La Reina Letizia, con vestido rojo de bajo asimétrico para recibir al presidente de Alemania

Tras recibir al sultán de Omán a principios de este mes, los Reyes Felipe VI y Letizia dan la bienvenida al presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender que durante dos días visitan nuestro país. En la recepción, que ... ha tenido lugar en el Palacio Real de Madrid durante la mañana de este miércoles, Doña Letizia ha recuperado un elegante vestido rojo que ha combinado con capa negra, una de las prendas de abrigo más sofisticadas.

La Reina ha lucido un vestido de la firma española The 2nd Skin Co, que estrenó el pasado mes de febrero en la investidura del Rey Felipe VI como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de Henares. Se trata de un diseño en rojo cereza, con manga larga, cuello cerrado, drapeado en la cintura y bajo asimétrico. En su momento, el vestido estaba a la venta en la web de la marca por 1.230 euros.

El vestido de la Reina es de la firma española The 2nd Skin Co. GTRES

Creada en 2006 por los diseñadores Carlos Fernández y Antonio Burillo, The 2nd Skin Co es una marca conocida por sus elegantes y sofisticados diseños, que la Reina Letizia ha elegido en numerosas ocasiones.

Doña Letizia ha completado el estilismo con salones bajos en tono burdeos de Magrit. Además, para resguardarse del frío ha usado una capa negra asimétrica de Carolina Herrera con cuello de pelo sintético. En cuanto a las joyas, ha elegido unos pendientes largos de la firma española Dime Que Me Quieres, realizados con piedras en diversos colores, y su anillo de Coreterno.

Los Reyes reciben al presidente de Alemania y su esposa en el Palacio Real de Madrid. GTRES

En el plano beauty, la Reina llevó su melena suelta peinada con ondas en las puntas y raya lateral. Además, lució un maquillaje natural.

Esta noche se celebrará también en el Palacio Real una cena de gala en la que la Reina vestirá de nuevo con vestido largo y tiara. El jueves por la noche, los Reyes serán recibidos por el presidente de Alemania y la Primera Dama en la Embajada del país en España.