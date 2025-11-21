Suscribete a
El Rey hace entrega del Toisón de Oro en el Palacio Real

Los looks de la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para celebrar los 50 años de la Monarquía

Cada una, fiel a su estilo, ha optado por un estilismo diferente: desde el traje de falda de la Reina, al sastre de la Heredera

Araceli Nicolás

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía presiden los actos que se celebran este viernes en Madrid para conmemorar los 50 años de la restauración de la Monarquía en España. La mañana arranca en el Palacio Real ... con la imposición del Toisón de Oro a la Reina Sofía, y a otras personalidades como Felipe González, y seguirá en el Congreso de los Diputados con un coloquio moderado por los periodista Iñaki Gabilondo y Fernando Ónega.

