En Navidad y a vueltas con el traje de chaqueta

PUNTADAS CON HILO

Jacob Elordi, Cate Blanchett, Kirsten Stewart y Jennifer Lawrence lo visten con falda, raya diplomática o chaqueta cruzada, mientras que Ana Rosa Quintana es el vivo ejemplo de lo que hay que evitar

El set de dos piezas puede parecer, a priori, aburrido, pero si combinamos la chaqueta con una falda larga, la americana se monta cruzada o el conjunto es de seda y parece un pijama de lujo, la imagen cambia radicalmente. Al buscar imágenes para las ' ... Puntadas con hilo' de esta semana me han llamado mucho la atención estos nuevos trajes de chaqueta que tienen en la mayoría de los casos un look vintage y elegante.

Sobre el autor Inés Table

Toda la vida informando en las pasarelas de Milán, París, Nueva York o Madrid, examinando las últimas colecciones de moda, entrevistando a diseñadores, modelos y celebrities; cruzando de la pasarela a la calle para contar lo que se lleva, se llevará y lo que toca descartar. Lo comparto ahora dando Puntadas con hilo en esta columna semanal, de carácter muy Inés Table y ecléctica, como la política.

