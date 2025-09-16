Madrid es Moda: de la exposición de Roberto Verino a la cena de gala de Adlib Ibiza

El calendario de desfiles, exposiciones y presentaciones de la edición 10º aniversario de Madrid es Moda llega este martes a su fin con un agenda con nombres destacados de la industria como Roberto Verino, -recientemente galardonado con el Premio de Honor de la Academia de la Moda española-, Teresa Helbig, el debut de SIMOF o la participación de Adlib Ibiza. Una edición que ha estado protagonizada una vez más por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital, los nuevos formatos y las diferentes acciones en la que los creadores de moda de nuestro país no han escatimado en originalidad y esfuerzo.

De Roberto Verino a Teresa Helbig

En el calendario de este martes, el consagrado Roberto Verino vuelve una temporada más para presentar su nueva colección para el otoño/invierno 2025 en formato expositivo. Una nueva colección «inspirada en la energía inconformista de los años 90 que revisita siluetas icónicas y códigos estéticos de una década clave para entender la moda contemporánea«, explican desde la marca. Se trata de una propuesta que »mira al pasado con actitud renovada, para reinterpretar desde la esencia de la marca una época marcada por la libertad, la autenticidad y el riesgo«, cuentan. La colección invita a recorrer el invierno con una estética consciente, donde cada elección de color, forma o textura responde a una necesidad real de estilo, comodidad y equilibrio.

La nueva propuesta de Teresa Helbig rinde homenaje al 5º Marqués de Anglesey D.R.

Un formato expositivo que también ha utilizado Teresa Helbig, recién aterriza desde Nueva York donde 'Anglesey', su nueva colección, veía la luz hace tan solo una semana. Una propuesta de su nueva colección Couture para la primavera/ verano 2026 que está inspirada en la figura libre y provocadora del 5º Marqués de Anglesey.

En esta colección, el universo Helbig se vuelve bucólico y romántico, pero también radicalmente libre. Los tejidos de la colección: blondas sutiles, cintas de moiré, gasas de seda, plumas, charol, cristales bordados y texturas contrastadas componen un imaginario tan onírico como sofisticado, donde cada pieza es un acto de expresión personal.

La firma madrileña E·R·A·X ha sido otra de las citadas en el calendario de la jornada para presentar su nueva colección Fall-Winter 2025, titulada “Brote”. Con el Palacio de Santa Bárbara como escenario, la marca propone una colección que se aleja del espectáculo convencional para adentrarse en el terreno íntimo de la psique, donde la moda se convierte en vehículo de reflexión emocional y símbolo de los procesos internos que rara vez se visibilizan.

Charlas, fiestas, exposiciones y otros

La nueva tienda de Acromatyx en Madrid D.R.

Durante el programa de actividades paralelas de Madrid es Moda, bautizado como Madrid es Moda HUB, un gran número de firmas ha lanzado sus nuevas colecciones invitado también al público general. Es el caso de Acromatyx quien ha reservado para este momento la inauguración de su primera tienda física y la presentación de la colección cápsula.

También han forman parte de Madrid es Moda Hub los 20 artistas joyeros que forman el Colectivo Escultura Tímida: Ainoa Corres, Ani Flys, Isidoro Hernández, Esteban Erosky, Paula Velásquez, Andrés Gallardo, TO BE Continued, Sandra Pampin, Teresa Estapé, Saskia Bostelmann, Helena Rohner, Suma Cruz, Catalina D'Anglade, Julieta Álvarez, Carmela Nogales, Papiroga, Laura González (Lalabeyou), Lucía Deassin, Gimena Caram y Anton Heunis. El grupo participa con 'Prendidos', una exposición creada en exclusiva para Madrid es Moda que explora el broche como pieza artística que conecta la indumentaria con la joya, reivindica el valor de la joyería contemporánea y su importancia dentro de la moda.

Isla Bonita Moda propone en esta ocasión una experiencia visual y sensorial en Serrería Belga para sumergirse en la fuerza creativa de La Palma. En ese mismo espacio, SIMOF, la Semana Internacional de la Moda Flamenca, se ha sumado por primera vez al evento con una performance que recorre la evolución del traje de flamenca desde el siglo XIX hasta la actualidad, celebrando este icono andaluz como emblema vivo de identidad, cultura y diseño.

Madrid es Moda y Ayuda en Acción han unido fuerzas en un evento dirigido a jóvenes que ha contado con la colaboración de Dominnico. El diseñador Domingo Rodríguez ofreció una charla motivacional compartiendo su trayectoria en el mundo del diseño y su visión de la moda como herramienta de transformación personal y social.

La clausura del calendario correrá a cargo de Adlib Ibiza, que transportará la esencia de la isla a Madrid en un encuentro privado con diseñadores y amigos de la marca en el Hotel Santo Mauro.