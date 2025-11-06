Lazos 24/7: la reina Letizia, para el día, y Bianca Balti, de noche y, por favor, nunca como Marta Lozano
Las lazadas crecen en popularidad para looks de trabajo y festivos. Seguimos la pista de los mejores y evitamos copiar los peores ejemplos
Sabemos que la moda se encamina hacia una recuperación de la elegancia clásica, masculina y femenina (no confundir nunca con cursilería o ñoñería). En los próximos meses y hasta mediados del año que viene las tendencias nos muestran tejidos, accesorios y materiales que por ... tradición y estilo vintage llegan para ayudarnos a vestir bien. Hay mucho brillo y terciopelo, pero, en primer lugar y por actualidad, tenemos lazos. En los desfiles de pasarela de otoño-invierno 2025 se registran 82 ejemplos de lazadas y en primavera-verano 2026, hasta 161. Con estas cifras es fácil predecir que este adorno irá creciendo en popularidad y no es de extrañar que esta misma semana ya haya varios ejemplos en diferentes looks de día y de noche.
El menos acertado sin duda alguna ha sido el lazo instalado en el vestido rosa palo de la influencer Marta Lozano. Todo el conjunto es un despropósito en sí mismo, porque, aunque el tejido y el color son preciosos, el diseño escogido no le queda bien. Mala elección también de accesorios, ya que los guantes parecen de soldar y el lazo, tan esparcido y brillante, recuerda a las pajaritas que lucen los jefes de pista en el circo.
El mejor ejemplo de lazada para el día la encontramos en la Reina Letizia. Su majestad pone un punto de luz al look oscuro para recibir al Sultán de Omán, de visita oficial en Madrid. Una lazada al cuello estilosa y con movimiento que pone el foco estilístico y femenino en esa parte e ilumina su cara. Incluso podríamos decir que despliega un encanto de niña buena. El tamaño del adorno es perfecto y tiene un estilo ilustrado nada exagerado. ¿Se acuerdan de la blusa con lazada de Yolanda Díaz?
Kate Middleton es otra fan de los lazos para adornar looks de día. El tamaño de los que suele usar es parecido al de Yolanda Díaz, pero en el caso de la Princesa de Gales acierta más y mejor que la política española, porque el tejido es de seda y la lazada tiene más caída. Así aporta una dosis de sofisticación relajada, tipo Saint Laurent, nada tirante ni aparatosa.
Bianca Balti es el mejor ejemplo de elegancia, sofisticación y modernidad sin estridencias. Su vestido negro de corte clásico se adorna con doble falda con volante y lazos por delante y por detrás. Es la vestimenta perfecta para esta dama, de profesión modelo, transformada en un modelo de mujer por cómo ha afrontado de forma tan ejemplar, espiritual y esperanzadora el cáncer de ovario diagnosticado y operado en septiembre del año pasado. Muy inspirador y merecido el Premio Bazaar Women Of The Year 2025. ¡Felicidades!
