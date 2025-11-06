Suscribete a
Lazos 24/7: la reina Letizia, para el día, y Bianca Balti, de noche y, por favor, nunca como Marta Lozano

Puntadas con hilo

Las lazadas crecen en popularidad para looks de trabajo y festivos. Seguimos la pista de los mejores y evitamos copiar los peores ejemplos

JGN
Inés Table

Inés Table

Sabemos que la moda se encamina hacia una recuperación de la elegancia clásica, masculina y femenina (no confundir nunca con cursilería o ñoñería). En los próximos meses y hasta mediados del año que viene las tendencias nos muestran tejidos, accesorios y materiales que por ... tradición y estilo vintage llegan para ayudarnos a vestir bien. Hay mucho brillo y terciopelo, pero, en primer lugar y por actualidad, tenemos lazos. En los desfiles de pasarela de otoño-invierno 2025 se registran 82 ejemplos de lazadas y en primavera-verano 2026, hasta 161. Con estas cifras es fácil predecir que este adorno irá creciendo en popularidad y no es de extrañar que esta misma semana ya haya varios ejemplos en diferentes looks de día y de noche.

Sobre el autor Inés Table

Toda la vida informando en las pasarelas de Milán, París, Nueva York o Madrid, examinando las últimas colecciones de moda, entrevistando a diseñadores, modelos y celebrities; cruzando de la pasarela a la calle para contar lo que se lleva, se llevará y lo que toca descartar. Lo comparto ahora dando Puntadas con hilo en esta columna semanal, de carácter muy Inés Table y ecléctica, como la política.

Inés Table

