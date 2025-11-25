Suscribete a
Juan Duyos, nuevo presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España: «La moda española vive un momento muy especial»

ACME renueva su junta directiva y consolida su compromiso con la moda de autor española

Del ante y el 'animal print' a la superposición de prendas: todas las tendencias de moda que marcarán el otoño

Juan Duyos, nuevo presidente de ACME
Juan Duyos, nuevo presidente de ACME Pablo Paniagua
María I. Ortiz

María I. Ortiz

La Asociación Creadores de Moda de España (ACME) anunciaba el nombramiento del diseñador Juan Duyos como nuevo presidente. Una renovación que marca el inicio de una nueva etapa en la que ACME asume el reto de «continuar el trabajo desarrollado en defensa ... de la moda de autor, reforzando su compromiso con el talento, la sostenibilidad y la proyección internacional del diseño español«, tal y como explican desde la asociación. El diseñador sustituye en el puesto a Modesto Lomba, quien ha ejercido la presidencia desde el año 2002. «Iniciamos un proyecto con una visión muy clara: reforzar la posición de la moda de autor española como motor cultural y económico, y seguir consolidando a ACME como una institución moderna, colaborativa y útil para todos sus miembros», cuenta el propio Duyos.

Sobre el autor María I. Ortiz

Responsable de Summum y Moda en ABC. Periodista, especializada en lujo y estilo de vida. Más de catorce años de experiencia en medios y empresas de primer nivel avalan mi bagaje en comunicación.

María I. Ortiz

