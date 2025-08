Las sandalias tendencia con las que la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han inaugurado su verano en Mallorca

Aunque ya llevaban varios días en Mallorca, ha sido este jueves cuando l a Reina Letizia, acompañada de sus dos hijas, han hecho su primera aparición pública en la isla. Lo hacían en Palma, donde las tres se trasladaron para disfrutar de una jornada de cine en familia en los Cines Rivoli, donde asistieron a la proyección del documental 'En un lugar de la mente'.

Una vez más, sus estilismos no pasan desapercibidos y las tres han mostrado looks relajados y cómodos muy acordes a la ocasión. La Reina estrenaba un nuevo vestido de Carolina Herrera con tejido estampado de lunares y una silueta relajada sin mangas, se trata de un diseño perteneciente a la colección de 2020, por lo que ya no se encuentra a la venta.

La Reina Letizia con pendientes Llum de Isabel Guarch inspirados en la catedral de Mallorca

Un bolso negro de Antik Batik y pendientes de la colección Llum de Isabel Guarch en oro amarillo de 18 quilates y brillantes, inspirados en el Rosetón de la Catedral de Mallorca, han completado su look a la perfección haciendo de nuevo un guiño a la ciudad.

La Reina Letizia va al cine en Mallorca junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía Gtres

La Princesa Leonor se decantaba por un conjunto de pantalón verde de la marca Rivera y top de crochet de Mango que combinó con bolso de rafia, otorgando un cierto aire 'boho'. El complemento pertenece a la marca española Whittelily. En su estilismo destacaba además, la joya en forma de corazón que le regalaron la pasada semana en su visita a Sant Martí Vell, donde conoció el legado de Elsa Peretti, se trata del colgante 'Open Heart', uno de sus diseños para Tiffany's. Por su parte, Doña Sofía, apostó por lucir un vestido en color negro de Mango con detalles calados que ya hemos podido verle en otras ocasiones y que ahora puede comprarse en rebajas por algo más de 20 euros.

Sandalias tendencia

Detalle de la sandalias muy similares que lucieron Doña Letizia, Doña Leonor y Doña Sofía en su paseo por Mallorca Gtres

Tres atuendos apropiados para la ocasión, como ya decíamos, en los que destacan el calzado casi idéntico por el que las tres apostaron. Siguiendo la línea de la comodidad, tan necesaria en vacaciones, todas ellas escogieron distintos modelos de sandalia plana de tiras de piel con tira al dedo pulgar del pie. Uno diseño básico de cada verano pero que esta temporada parece haber tomado impulso. Aunque se desconocen las marcas que firman los distintos calzados, todo apunta a que podrían pertenecer a la misma firma por la similitud entre ambos y probablemente a alguna marca española, por las características de sus diseños.

Sandalia de Monpiel (59,90€), de mint&rose (85 euros) y de Zara (29,95€) D.R.

En marcas como Monpiel, una empresa familiar dedicada desde sus inicios al sector de la moda y marroquinería cuentan para este verano con varias versiones de este tipo de sandalias, como su modelo Milos disponible en más de seis colores y ahora además de rebajas con un precio de 59,90 euros (antes 69,90 euros).

En mint&rose la proponen metalizada en color negro. Su modelo Juno party confeccionada en suave cuero con cristales negros está rebajada a 85 euros (antes 99 euros). En Zara o Massimo Dutti encontramos también varias versiones que se decantan por las «ring sandals» aportando un toque metálico en el dedo del pie, una de las tendencias más repetidas este verano.

Ver comentarios (0) Reportar un error