella McCartney D.R.

La colección, que se lanzará en la primavera de 2026, presentará materiales certificados y responsables, muchos de ellos reciclados, mostrando ejemplos de alternativas a las telas y textiles convencionales. La edición también celebra el ADN del diseño de McCartney, con estilos distintivos, siluetas icónicas y códigos de la casa extraídos de capítulos de la historia de su marca.

Esta nueva colaboración marca una reconceptualización de la colaboración entre diseñadores de H&M, ampliando el diálogo más allá de la creación de una colección y con un enfoque claro en impulsar la sostenibilidad a través de la discusión, el debate y la acción.

Una parte clave de la colaboración consiste en la creación de un comité especial, una iniciativa que reúne diferentes voces y perspectivas de la industria de la moda para crear un espacio en el que compartir y escuchar ideas. Así, este comité buscará encontrar nuevos caminos para que las marcas, y la industria en su conjunto, influyan e impulsen el cambio, además de concienciar sobre el bienestar animal y las soluciones innovadoras. El objetivo de la colaboración, desde la colección hasta la creación de este nuevo comité es el diálogo constructivo, el diseño excepcional y un impacto duradero. Un elemento central de la visión de McCartney y H&M es la convicción de que la sostenibilidad debe seguir siendo un tema de conversación en la industria de la moda, fomentando la transparencia, el debate y, sobre todo, la esperanza.

«Estoy emocionada de reunirme con H&M 20 años después de nuestra primera colaboración. Volver a trabajar con piezas de mi archivo me da muchísima energía y alegría«, afirmaba la propia Stella McCartney. «Esta segunda colaboración me brinda la oportunidad de reflexionar sobre cuánto hemos avanzado en sostenibilidad, prácticas libres de crueldad animal y diseños conscientes, y de ser sinceros sobre cuánto nos queda por recorrer juntos. Estoy encantada de que H&M me acompañe en este camino; el verdadero cambio solo se produce cuando impulsamos tanto desde fuera como desde dentro, y siempre he creído en la importancia de infiltrarnos desde dentro para impulsar la industria», ha afirmado la diseñadora en el comunicado oficial.