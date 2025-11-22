Suscribete a
Lanzarote Fashion Weekend 2025: Cuatro referentes de moda sostenible y diseño artesanal

Las geometrías de César Manrique, el paisaje volcánico de La Geria, las salinas de Janubio, las playas de rodolitos, las piedras olivinas y los tintes de cochinilla inspiran una moda única en identidad y talento

La diseñadora María Cao saluda al final del desfile en Lanzarote Fashion Weekend. ©Biel Sol

Patricia González-Aldea

La riqueza del paisaje y la naturaleza volcánica de Lanzarote cincelada por los vientos alisios inspira a los creadores locales comprometidos con el territorio. Las técnicas artesanales y la apuesta por la sostenibilidad destacan en cuatro referentes de la moda y diseño de la ... isla como María Cao, pionera de la moda sostenible, en la marroquinería artesanal de Angie Vásquez, en las joyas de mar y lava de Ula You y en las sedas pintadas a mano de Ángel Cabrera.

