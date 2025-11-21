Los looks de la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para celebrar los 50 años de la Monarquía

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía presiden los actos que se celebran este viernes en Madrid para conmemorar los 50 años de la restauración de la Monarquía en España. La mañana arranca en el Palacio Real ... con la imposición del Toisón de Oro a la Reina Sofía, y a otras personalidades como Felipe González, y seguirá en el Congreso de los Diputados con un coloquio moderado por los periodista Iñaki Gabilondo y Fernando Ónega.

La cita ha supuesto una nueva oportunidad, después de los Premios Princesa de Asturias, de ver a la Reina y a sus hijas juntas, y poner el foco en sus estilismos. Si en Oviedo, madre e hijas decidieron coordinar sus estilismos, hoy han optado por diferenciarlos bastante. Cada una de ellas ha elegido un look diferente: Doña Letizia se decantó por un 'dos piezas' con falda en color rosa, la Princesa Leonor eligió un traje de chaqueta y pantalón en color burdeos, mientras que la Infanta Sofía lució un look más informal y juvenil, con pantalón azul marino y top con escote asimétrico.

La Reina Letizia ha vuelto a elegir el color rosa, un tono romántico que le favorece mucho y con el que, además, ha coincidido con la Reina Sofía. Doña Letizia ha optado por un traje muy elegante, compuesto por una falda de silueta lápiz y largo por debajo de la rodilla y una chaqueta entallada, con bordados en la parte central y un curioso detalle: hombros abombados, que recuerdan a la tendencia de los 80.

Una vez más, la Reina ha optado por el look monocolor, y también ha elegido complementos en color rosa: salones destalonados de tacón bajo y bolso de mano. En cuanto al look beauty, ha dejado su melena suelta peinada lisa, con efecto pulido y con raya lateral, y ha lucido un maquillaje en tonos rosas.

La Princesa de Asturias, por su parte, ha vuelto a decantarse por el traje sastre, su elección para eventos de este tipo. Doña Leonor ha elegido un 'dos piezas' de color burdeos, uno de los tonos del otoño, y que su propia madre lució esta misma semana. Se trata de un traje de chaqueta y pantalón recto, que combinó con un top negro básico ajustado. En cuanto al calzado, lució unas merceditas negras de charol. Al igual que su madre, llevó su melena larga suelta y lisa, con raya en el medio, y realzó sus labios con un color rojo suave con acabado ultra brillante.

La Infanta Sofía ha elegido un look más juvenil compuesto por un pantalón azul marino de vestir, y un original top de tejido tweed, con escote asimétrico y volante en la parte de abajo. Además, la hija pequeña de los Reyes optó por lucir su melena suelta con ondas marcas de medios a puntas.