Suscribete a
ABC Premium

El exclusivo armario con el que Rania de Jordania se ha coronado en los últimos tiempos como una de las 'royals' más elegantes del mundo

Su estilo sofisticado se ha convertido en uno de los que más destacan

Carolina Herrera desvela el icónico lugar de Madrid en el que celebrará su desfile

Es una de las 'royals' que más destaca por su forma de vestir
Es una de las 'royals' que más destaca por su forma de vestir gtres

Lola Agüero Mohino

Madrid

Sin lugar a dudas, la reina Rania de Jordania es una de las 'royals' más seguidas por su estilo. A sus 55 años, se ha consolidado como un referente internacional en lo que se refiere a la elegancia más moderna y sofisticada. Es ... fiel a una estética que, como la Reina Letizia, destaca por la tradición mezclada con innovación, con prendas con cortes impecables y con el equilibrio perfecto entre sobriedad y frescura actual. Su armario tiene elecciones que transmiten cercanía y la autoridad propia de su cargo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app