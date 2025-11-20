La Reina Letizia estrena look lady: falda de cuero y blusa con lazo

Los Reyes de España tienen una semana intensa de actos que culminará el viernes en el Congreso de los Diputados, donde se celebra el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía. Acudieron juntos, como es tradición, a la entrega de los premios de ... periodismo Francisco Cerecedo, en los que la Reina brilló con un look de fiesta en color burdeos. Por separado también han tenido diversos actos, el miércoles por la tarde Doña Letizia acudió a un acto de la Fundación Microfinanzas de BBVA, y hoy ha presidido la celebración del 40º aniversario de la CEOE. Para esta cita, celebrada a primera hora de esta mañana, eligió un look lady que reúne diversas tendencias de la temporada.

Doña Letizia lució un conjunto formado por una falda de cuero y una blusa con lazo. La falda no es nueva, la estrenó en 2022, y es un modelo midi de Hugo Boss, de corte evasé, con bolsillos laterales y ajustada a la cintura con un cinturón del mismo material. La blusa sí es nueva, y se trata de un modelo muy sofisticado en color gris, semitransparente, con manga larga con puño y cuello con lazada, que pertenece a una colección pasada también de Hugo Boss.

El nuevo estilismo de la Reina, con su blusa nueva. EP

Sin duda, el lazo es el elemento más llamativo de la prenda, que le confiere un aspecto elegante al look y muy femenino. Doña Letizia tiene en su armario diversas blusas con lazo, ya que es una prenda muy versátil que, combinada con trajes o con una falda, quedan muy bien, para conseguir un estilismo 'working girl' más especial. Además, es una de las tendencias de este otoño.

Para completar el look, Doña Letizia ha elegido complementos en color negro. Como calzado ha estrenado unos zapatos de Tod's. Se trata de un salón con tacón ancho de piel de becerro con detalle dorado en el empeine. En la web de la marca italiana tienen un precio de 850 euros. El bolso es el modelo Victoria Insignia de Carolina Herrera.

En cuanto a las joyas, eligió unos aros dorados y el anillo de Coreterno. Además, a su llegada llevó un abrigo negro sobre los hombros.

Doña Letizia con abrigo negra a su llegada. EP

En el plano beauty, dejó su melena suelta lisa, peinada con raya lateral, y lució un maquillaje natural, con los labios en color nude con acabado brillante.

En cuanto al evento de BBVA, al que acudió el miércoles por la tarde, la Reina estrenó un traje de rebajas de Massimo Dutti. Se trata de un 'dos piezas' en color gris jaspeado, confeccionado en un tejido mezcla de lana, formado por una blazer con cinturón fino, cuyo precio actual es de 129 euros (en origen, 169 euros) y pantalón ajustado, con abertura en el bajo que cuesta 59,95 euros (antes, 79,95 euros).

La Reina con un traje nuevo de Massimo Dutti rebajado. GTRES

Lo combinó con una camiseta básica en color negro de escote redondo y zapatos tipo mocasines con tacón de Pons Quintana.