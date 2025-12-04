En Navidad y a vueltas con el traje de chaqueta

El set de dos piezas puede parecer, a priori, aburrido, pero si combinamos la chaqueta con una falda larga, la americana se monta cruzada o el conjunto es de seda y parece un pijama de lujo, la imagen cambia radicalmente. Al buscar imágenes para las ' ... Puntadas con hilo' de esta semana me han llamado mucho la atención estos nuevos trajes de chaqueta que tienen en la mayoría de los casos un look vintage y elegante.

Empezamos por el peor: el de Ana Rosa Quintana, que lo viste con pantalón pitillo y botines. La prenda hace rosquillas en el tobillo y de esa forma la silueta, aunque no lo sea, resulta barrilete, y el conjunto aburrido por muy visto. Si se va a vestir una americana tipo esmoquin a estas alturas de la película que sea, por lo menos, original. A la presentadora le recomiendo que calce unas sandalias de tiras y si no lleva hechos los pies, pues unos stilettos. Así, por lo menos tendrá un puntito nuevo, femenino y sensual.

Todas con traje de chaqueta: Julia Roberts, Ana Rosa Quintana, Kirsten Stewart y Jennifer Lawrence GTRES

También puede aprender de Julia Roberts y su traje brillante, pijamero y de chaqueta cruzada. Todo muy tendencia de moda (Dolce & Gabbana así lo han dicho en su desfile de primavera-verano 2026).

La falda es una muy buena vuelta de tuerca al traje de chaqueta. Tenemos dos versiones tan maravillosas como distintas, aunque igual de efectivas: Kirsten Stewart posa con un diseño, obra del nuevo director creativo de Chanel, Matthieu Blazy, que ya ha enamorado con su primera colección a todas, mientras que Jennifer Lawrence, en los mismos premios Gotham que las dos actrices anteriormente citadas, luce una creación de J.W.Anderson para Dior. El inglés también ha logrado levantar pasiones a diestro y siniestro con su extraordinario trabajo, concentrado en apenas dos pasarelas.

Otro chico que despierta interés por su trabajo de actor y por su estilo tan inconfundible como atractivo es Jacob Elordi, que también nos adiestra en esto de vestir de traje. El suyo es de Bottega Veneta, firma italiana de lujo de la que es imagen desde hace dos años y que, como en las casas anteriores, estrena directora creativa, Louise Trotter, que sustituye a Matthieu Blazy, actual jefe de Chanel. Líos de sillas aparte, el outfit de Frankenstein es muy cool y nos recuerda a los conjuntos elegantes de los años 50. La chaqueta cruzada es ya casi obligatoria y el gris, el nuevo color para los eventos celebrados a la hora del tardeo.

Cate Blanchett, Jacob Elordi con un traje y abrigo de Bottega Veneta, Colman Domingo, con uno de Burberry y Etham Hawke con el clásico de raya diplomática. GTRES

Por último, varios ejemplos de maravillosos trajes de chaqueta: Etham Hawke, Cate Blanchett y Colman Domingo (Burberry) con americanas cruzadas y raya diplomática, que demuestran cómo estos pequeños gestos dinamizan el set de dos piezas y le dan un punto clásico y elegante sin resultar casposo.