El exclusivo armario con el que Rania de Jordania se ha coronado en los últimos tiempos como una de las 'royals' más elegantes del mundo

Sin lugar a dudas, la reina Rania de Jordania es una de las 'royals' más seguidas por su estilo. A sus 55 años, se ha consolidado como un referente internacional en lo que se refiere a la elegancia más moderna y sofisticada. Es ... fiel a una estética que, como la Reina Letizia, destaca por la tradición mezclada con innovación, con prendas con cortes impecables y con el equilibrio perfecto entre sobriedad y frescura actual. Su armario tiene elecciones que transmiten cercanía y la autoridad propia de su cargo.

Llama la atención la capacidad de adaptar las tendencias contemporáneas a su estilo, sin perder nunca su esencia ni la discreción propia de la realeza. La reina apuesta por vestidos midi, faldas estructuradas combinadas muchas veces con cinturones. En eventos oficiales recurre a grandes casas de la moda como Dior o Valentino pero no olvida nunca apoyar a diseñadores árabes emergentes, ayudando así a fortalecer la proyección cultural de su propia región.

Más allá del mundo de la moda, la reina Rania refleja con su imagen su cara más diplomática, utilizando esta como una herramienta. Sus elecciones envían mensajes claros como el empoderamiento femenino y la modernidad, coronándola como una de las royals mejor vestidas y más influyentes del mundo. En cada una de sus apariciones utiliza la moda como medio para transmitir valores, conectar culturas y consolidar su propia imagen dentro del panorama internacional.

Algunos de sus looks más icónicos

Su elección para su cumpleaños número 55 gtres

Para celebrar sus 55 años, el pasado 31 de agosto, escogió este vestido verde agua con gran vuelo, que demuestra una vez más su gran manejo en la elección de prendas, destacando por un estilo básico pero más elegante, con unos complementos sencillos y poco ostentosos que hacen de este el outfit ideal.

Rania de Jordania en un acto gtres

Esta elección de pantalones y camisa es una de las muestras del estilo propio de la reina Rania. Es un claro ejemplo de la modernidad de su perfil, con un outfit que podríamos ver perfectamente en la calle, ayudando a acercarse a la gente.

La reina de camnino a la boda gtres

Acudió a una de las bodas más importantes de este año: el 'Sí, quiero' de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. Aquí demostró ser la invitada ideal con un vestido en tonos pastel donde destacaba un aguamarino grisáceo en un diseño largo con una superposición modo chal.

La reina Rania de Jordania en las escaleras del museo MET de Nueva York GTres

También ha asistido en alguna ocasión a eventos de moda como la mediática MET Gala. En 2016 optó por un vestido blanco y negro con plumas de la firma italiana Valentino para desfilar por su alfombra roja.

Algunos de sus outfits gtres

Para ella, mostrar el apoyo a diseñadores árabes es importante y así lo ha demostrado llevando looks de alguno de ellos en numerosas ocasiones.

Ambas reinas en dos ocasiones distintas en Madrid gtres

Son muchos los medios internacionales que a menudo la comparan con la Reina Letizia y es que es inevitable destacar el papel que ambas juegan en la moda actual. Las dos reinas son referente en estilo, siendo dos de las 'royals' más seguidas del mundo. En varias ocasiones han compartido actos en los que ambas destacaban por la perfecta elección del look.

Sin duda, la reina Rania de Jordania sabe, al igual que doña Letizia, que la moda puede convertirse en ocasiones en una herramienta más de comunicación con la que transmitir un mensaje, en su claro siempre elegante y conciso.