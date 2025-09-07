De Georgina Rodríguez a Eugenia Silva: así ha sido el paso de las españolas por el Festival de Cine de Venecia

El Festival de Cine de Venecia puso su broche final el sábado. Más de una semana en la que la ciudad de los canales vibró con las nuevas propuestas cinematográficas y con el despliegue de glamour de las numerosas celebrities que llegaron desde todo el planeta. También hubo famosas españolas que pasaron por la alfombra roja del certamen. Eugenia Silva, Hiba Abouk o Georgina Rodríguez fueron algunas. No sólo brillaron por su presencia, sino también por la gran sofisticación de los looks elegidos.

El certamen se ha consolidado como una pasarela alternativa donde el cine se entrelaza con la moda. Cada uno de los looks que lucen las celebridades se analiza con lupa y las españolas han sabido aprovechar la ocasión para reafirmar su presencia dentro de ambos mundos.

Este vínculo entre cine y moda convierte cada aparición en un acto lleno de significado cultural. Los vestidos, los complementos y los estilismos no se ven únicamente en la clave estética, sino también como una declaración de intenciones que mezclan las tendencias internacionales y las nacionales. Es la oportunidad perfecta para mostrar que el cine y la moda se complementan y ayudan a ampliar la capacidad de comunicar.

En ABC Estilo mostramos algunos de los looks de las españolas que han estado presentes estos días en la ciudad italiana.

Georgina Rodríguez, la más esperada

Giorgina Rodríguez en Venecia. gtres

La prometida de Cristiano Ronaldo llevó un vestido de Roberto Cavalli con transparencias, aunque sus joyas acapararon la atención de todos: su gran anillo de compromiso y un 'choker' de pedrería. Georgina se ha convertido ya en una estrella más del certamen, y este año, especialmente, brilló con un estilismo muy estudiado y creado para ser el centro de atención.

Eugenia Silva, la más elegante

Eugenia Silva. @eusilva

Eugenia Silva tampoco se perdió el festival de Venecia. La modelo española volvió a confiar en Giorgio Armani Privé. Lució un vestido de plumas y bordados que fue rematado con una diadema joya rindiendo homenaje a la actriz Audrey Hepburn en su película de 1957 'Una cara con ángel' y unas sandalias de tacón del mismo color.

Clara Galle, con un vestido romántico

Clara Galle. gtres

La actriz Clara Galle también llevó un vestido de Armani Privé lleno de pedrería bordada. De corte princesa, en color rosa, lo combinó con joyas de tono plateado, al igual que los bordados del vestido.

Hiba Abouk, la más sexy

Hiba Abouk. gtres

Hiba Abouk deslumbró con una pieza de Intimissimi repleta de aberturas, que combinó con lujosas joyas de Cartier y un moño bajo como recogido. Fue el look más sexy de la alfombra roja.

Karla Sofía Gascón, de rojo

Karla Sofia Gascón. gtres

La actriz vistió de la casa francesa Saint Laurent, un vestido rojo muy elegante complementado con joyas de la marca italiana Damiani.

Claudia Salas, también de rojo

Claudia Salas. gtres

Claudia Salas lució un vestido largo de corte de sirena en color burdeos de tirantes finos y con aberturas laterales de Atelier Emé y unos tacones negros completando el outfit.

Alejandra Domínguez Gila, la más original

Alejandra Domínguez. gtres

La española Alejandra Domínguez Gila también deslumbró en el festival italiano con un look de tul con bordados negros, con un bolso tipo 'clutch', unos pendientes largos y anillos de color plateado.

Este año, el Festival de Venecia ha acaparado todas las miradas, no sólo por los estrenos cinematográficos sino por el gran espectáculo que es también para el mundo de la moda. Las españolas han derrochado elegancia, con unos 'outfits' impresionantes propios de un evento de tan grande calibre como este.