Del look sin pantalones de Georgina Rodríguez, a las zapatillas de fútbol de Rosalía: los looks previos a la Gala Met

Nueva York calienta motores para la Gala Met que se celebra esta noche con A$AP Rocky, Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo, LeBron James y Anna Wintour como anfitriones. El Museo MET de la ciudad estadounidense acoge un año más el evento que reúne a personalidades internacionales de la moda y otras celebrities. Este 2025 la temática de la fiesta es 'Superfine: Tailoring Black Style', que puede traducirse como 'Impecable: sastrería al estilo negro'. Mientras llega el momento de ver los estilismos de la alfombra roja, que nunca dejan indiferente, algunas famosas ya se han dejado ver por Nueva York.

Georgina Rodríguez podría debutar en la Gala Met. Aunque no está confirmada su presencia, la española se ha dejado ver por la ciudad con un estilismo bastante llamativo. La novia de Cristiano Ronaldo se ha sumado a la tendencia 'no pants', es decir, sin pantalones. Georgina ha lucido una blazer de cuero en color crema, debajo de la cual llevó únicamente un body negro.

Completó el look con medias transparentes, stilettos negros y un bolso en color marrón de Hermès, así como gafas de sol. Tampoco faltaron las joyas: pendientes tipo botón y collar de diamantes, varios anillos y un reloj de Cartier, el modelo Baignoire de oro amarillo.

La española recogió su melena en un moño de bailarina con acabado 'wet' y lució un maquillaje donde destacaron sus labios, delineados con un tono marrón y maquillados con un color más claro. Georgina aprovechó su estancia en Nueva York para presentar la última campaña de Charlotte Tilbury de la que es imagen. La maquilladora de las famosas ha presentado un nuevo sistema de contorno (el famoso 'contouring') Super Nudes, para esculpir el rostro, los ojos y los labios de forma sencilla, y ha contado con la empresaria e influencer como embajadora.

Otra española que también está en Nueva York y cuya presencia en la Gala Met sí está confirmada, es Rosalía. La cantante se dejó ver por las calles de la ciudad con un curioso look en color blanco, compuesto por una camiseta de algodón de manga corta con mensaje (Protect Me From What I Want, protégeme de lo que quiero) y una falda larga con gran volumen. El detalle más llamativo de su look fueron las zapatillas, las Furon Destroy AG V7 de New Balance, que son en realidad unas botas de fútbol con tacos incluidos. En la web de la marca solo quedan algunos números y su precio es de 105 euros. Completó su estilismo con melena suelta y labios rojos.

Además de las dos españolas, otras famosas ya calientan motores para la Gala Met. Anne Hathaway acudió al cóctel de Donatella Versace, luciendo un impecable traje sastre de color negro precisamente de Versace, que combinó con camisa blanca, sandalias de tacón con pedrería y un mini bolso dorado.

Anna Hathaway, Donatella Versace y Sabrina Carpenter en el cóctel previo a la Gala Met. GTRES

La propia Donatella Versace, que dejó la dirección creativa de su marca hace apenas unos meses, también eligió un traje aunque en color rosa chicle, que combinó con plataformas del mismo tono, y camiseta con estampado multicolor. Sabrina Carpenter, que tampoco se perdió el cóctel previo a la Gala Met, eligió un look bastante diferente: un vestido de lentejuelas en color azul bebé, con gran abertura lateral, con bolso en el mismo tono.