Mary de Dinamarca y Naomi Watts triunfan con sus trajes, mientras Heidi Klum despilfarra su estilo

¿Qué le pasa a Heidi Klum? Últimamente no da una con sus estilismos. Sabe mucho de tendencias, pero las practica de manera desastrosa en sus apariciones. Esta Navidad, en Aspen, pudimos verla con un conjunto oversize de leopardo (estampado estrella este invierno) ... que daba miedo, porque parecía el edredón de un hotel con estilismo a lo Roberto Cavalli.

Ahora nos deleita con una chaqueta de hombreras pronunciadas (pieza muy de moda esta primavera) y la combina como si posara en el photocall de un festival de cine porno y ella fuera una de las actrices más mediáticas. Podría aprender de Naomi Watts que viste estilosa y en tendencia, pero sin desparramarse. Aunque de la actriz nos ocuparemos para tomar nota más adelante, al final de estas 'Puntadas con hilo'.

Naomi Watts le da, sin saberlo, un buen repaso estilístico a Heidi Klum Gtres

Los trajes de chaqueta siguen imperando en los looks de día para damas y aunque parece muy difícil errar en la elección de un buen dos piezas, ya ven ustedes que la modelo y presentadora alemana mete la pata hasta el fondo.

Menos mal que también tenemos a Mary de Dinamarca para enseñarnos cómo hay que vestir. En su visita oficial a París triunfa con su conjunto de Dior. La chaqueta Bar, un icono de costura de la maison desde 1947, la combina con falda midi y ambas en color blanco. Lo de Macron es ya cansino. Siempre con minifalda y chaquetas de inspiración militar o abotonadas que resultan muy aburridas porque parecen la misma todo el tiempo.

Mary de Dinamarca y Brigitte Macron visten trajes de chaqueta con falda; Rita Ora muestra el conjunto de dos piezas que está de moda y las dos damas, francesa y danesa, con pantalón, una coincidencia que no me parece casual Gtres

¿Se pusieron de acuerdo ambas damas para llevar looks parecidos? Yo creo que no es casualidad, porque el primer día llevaron traje de chaqueta con falda y al día siguiente, las dos aparecieron con pantalón. Sin embargo, la diferencia entre ambas no admite un duelo de estilos. Mary gana por goleada.

El traje de chaqueta sigue de moda, pero ahora se lleva con hombreras marcadas y pantalón ancho. Así que Rita Ora es la ganadora en este aspecto. La chaqueta cruzada, muy en tendencia, la lleva cerrada y en su sitio, no como Heidi Klum, que se la cierra, pero el escote le desborda. Ojo a la anchura de la parte de abajo, que se vuelve femenina gracias a los zapatos de tacón con punta. Ya ven que la imagen de la cantante es muchísimo más cool que la de la dama del Elíseo y la de Dinamarca, que en ese caso resultan ambas de una sosería aplastante.

Pero para delicias ingeniosas de costura, el look de Naomi Watts. Ella sí que sabe, porque no sólo viste un diseño con dos piezas de chaqueta y pantalón holgado, sino que va más allá y practica también el juego de las asimetrías. Una deconstrucción de americana clásica que es una virguería 'fashion' a tener muy en cuenta.

Naomi Watts viste en pocas horas dos looks ganadores, ambos de traje de chaqueta Gtres

El modelo en cuestión le sirve para participar en el programa de televisión de Drew Barrymore, pero como está de promoción, ha visitado también otros canales y la hemos visto también con un traje tan inspirador y efectivo como el anterior, esta vez la chaqueta era chaleco y en vez de salones en punta calzaba sandalias. En ambas ocasiones los bolsos ponen el punto de color al look oscuro y las joyas doradas iluminan la expresión.