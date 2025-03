Quim Gutiérrez se equivoca al vestir así un chaleco Dior en el Festival de Málaga

Los personajes que interpreta Quim Gutiérrez son geniales, su estilo de vestir, también (no en vano es imagen de Dior Homme) y parece un tipo muy majo. Es muy completo, que diría una amiga mía. Por eso he alucinado esta semana al ver el ... look con el que ha posado durante la presentación de su nueva película 'Aitas', en el Festival de cine de Málaga. No sé qué le ha pasado para presentarse así, con ese chaleco y sin nada debajo. La postura, aunque muestra estilazo, no ha podido paliar el desatino.

Look del desfile primavera-verano 2025, de Dior Homme y el actor Quim Gutiérrez con el mismo conjunto, salvo que calza las nuevas sneakers B35 NXXT de Dior.. TAGWALK y GTRES Inmediatamente he ido a buscar el conjunto en el desfile de primavera-verano 2025 y entre lo visto en Málaga y en la pasarela de París, gana la versión española ya que, en los pies, Quim Gutiérrez calza las nuevas zapatillas modelo B35 NXXT de Dior y la imagen es más relajada y chic. El director de las colecciones de hombre para la maison, Kim Jones, se despidió en enero de 2025, así que el puesto está vacante. Imagino que, como también diseña para Fendi, anda muy estresado. De momento no se sabe quién va a suceder al inglés en la firma de costura francesa, pero Jonathan Anderson, el que fuera durante 13 años director de colecciones en Loewe, acaba de poner punto y final a su historia con la marca de lujo de origen español. Veremos si se produce este movimiento en el tablero fashion. Juegos de Tronos aparte y volviendo a mi admirado Quim Gutiérrez, ponerle un chaleco del mismo tono que su epidermis es un desacierto porque no le favorece (mira que es difícil que algo le siente mal) y no es estiloso. Lo de calcar el look de pasarela no tiene que cumplirse en todos los casos, por favor. En el desfile, el modelo lo lleva abierto y con una camiseta sin mangas, pero es obvio que no tiene el color de piel del actor español. El look de Dior Homme en la web de la firma, desfile de primavera-verano 2025 de Hermès e imagen de la colección de otoño-invierno 2025/2026 de Louis Vuitton. TAGWALK Es verdad que están de moda los chalecos, chaquetas y pantalones estilo 'utility', con bolsillos, también los tonos claros, pero todo junto, sin nada en las mangas y la cremallera hasta arriba es un desatino estilístico lo mires por donde lo mires, aunque se lo pongas a Quim Gutiérrez. Para lucir chaleco, mínimo una camiseta de manga corta y blanca debajo, tal y como lo propone la mismísima web de Dior. Louis Vuitton así lo muestra también en su nueva colección de otoño-invierno 2025/26, que acaba de presentar en París y Hermès cuenta con un look de primavera-verano 2025 del estilo a lo comentado para corregir el dislate. Álvaro Rico, en la presentación de la película 'La buena suerte', en el Festival de cine de Málaga y Ben Affleck en Los Ángeles. GTRES Si queremos insistir en los tonos claros, no hace falta broncearse, simplemente hay que imitar a Álvaro Rico con su traje de chaqueta color piedra de tejido relajado y hechuras placenteras. Pero si los hay que no les convence ir de arriba a abajo tan aclarados, con la que está cayendo de lluvia, nada mejor que inspirarse en Ben Affleck que de un tiempo a esta parte trabaja mucho la mezcla entre claro, oscuro y botas de montaña, en un juego de superposiciones de prendas muy acertado para estos días acuosos.

